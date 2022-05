MotoGP Ισπανίας: Επιστροφή στις νίκες για τον Bagnaia στη Jerez

Επιμέλεια: Γιάννης Πετρόχειλος

Σε μια μεγάλη μάχη από τα παλιά εξελίχθηκε ο αγώνας της Jerez για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πρώτη νίκη και πρώτο βάθρο για τον Bagnaia φέτος.MotoGP. Οι Pecco Bagnaia και Fabio Quartararo τα έδωσαν όλα για την επικράτηση στην Ισπανία, αλλά ο Ιταλός αναβάτης της Ducati ήταν εκείνος ο οποίος γεύτηκε τη χαρά της νίκης.

Ο Bagnaia ξεκίνησε δυνατά από την pole position και προσπάθησε να ξεφύγει στην κορυφή ελέγχοντας τον αγώνα. Στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα δέχτηκε την επίθεση του Quartararo ωστόσο άντεξε και έφτασε στη νίκη.

Hats off @PeccoBagnaia! 👏



That was an INCREDIBLE ride! 🔥#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/fQVOdmVStv