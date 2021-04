Κλεάνθης Γρίβας

Συντακτική Επιτροπή της Wall Street Journal:

Η ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ ΤΟΥ FACEBOOK ΒΑΖΕΙ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Σε όλες τις εποχές, σε κάθε κοινωνία και σε οποιοδήποτε καθεστώς, όλοι οι δουλόφρονες μισθωμένοι λογοκριτές έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: ανήκουν στο κατώτερο, απεχθέστερο και αηδιαστικότερο στρώμα του κοινωνικού, «διανοητικού» και ηθικού «Λούμπεν Αληταριάτου», παρέα με τους βασανιστές, και τους βιαστές παιδιών, γυναικών και ανδρών, και τους χαφιέδες . Και αξίζουν μόνο την περιφρόνησή μας. Με τους παντός χρώματος και καιρού λογοκριτές δεν κάνεις διάλογο. Απλώς τους φτύνεις με αηδία.

Κλεάνθης Γρίβας

14 Απριλίου 2021

Megan Redshaw

9 Μαρτίου 2021

https://childrenshealthdefense.org/defender/wsj-facebook-censorship-scientific-debate/?itm_term=home









Καθώς το Facebook, ο γίγαντας των κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης συνεχίζει να ελέγχει το περιεχόμενο και να αποσιωπά κάθε αντίθετη άποψη, νομοθέτες από 24 πολιτείες έχουν εισαγάγει νομοσχέδια που θα επιτρέπουν τις αγωγές κατά της πλατφόρμας λογοκρισίας των αναρτήσεων.

Από το 2016, οι γίγαντες των κοινωνικών μέσων ασχολούνται όλο και περισσότερο με τη λογοκρισία με πρόσχημα την πρόληψη της εξάπλωσης παραπληροφόρησης –– «έλεγχος και στιγματισμός του περιεχομένου αξιόπιστων εκδοτών»– ενώ «αυξάνονται όλο και περισσότερο οι ψεύτικους έλεγχοι γεγονότων και αφαιρούνται άρθρα που επισημαίνονται από αριστερούς χρήστες χωρίς εξήγηση», σύμφωνα με τη Συντακτική Επιτροπή της Wall Street Journal (WSJ).

Τώρα η Big Tech και οι «εμπειρογνώμονες» της για τους ιούς εξαναγκάζουν σε σιωπή τους γιατρούς με αντίθετες απόψεις σε μια προσπάθεια να καταργήσουν την επιστημονική συζήτηση, δήλωσε η Wall Street Journal. (WSJ)

Στις 5 Μαρτίου 2021, η Εκδοτική Επιτροπή της WSJ εγκαλεί το Facebook που επισήμανε ως «παραπλανητικό» ένα δημοσίευμά της (από τις 18 Φεβρουαρίου) με τον καυστικό τίτλο «Fact-Checking Facebook's Fact Checkers: The media giant is employing left-wing vetters to limit scientific debate».

https://www.wsj.com/articles/fact-checking-facebooks-fact-checkers-11614987375

Το ιστορικό: Στις 18 Φεβρουαρίου 2021, η Wall Street Journal δημοσίευσε ένα άρθρο γνώμης του Dr. Martin Makary, χειρουργού και καθηγητή στο Johns Hopkins, που έχει αξιόλογο συγγραφικό έργο και είναι επικεφαλής ιατρικός σύμβουλος της Sesame Care, μιας εταιρείας παροχής υγειονομικής περίθαλψης, με τίτλο: «Θα έχουμε ανοσία της αγέλης από τον Απρίλιο» (We’ll have herd immunity by April)

Όπως έγραψε ο Dr. Makary: «Θα έχουμε φτάσουμε σε ανοσία της αγέλης μέχρι τον Απρίλιο. Mε βάση μελέτες και επιστημονικά στοιχεία, οι Αμερικανοί θα έχουν ικανοποιητική ανοσία από τον συνδυασμό εμβολιασμού και φυσικής λοίμωξης μέχρι τις αρχές της άνοιξης ώστε να μειώσουν σημαντικά την εξάπλωση του ιού της COVID».

