10 από τις καλύτερες φωτογραφίες του MotoGP για το 2022

Επιμέλεια: Θάνος Κυλάφης

Η σεζόν του 2022 ήταν από όλες τις απόψεις συναρπαστική. Είχαμε 20 Grand Prix (περισσότερα από κάθε άλλη φορά στην ιστορία του Πρωταθλήματος), σε 4 διαφορετικές Ηπείρους (5 για όσους υπολογίζουν την Βόρεια και την Νότια Αμερική ως διαφορετικές Ηπείρους) και έναν νέο Παγκόσμιο Πρωταθλητή που ανέτρεψε μια διαφορά 91 βαθμών!



Σίγουρα το να διαλέξουμε μόλις 10 φωτογραφίες από το 2022 ήταν μια δύσκολη δουλειά, καθώς θα μπορούσαμε να διαλέγουμε 10 φωτογραφίες ανά Grand Prix. Μετά από αρκετή σκέψη λοιπόν, αυτές είναι οι 10 φωτογραφίες/στιγμές που κατά την γνώμη μας έκαναν την διαφορά το 2022.



1. Πολύ, πολύ, πολύ κοντά διάολε



Στις δοκιμές του Grand Prix της Valencia, ο Takaaki Nakagami κινούταν αργά στην αγωνιστική γραμμή. O Jorge Martin ερχόταν πιο πίσω, ευρισκόμενος σε γρήγορο γύρο και οι 2 αναβάτες φτάσανε πολύ κοντά στη σύγκρουση, η οποία ευτυχώς δεν συνέβη. Η παρολίγον αυτή επαφή οδήγησε στην τιμωρία του Nakagami με ποινή τριών θέσεων στην σχάρα εκκίνησης του αγώνα. Και ενώ είχαμε πολλές τέτοιες στιγμές μέσα στο 2022 (δυστυχώς), η συγκεκριμένη φωτογραφία αποδίδει ενδελεχώς τα συναισθήματα έκπληξης και φόβου λίγο πριν την επικείμενη (ευτυχώς όχι στην συγεκριμένη περίπτωση) καταστροφή.



2. The wind of change is blowing



Φτάνοντας στην Αυστρία, ο Francesco Bagnaia είχε κερδίσει τους 2 προηγούμενους αγώνες, αρχίζοντας τότε να μειώνει την μεγάλη διαφορά από τον Fabio Quartararo. Ο Γάλλος έπρεπε να αντεπιτεθεί σε μια πίστα που παραδοσιακά οι Ducati είναι πολύ δυνατές, το Red Bull Ring. Παρά τον εκπληκτικό ρυθμό του Γάλλου, ειδικά στο δεύτερο μισό του αγώνα, ήταν ο Bagnaia που θα έπαιρνε την καρό σημαία, με τον Quartararo να φτάνει μισό δευτερόλεπτο πίσω του στον τελευταίο γύρο. Ο άνεμος της αλλαγής, που λένε και οι Scorpions, είχε ήδη αρχίσει να φυσάει εις βάρος του Παγκόσμιου Πρωταθλητή του 2021.



3. Η καλύτερη προσπέραση της χρονιάς



Στον ίδιο αγώνα, ο Quartararo ξεκίνησε από την πέμπτη θέση και αρχικά βρέθηκε έκτος, πίσω από τον παλιό του ομόσταυλο, Maverick Vinales. Ωστόσο ο Γάλλος ανέβασε τον ρυθμό του για να φτάσει ακριβώς πίσω από τον τελικό νικητή του αγώνα, Pecco Bagnaia. Στην πορεία του αυτή, βρήκε μπροστά του τον ομόσταυλο του Ιταλού, τον Jack Miller και αποφάσισε να κάνει την κίνησή του στο νέο σικέιν που κατασκευάστηκε και χρησιμοποιήθηκε φέτος για πρώτη φορά. Ο αναβάτης της Yamaha βούτηξε από την εξωτερική της 2a, για να πάρει την εσωτερική της 2b, ολοκληρώνοντας μια πανέμορφη προσπέραση, η οποία ψηφίστηκε ως η καλύτερη της χρονιάς.



4. Ο "Ιπτάμενος Αυστραλός"



Αν σε κάτι μας έχει συνηθίσει ο Miller, αυτό είναι οι τρομερές εικόνες (εντός και εκτός πίστας) και οι ατάκες που μας δίνει κάθε χρονιά. Μια πολύτιμη παρουσία στα paddock (ίσως είναι στο αίμα των Αυστραλών, αναλογιζόμενοι τον Daniel Ricciardo της F1), o Miller εδώ...ίπταται πάνω από την πορτογαλική πίστα του Portimao, στο, διάσημο πλέον, κατέβασμα μετά την 8η στροφή. Και μπορεί εκεί ο Toprak Razgatlioglu να έκανε μια ακόμα μεγαλύτερη...πτήση, αλλά αυτό είναι θέμα για ένα άλλο άρθρο.



5. Marc Marquez - Η επιστροφή



Μια τεράστια διαδικασία αποκατάστασης από εκείνον τον τραυματισμό στη Jerez το 2020 δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί για τον Marc Marquez, ο οποίος έκανε φέτος το τέταρτο χειρουργείο για το συγκεγκριμένο θέμα, μένοντας εκτός για 6 Grand Prix. Η επιστροφή του έγινε στην Αραγονία, με τα μάτια όλου του κόσμου στραμμένα πάνω του. Και μπορεί ο αγώνας να μην πήγε ακριβώς όπως θα ήθελε ο 8 φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής, αλλά στις δοκιμές μας έδωσε και πάλι τα δείγματα του ποιός είναι, σώζοντας πτώσεις όπου φαίνονταν πραγματικά τελειωμένη υπόθεση. Σε κάθε περίπτωση, το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο. Ο Marquez επέστρεψε.



