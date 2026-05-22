Η επόμενη γενιά του θρυλικού Nissan GT-R φαίνεται πως έχει πλέον ξεκάθαρη κατεύθυνση. Παρά τα προηγούμενα σχέδια για ένα αμιγώς ηλεκτρικό supercar, η Nissan επιβεβαιώνει ουσιαστικά ότι ο διάδοχος του R35 δεν θα γίνει EV, αλλά θα υιοθετήσει υβριδική τεχνολογία με θερμικό κινητήρα V6.

Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, τα στελέχη της ιαπωνικής φίρμας θεωρούν πως η σημερινή τεχνολογία μπαταριών δεν μπορεί ακόμη να προσφέρει τον χαρακτήρα και τις επιδόσεις που απαιτεί ένα αυθεντικό GT-R. Ο Richard Candler, επικεφαλής στρατηγικής προϊόντων της Nissan, δήλωσε χαρακτηριστικά πως «οι σημερινές χημείες μπαταριών δεν μπορούν να δημιουργήσουν ένα GT-R όπως το γνωρίζουμε», ξεκαθαρίζοντας ότι η επόμενη γενιά δεν θα βασιστεί αποκλειστικά στην ηλεκτροκίνηση.

Η απόφαση αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου αρκετές εταιρείες επανεξετάζουν τα σχέδιά τους για ηλεκτρικά supercars, καθώς η αγορά δείχνει πως το κοινό των επιδόσεων εξακολουθεί να ζητά συναίσθημα, ήχο και διάρκεια στην πίστα. Η Nissan φαίνεται πως δεν θέλει να ρισκάρει το όνομα GT-R με ένα μοντέλο που ίσως χάσει τον παραδοσιακό του χαρακτήρα.

Το νέο R36 αναμένεται να χρησιμοποιεί υβριδικό σύστημα με twin-turbo V6, πιθανότατα εξελιγμένη μορφή του γνωστού κινητήρα της εταιρείας, ώστε να καλύπτει τις αυστηρότερες προδιαγραφές εκπομπών ρύπων χωρίς να θυσιάζει τις επιδόσεις. Παράλληλα, η Nissan εξετάζει λύσεις που θα διατηρήσουν την αντοχή σε σκληρή χρήση, κάτι που σύμφωνα με στελέχη της παραμένει πρόβλημα στα αμιγώς ηλεκτρικά sportscar.

Υπενθυμίζεται ότι το Nissan GT-R ολοκλήρωσε την πορεία του το 2025, έπειτα από σχεδόν δύο δεκαετίες παραγωγής και αμέτρητες ειδικές εκδόσεις. Το μοντέλο είχε εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ιαπωνικής σχολής επιδόσεων, χτίζοντας τον μύθο του «Godzilla» απέναντι σε πολύ ακριβότερα ευρωπαϊκά supercars.

Αν και ακόμη δεν υπάρχει επίσημη ημερομηνία παρουσίασης, οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για άφιξη μέσα στα επόμενα τρία έως πέντε χρόνια, με τη Nissan να θέλει πρώτα να σταθεροποιήσει τη συνολική στρατηγική της πριν δώσει το τελικό «πράσινο φως» στο νέο GT-R.