Οι λογοκριτές-υπάλληλοι του Facebook πρόσθεσαν στη δημοσίευμα την ετικέτα «Missing Context», ισχυριζόμενοι ότι «αυτές οι πληροφορίες θα μπορούσαν να παραπλανήσουν τους ανθρώπους».

Η επισήμανση αυτή του Facebook διασυνδέεται με τον ιστότοπο Health Feedback, που είναι τμήμα του «Δικτύου ασφαλείας εμβολίων» του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ένα πρόγραμμα εμβολίων αφιερωμένο στη διόρθωση «της παραπληροφόρησης σχετικά με την ασφάλεια των εμβολίων» σε πλατφόρμες κοινωνικών μέσων.

Τρεις επιστήμονες των «ελεγκτών γεγονότων» του Facebook, ανέλυσαν το άρθρο του Dr. Makary και του έδωσαν «χαμηλή συνολική βαθμολογία επιστημονικής αξιοπιστίας», δηλώνοντας ότι «το παραπλανητικό κομμάτι της Wall Street Journal περιέχει αβάσιμους ισχυρισμούς ότι οι ΗΠΑ θα έφταναν σε κατάσταση ασυλίας της αγέλης έως τον Απρίλιο του 2021».

Σύμφωνα με το Facebook, όταν κάτι αξιολογηθεί από έναν συνεργάτη που «ελέγχει τα γεγονότα», το Facebook «αναλαμβάνει δράση για να διασφαλίσει θα έχουν πρόσβαση στην παραπληροφόρηση λιγότεροι άνθρωποι»

Αλλά η Wall Street Journal υποστήριξε ότι ο Dr. Makary δεν παρουσίασε τη γνώμη του ως ισχυρισμό αλλά ως αποτέλεσμα μιας προβολής που έκανε (όπως κάνει κάθε άλλος επιστήμονας) με βάση μελέτες και δεδομένα σχετικά με την ασυλία της αγέλης. Προφανώς, στους λογοκριτές του Facebook δεν άρεσε η προβολή του Dr. Makary επειδή θα μπορούσε να οδηγήσει σε λιγότερους περιορισμούς για τον κορωνοϊό.

Οι λογοκριτές της Health Feedback διαφωνούσαν με τα στοιχεία του Makary και την ερμηνεία τους. Οι λογοκριτές υποστηρίζουν τις απόψεις τους «μασκαρεμένες ως γεγονότα». Όπως έγραψε η Συντακτική Επιτροπή της WSJ:

«Οι επιστήμονες συχνά διαφωνούν για το πώς να ερμηνεύουν τα αποδεικτικά στοιχεία», έγραψε η Συντακτική Επιτροπή της WSJ. «Η συζήτηση είναι πώς δοκιμάζονται οι ιδέες και διατυπώνονται τα επιχειρήματα. Αλλά οι λογοκριτές του Facebook παρουσιάζουν τις απόψεις τους ως γεγονότα και προσπαθούν να φιμώσουν τους επιστήμονες που οι απόψεις τους αμφισβητούν τις δικές τους». (WSJ)

Τον Δεκέμβριο του 2020, το Facebook δεσμεύτηκε να αφαιρέσει «ψευδείς ισχυρισμούς σχετικά με τα εμβόλια COVID οι οποίοι είχαν υποδειχθεί από τους ειδικούς στη δημόσια υγεία», χωρίς να διευκρινίζει «ποιοι είναι αυτοί οι ειδικοί», σύμφωνα με το The Hill.

Ακολούθησε το Twitter προβάλλοντας την δική του προειδοποίηση ότι θα έβαζε σήμανση ή προειδοποίηση στα Tweets που «προωθούν αβάσιμες φήμες, αμφισβητούμενες αξιώσεις, καθώς και ελλιπείς ή εκτός του πλαισίου πληροφορίες σχετικά με τα εμβόλια».

