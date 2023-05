Ρεκόρ: Toyota RAV4 έκανε 1.942χλμ. αποκλειστικά με ρεύμα, φορτίζοντας ασύρματα εν κινήσει

Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Ένας δρόμος με υποδομές ασύρματης φόρτισης, ένα Toyota RAV4 PHEV και 100 ώρες οδήγησης, πέτυχαν ένα ηλεκτρικό ρεκόρ.

Η Electreon, μια νεοσύστατη εταιρεία που εργάζεται για τη δημιουργία τεχνολογίας που θα επιτρέπει στα ηλεκτροκίνητα οχήματα να φορτίζουν εν κινήσει, ισχυρίζεται ότι κατέγραψε παγκόσμιο ρεκόρ για το μεγαλύτερο ηλεκτρικό ταξίδι που ολοκληρώθηκε χωρίς φόρτιση.

Η εταιρεία οδήγησε ένα τροποποιημένο Toyota RAV4 PHEV (σε κλειστή πίστα δοκιμών εξοπλισμένη με την τεχνολογία της) για περισσότερες από 100 ώρες. Στο τέλος, το όχημα διένυσε 1.942χλμ. μόνο με ηλεκτρική ενέργεια, παρά το γεγονός πως εξοπλίζεται με μπαταρία μόλις 18 kWh.

Παρόλο που το όχημα σταμάτησε αρκετές φορές για να αλλάξουν οι 55 συνολικά οδηγοί που συμμετείχαν στην προσπάθεια ρεκόρ, δεν ανεφοδιάστηκε ούτε επαναφορτίστηκε από οτιδήποτε άλλο, εκτός από το τμήμα του δρόμου που ήταν εξοπλισμένο με τεχνολογία ασύρματης φόρτισης. Μετά από 100 ώρες οδήγησης, είχαν μεταφερθεί 241,69 kWh ηλεκτρικής ενέργειας.

