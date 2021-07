Μοντέλα της BMW πρωταγωνιστούν σε μουσικό κλιπ

Επιμέλεια: Γιάννης Πετρόχειλος

Μόλις μερικά εικοσιτετράωρα μετά την παρουσίαση των νέων R18 Transcontinental και Bagger, η BMWΟι πωλήσεις των BMW R18 θα ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο του 2021 μας αποκάλυψε το πρώτο αποτέλεσμα της συνεργασίας με τη Marshall. Η Βρετανική εταιρεία ενισχυτών σε όργανα μουσικής βοήθησε την BMW να κατασκευάσει το ηχοσύστημα των νέων μοντέλων και μάλιστα δίνει την επιλογή αναβάθμισης στον αγοραστή.

Αυτό όμως ήταν το πρώτο βήμα καθώς ακολούθησε ένα ακόμα καλύτερο. Η BMW μαζί με τους The Cadillac Three της Big Machine Records παρουσίασε τα νέα της μοντέλα μέσα από το νέο βίντεο κλιπ της μπάντας στο τραγούδι "Get After It". Η μπάντα από το Nashville του Τενεσί στην Αμερική είναι στενοί συνεργάτες της Marshall και επιστρατευτήκαν για να δώσουν ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στα νέα R18.

Η παγκόσμια παρουσίαση του R18 έγινε μέσα σε ένα video clip

"Ήταν απίθανη εμπειρία", είπε ο παραγωγός του βίντεο Dylan Rucker. "Όσο γράφαμε το κομμάτι Ακόμα και subwoofer διαθέτει το σύστημα της Marshallπροσπαθήσαμε να πιάσουμε την αίσθηση της μοτοσικλέτας της BMW καθώς παίζαμε πραγματικά δυνατά τις κιθάρες μας με τους τεράστιους ενισχυτές της Marshall στο δρόμο".

Η Marshall βοήθησε στο να κατασκευαστεί το νέο ηχοσύστημα των R18. Έχουν τοποθετηθεί δύο ηχεία στο εμπρός μέρος της μοτοσικλέτας με τα λογότυπα της φίρμας, ενώ η BMW δίνει τη δυνατότητα επέκτασης του συστήματος σε Stage 1 και Stage 2 με τέσσερα ηχεία και δύο subwoofers ισχύος 280W! Οι πωλήσεις της R18 θα ξεκινήσουν από τον Σεπτέμβριο του 2021.

Το βίντεο κλιπ της μπάντας The Cadillac Three.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η BMW κάνει πιο... rock τις μοτοσικλέτες της

Η αθόρυβη επανάσταση από την BMW ονομάζεται CE 04

Με ρυθμιζόμενο ψαλίδι το νέο BMW S1000RR