Όπως ανέφερε το Associated Press, νομοθέτες σε περισσότερες από 12 πολιτείες, οι οποίοι φοβούνται ότι οι γίγαντες των κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης έχουν αποκτήσει υπερβολική ισχύ και έλεγχο, έχουν εισαγάγει πρόταση νόμου σε μια προσπάθεια να παρακάμψουν τον ομοσπονδιακό νόμο «περί ευπρέπειας στις επικοινωνίες», που με το άρθρο 230 προστατεύει τις εταιρείες κοινωνικών μέσων από αγωγές λόγω της άσκησης λογοκρισίας σε απόψεις που δεν τους είναι αρεστές.



Παρόλο που το καταστατικό απαλλάσσει τους ιστότοπους από τον κίνδυνο να μηνυθούν για το μπλοκάρισμα περιεχομένου που θεωρείται «άσεμνο, βρώμικο, υπερβολικά βίαιο, παρενοχλητικό ή με άλλο τρόπο απαράδεκτο», αρκεί οι εταιρείες να ενεργούν με «καλή πίστη», εταιρείες κοινωνικών μέσων (όπως το Facebook) χρησιμοποιούν αυτό το νόμο για να προστατευθούν από αγωγές λόγω της κατάργησης περιεχομένων που δεν εμπίπτουν σ’ αυτές τις κατηγορίες – όπως είναι π.χ. η γνώμη του Dr. Makary, έγραψε η WSJ.

Η Wall Street Journal δίστασε να υποστηρίξει προτάσεις που στοχεύουν στην τροποποίηση του άρθρου 230 για πλατφόρμες όπως το Facebook, αλλά «οι γίγαντες των κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης που κυριαρχούν στο δημόσιο διάλογο, ενεργούν σαν εκδότες, αφαιρούν άρθρα, προσθέτουν ψευδείς «ελέγχους γεγονότων» και λογοκρίνουν άλλους αξιόπιστους εκδότες, πράγμα που δεν θα επιτρέπονταν χωρίς τις προστασίες του άρθρου 230», έγραψε η συντακτική επιτροπή της Wall Street Journal.

Στις 18 Αυγούστου 2020, ο οργανισμός Childrens Health Defense (CHD) υπέβαλε αγωγή εναντίον του Facebook του Mark Zuckerberg και αρκετών «ελεγκτών γεγονότων» τρίτων για παράνομη λογοκρισία, παραπλανητικές ψευδείς δηλώσεις και δυσφήμιση του CHD. Η καταγγελία αναφέρει ότι τα «Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) και ο ΠΟΥ συνεργάζονται με το Facebook και τον Zuckerberg και την κυβέρνηση για την επιβολή λογοκρισίας σε μη αρεστά δημοσιεύματα.

Η καταγγελία αμφισβητεί τη νομιμότητα τόσο των ενεργειών των «λογοκριτών» που δεν είναι ούτε ανεξάρτητοι ούτε αμερόληπτοι όσο και τη χρήση της τεχνολογία που χρησιμοποιεί το Facebook προκειμένου να για την ελαχιστοποίηση της εμβέλειας και της διάδοσης των μη-αρεστών απόψεων και ιδεών.

Στις 10 Φεβρουαρίου, το Instagram μπλόκαρε τον λογαριασμός του προέδρου του CHD Robert F. Kennedy, Jr. χωρίς προειδοποίηση.

Ο Mark Zuckerberg ισχυρίστηκε δημοσίως ότι οι πλατφόρμες κοινωνικών μέσων δεν πρέπει να είναι «οι διαιτητές της αλήθειας», αλλά, όπως ισχυρίζεται η αγωγή της CHD , ο Zuckerberg συνεργάζεται με την κυβέρνηση για την καταστολή και το μπλοκάρισμα κάθε ανεπιθύμητης κριτικής στους κυβερνητικούς και πολιτικούς αξιωματούχους.