6. Με το γόνατο, με τον αγκώνα, με τον ώμο



Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το πόσο γέρνουν πλέον οι μοτοσυκλέτες στα MotoGP. Ειδικά με τα γραφικά που μας δίνει η Dorna σε κάθε live μετάδοση, ο κάθε οπαδός μπορεί να δει τι κάνουν αυτοί οι υπεράνθρωποι των 2 τροχών. Στην Καταλονία, ο Jorge Martin μας έδειξε πόσο μπορεί να κινηθεί στα άκρα, έχοντας σχεδόν ακουμπήσει ολόκληρη την αριστερή πλευρά του σώματός του στο κέρμπ.



7. Μια πρώτη στροφή που πήγε πολύ, πολύ στραβά



Μένοντας στο Grand Prix της Καταλονίας, όλοι αδυμονούσαμε για την στιγμή που θα έσβηναν τα φώτα. Ωστόσο το πραγματικό δράμα εκτυλίχθηκε στην πρώτη στροφή. Εκεί, ο Nakagami έχοντας ξεκινήσει από πολύ πίσω κατάφερε να βρεθεί στο γκρουπ των πρωτοπόρων. Ωστόσο φρέναρε λάθος και έχασε το μπροστινό, ενώ με την πτώση του η μοτοσυκλέτα του συμπαρέσυρε στην αμμοπαγίδα τον Αlex Rins, ενώ το κεφάλι του Ιάπωνα αναβάτη χτύπησε τον πίσω τροχό του Bagnaia, ρίχνοντάς τον στο έδαφος. Πέρα από ένα κάταγμα στο χέρι του Rins, ευτυχώς οι αναβάτες ήταν εντάξει.



8. Κρατώντας την αναπνοή μας



Βρισκόμαστε στο Misano και ο Bagnaia έχει αρχίσει να κλείνει την διαφορά από τον Quartararo. Στην Ducati αρχίζουν να ελπίζουν ότι το πρώτο Πρωτάθλημα από το 2007 θα έρθει στο Borgo Panigale. Όμως υπάρχει εκεί και ένας άλλος νέος αναβάτης, ταχύτατος και πρόθυμος να δείξει την αξία του. O Enea Bastianini εχει ξεκινήσει εκπληκτικά την χρονιά του πριν λίγους μήνες στο Qatar και σε αυτά τα στάδια της σεζόν, δείχνει πολύ, πολύ δυνατός. Με το ειδικό βάψιμο στη μοτοσυκλέτα προς τιμήν του αποθανόντα Fausto Gresini, ιδρυτή της ομάδας Gresini στην οποία αγωνίζεται ο Bagnaia, ο νεαρός Ιταλός θέλει να πάρει αυτή τη νίκη. Και θα κυνηγήσει τον Bagnaia μέχρι τέλους. Μέχρι πραγματικά τέλους. Οι δύο Ιταλοί διέσχισαν την γραμμή του τερματισμού, με τον Bagnaia πρώτο, με διαφορά μόλις 34 χιλιοστά του δευτερολέπτου!



9. Κάντο όπως ο Aleix



O καθεδρικός της ταχύτητας, ή αλλιώς η πίστα του Αssen, μας έχει δώσει ανά τις δεκαετίες (βρίσκεται στο ημερολόγιο από την αρχή του Πρωταθλήματος το 1949 με μόνη εξαίρεση το 2020) σωρεία απίστευτων στιγμών. Φέτος ήταν η σειρά του Aleix Espargaro να λάμψει, πραγματοποιώντας στον τελευταίο γύρο μια εκπληκτική, διπλή προσπέραση για να ανέβει στην τέταρτη θέση, αφήνοντας πίσω του τους Jack Miller και Brad Binder. Η κίνηση αυτή αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία αν υπολογίσει κανείς ότι ο Aleix είχε βρεθεί στις τελευταίες θέσεις στην αρχή του αγώνα, μετά από μια επαφή με τον Quartararo που οδήγησε στην πτώση του Γάλλου και στην έξοδο του Espargaro στην αμμοπαγίδα.



10. Συγκίνηση στην Αραβική Έρημο



Δεν θα γινόταν να απουσιάζει αυτή η φωτογραφία. Από καμία λίστα καλύτερων φωτογραφιών του 2022. Ο Fausto Gresini απεβίωσε στις 23 Φεβρουαρίου 2021, νοσώντας από κορονοϊό. Το βάρος της ιστορικής ομάδας έπεσε στις πλάτες της γυναίκας του, Nadia Padovani. Και το σήκωσε. Η ίδια οδήγησε την ομάδα στο πέρασμα από εργοστασιακή ομάδα της Aprilia, στο καθεστώς της πλήρους ανεξάρτητης, δορυφορικής ομάδας και μέσα από τον προσωπικό της πόνο (και τον πόνο των μελών αυτής της ομάδας βεβαίως) κατάφερε να ανασυγκροτήσει την ομάδα/οικογένεια και να τους οδηγήσει στο Πρωτάθλημα του 2022. Όταν η καρό σημαία του πρώτου αγώνα της χρονιάς στο Qatar έπεσε, στις 6 Μαρτίου του 2022, ήταν ο δικός της αναβάτης, ο Enea Bastianini, που πέρασε πρώτος την γραμμή του τερματισμού. Μετά από τόσα βάρη που σήκωσε, η Nadia μπόρεσε να εναποθέσει το δικό της βάρος στα χέρια του Bastianini εκείνο το απόγευμα.