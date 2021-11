Η απάντηση της BMW για τα ανακριβή δημοσιεύματα του διαδικτύου

Η BMW τοποθετήθηκε επίσημα απατώντας σε δημοσιεύματα που έκανα τον γύρο του διαδικτύου, σχετικά με την αξιοπιστία των μοντέλων της και την πορεία του ομίλου. Η εταιρία επιλέγει να απαντήσει σε κάθε ένα από αυτά τα δημοσιεύματα βάζοντας τα πράγματα στην θέση τους, απομακρύνοντας τις όποιες αμφιβολίες μπορεί να έχουν δημιουργήσει στο αγοραστικό κοινό.

Ακολουθεί η επιστολή της εταιρίας όπως αυτή εστάλη από το BMW Group:

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους πελάτες, συνεργάτες και λοιπούς ενδιαφερόμενους για την εταιρεία μας, για τη στέρεα πεποίθησή μας ότι τα δημοσιεύματα αυτά είναι ανακριβή, αβάσιμα και παραπλανητικά.

Συγκεκριμένα:



Άρθρο: «Τέλος οι BMW X1 και BMW X2 - Έρχονται οι νέες σε τιμές έκπληξη»

Σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο: «οι τελευταίες μονάδες των BMW X1 και X2 πωλούνται επί του παρόντος σε show rooms και είναι τα τελευταία έως ότου τα καινούργια μοντέλα παραληφθούν σύντομα» και «Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα τελευταία κομμάτια των υπαρχουσών γενιών, είναι αυτά που διατίθενται σήμερα από τις εκθέσεις της BMW. Σύμφωνα με κύκλους της αγοράς ένα σημαντικό κομμάτι των κομματιών σε στοκ της απερχόμενης γενιάς, διατίθεται ήδη και στην Ελληνική αγορά, η οποία στην Ευρώπη (και αναλογικά με τον πληθυσμό και την αγορά) διατηρεί την X1 ένα από τα best seller, παρά τη δεδομένη γηραιότητα του αυτοκινήτου (από το 2015)…».



Στην πραγματικότητα, η νέα γενιά της BMW X1 δεν πρόκειται να λανσαριστεί πριν τo καλοκαίρι του 2022, ενώ το λανσάρισμα της καινούργιας BMW X2 δεν έχει καν προγραμματιστεί να λάβει χώρα εντός του 2022. Περαιτέρω, το BMW Group Hellas δεν έχει ανακοινώσει οποιεσδήποτε τιμές για τα μοντέλα νέας γενιάς, δεδομένου ότι δεν έχουν καν λανσαριστεί.



Άρθρο: «Σταματούν οι παραδόσεις BMW M3 και M4 – Σημαντικά προβλήματα»

Στο άρθρο αναφέρεται: «Αναστολή στις παραδόσεις των BMW M3 και M4 στο Μόναχο, μετά από προβλήματα που εντοπίστηκαν στο περιθώριο ποιοτικού ελέγχου εντός του ισχυρού 6κύλινδρου σε σειρά twin-turbo βενζινοκινητήρα της μάρκας».



Στην πραγματικότητα, δεν σταματούν οι παραδόσεις για τα μοντέλα Μ3 και Μ4 και δεν υπάρχουν σημαντικά προβλήματα στην παραγωγή τους. Μόνο 35 οχήματα βρέθηκαν, στο πλαίσιο του ποιοτικού ελέγχου, να μην πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές και αυτό αποδεικνύει την προσήλωση της BMW στην ποιότητα μέσω της διεξαγωγής ποιοτικών ελέγχων κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής όλων των μοντέλων. Η παράδοση των οχημάτων σε άριστη και απολύτως ασφαλή, για τους καταναλωτές, κατάσταση συνιστά πρώτη προτεραιότητα του BMW Group.



Άρθρο : «H BMW… σκοτώνει το Mini Countryman»

Στο άρθρο αναφέρεται: «Η εμπορική κούραση και κατά προέκταση η πτώση των πωλήσεων του πρώτου crossover της Mini του Countryman επιταχύνει την αντικατάστασή του, με κάτι εντελώς νέο».



Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει "εμπορική κούραση" του MINI Countryman, η τελευταία έκδοση του οποίου λανσαρίστηκε τον Σεπτέμβριο του 2020, συνεχίζοντας τον υψηλό βαθμό εμπορικής του επιτυχίας στην παγκόσμια αγορά αυτοκινήτων. Το μοντέλο θα αντικατασταθεί από τη νέα γενιά στο τέλος του κύκλου ζωής του στα επόμενα χρόνια.



Άρθρο: «BMW iX3: Επιτακτική ανανέωση επειδή δεν πουλάει»

Στο άρθρο αναφέρεται: «Η BMW προχωράει σε κάποιες «διορθωτικές» κινήσεις πάνω στο μεγάλο ηλεκτρικό SUV της, την iX3 προκειμένου να κερδίσει έστω και λίγο έδαφος σε επίπεδο πωλήσεων που μέχρι στιγμής δεν δείχνει να τα πηγαίνει "καθόλου καλά"». Στην πραγματικότητα, η BMW iX3 ακολούθησε το Life Cycle Impulse (ανανέωση/facelift) που είχε προγραμματιστεί για όλα τα μοντέλα της σειράς BMW X3. Το Life Cycle Impulse είναι μία φυσιολογική διαδικασία η οποία εφαρμόζεται από όλους τους διεθνείς κατασκευαστές αυτοκινήτων και ασφαλώς δεν αποτελεί ένδειξη του εάν ένα όχημα τα "πηγαίνει καλά" ή όχι.



Άρθρο: «Δυσαρέσκεια από πολλούς ιδιοκτήτες ηλεκτρικών BMW»

Σύμφωνα με το άρθρο: «Ιδιαίτερα δυσαρεστημένοι εμφανίζονται πολλοί κάτοχοι των ηλεκτρικών BMW και συγκεκριμένα του i3 -αξίας 47.000 ευρώ- από πολλά προβλήματα που τους παρουσιάζονται και την αντίστοιχη εξυπηρέτηση που έχουν από την Γερμανική εταιρεία».



Στην πραγματικότητα, η μεγάλη πλειοψηφία των ιδιοκτητών ηλεκτρικών αυτοκίνητων BMW είναι πολύ ικανοποιημένοι με αυτά, σύμφωνα με τις πολλές θετικές κριτικές που καταχωρήθηκαν στην ίδια ακριβώς πηγή (https://www.carbuyer.co.uk/bmw/i3/owner-reviews) που επικαλέστηκε ο συντάκτης του παραπάνω άρθρου. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν πολλές κριτικές με 4 και 5 αστέρια υπέρ της αξιοπιστίας, απόδοσης και λειτουργικού κόστους του BMW i3 από πολλούς ιδιοκτήτες. Δυστυχώς οι θετικές κριτικές έχουν ξεκάθαρα και χωρίς καμία αντικειμενικότητα αγνοηθεί, ενώ οι λιγοστές αρνητικές έχουν υιοθετηθεί από τον συντάκτη του άρθρου.



Άρθρο: «Το… χρυσό κόστος συντήρησης του Mini Countryman One D»

Στο άρθρο αναφέρεται ότι: «Το μικρό και γοητευτικό αυτοκίνητο, φαίνεται ότι αποτελεί μία after sales «παγίδα» για όσους το επιλέξουν καθώς το service ανέρχεται στο ύψος γερμανικής λιμουζίνας» και ότι «ένας κάτοχος Mini Countryman One D ο οποίος επισκέφθηκε για πρώτη φορά εξουσιοδοτημένο συνεργείο για να αλλάξει τα τακάκια των φρένων έχοντας από καινούριο διανύσει πολύ λίγα χιλιόμετρα (12.500 χλμ.) και του άναψε η σχετική ένδειξη επισκευής και μόλις αντίκρυσε τον λογαριασμό κόντεψε να πάθει «εγκεφαλικό». Στην πραγματικότητα, η μέση αντικατάσταση σε τακάκια φρένων σε μοντέλα ΜΙΝΙ λαμβάνει χώρα στα 20.000-25.000 χλμ. και όχι στα 12.500 χλμ., που, ακόμα κι αν αυτό συνέβη, όπως αναφέρεται στο άρθρο, θα πρόκειται για ειδική περίπτωση που ενδεχομένως να οφείλεται στη χρήση του συγκεκριμένου οχήματος. Όσον αφορά στο κόστος αντικατάστασης των τακακίων φρένων στο συγκεκριμένο μοντέλο, το οποίο να σημειωθεί ότι δεν συνηθίζεται να απαιτείται συγχρόνως και για τον εμπρόσθιο και τον οπίσθιο άξονα, είναι συγκρίσιμο με άλλα μοντέλα της κατηγορίας του. Κατά συνέπεια, τα περί «χρυσού κόστους συντήρησης» που προβάλλονται στο άρθρο ουδόλως δικαιολογούνται για το μοντέλο MINI Countryman.



Τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ολόκληρο τον κόσμο, το BMW Group είναι γνωστό για την ανάληψη ευθύνης για τα προϊόντα του έναντι των καταναλωτών και για το λόγο αυτό έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη τους και την εμπιστοσύνη των εμπορικών συνεργατών και των εκπροσώπων του τύπου. Το BMW Group πάντοτε καλωσορίζει και σέβεται κάθε είδους παρατήρηση για τα προϊόντα του, αρκεί αυτή να βασίζεται σε πραγματική, διασταυρωμένη και όχι μεροληπτική πληροφόρηση.