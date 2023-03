Τα Νέα της Πιάτσας #370

Η αγορά του αυτοκινήτου σε άνοδο. Ανάσα για τους αντιπροσώπους αλλά και για τους αγοραστές που είχαν παραγγείλει το αυτοκίνητό τους πριν από 8,9 και 10 μήνες. Τα εργοστάσια παραγωγής αν και δεν έχουν μπει στους ρυθμούς προ Covid19 εποχής, ωστόσο άρχισαν να τροφοδοτούν την ευρωπαϊκή αγορά. Στην Ελλάδα ο Ιανουάριος στα καινούργια αυτοκίνητα παρουσίασε άνοδο της τάξεως του 90% - 5.522 ( Ιανουάριος 2022) και 10.536 ( Ιανουάριος 2023). Το Φεβρουάριο του 2023 ,η αύξηση ήταν +17.8% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022. Ο Μάρτιος θα είναι κα πάλι καλός. Λίγες ημέρες πριν κλείσει ο τρίτος μήνας του χρόνου όλα δείχνουν θετικά αποτελέσματα. Ο χώρος στο τελωνείο του Πειραιά γέμισε απο αυτοκίνητα.



Από τις 29 Μαρτίου έως και τις 2 Απριλίου οι φίλοι των δύο τροχών έχουν την τιμητική τους. Στο Εκθεσιακό Κέντρο – Κλειστό Γήπεδο Π. Φαλήρου (πρώην TAE KWON DO), γίνεται η ΕΚΘΕΣΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ 2023 σε συνδιογράνωση της εταιρείας Be Best και του εμπνευστή της έκθεσης Κώστα Λαμάρη. Η έκθεση μοτοσυκλέτας τελεί υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Εισαγωγέων Μοτοσυκλετών Ελλάδος (ΣΕΜΕ), γεγονός που εξασφαλίζει την υποστήριξη και συμμετοχή των κορυφαίων εισαγωγικών εταιρειών της χώρας.



Στο πλαίσιο της έκθεσης, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά όλα τα νέα μοντέλα μοτοσυκλέτας, σκούτερ, ηλεκτρικών δικύκλων, να ενημερωθεί για τον εξοπλισμό ένδυσης και ασφάλειας, τα αξεσουάρ, τα λιπαντικά, τα ελαστικά, τα ανταλλακτικά, τη συντήρηση και φροντίδα, τις συναφείς υπηρεσίες, ενώ ο επισκέπτης θα βρεθεί στο κέντρο των διεθνών τεχνολογικών εξελίξεων. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν test rides αλλά και εντυπωσιακά stunt shows, λεπτομέρειες για τα οποία θα βρείτε τις επόμενες ημέρες στο site και τα social media της έκθεσης. Ημέρες και ώρες λειτουργίας: Τετάρτη έως Παρασκευή 14.00 - 21.00- Σάββατο & Κυριακή 10.00 - 21.00



Η Teoren Motors παρουσίασε το νέο της SUV, το Renault Austral που ανήκει στην C κατηγορία και ενσαρκώνει το πνεύμα της φιλοσοφίας «Renaulution» και «Nouvelle Vague». Σχεδιάστηκε πάνω στην πλατφόρμα CMF-CD 3ης γενιάς, προσφέρει διάφορα επίπεδα εξηλεκτρισμού, μεταξύ των οποίων και το νέο υβριδικό σύνολο κίνησης Full Hybrid E-TECH. Το All-New Austral είναι μοντέρνο και τεχνολογικά εξελιγμένο ενώ προσφέρει προηγμένες και ευφυείς τεχνολογίες οδήγησης όπως το σύστημα 4CONTROL Advanced, καθώς και 32 συστήματα υποβοήθησης οδήγησης. Για πρώτη φορά σε μοντέλο της γκάμας Renault προστίθεται και μία νέα έκδοση με σπορ εμφάνιση που ονομάζεται Esprit Alpine.



Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του Austral η Ντένη Θεοχαράκη, αντιπρόεδρος της Teoren Motors (Renault-Dacia) αναφέρθηκε στα 100 χρόνια του Ομίλου Θεοχαράκη στην Ελλάδα και τα δέκα χρόνια της Teoren Motors. Το 2024 η Teoren που αντιπροσωπεύει στη χώρα μας τα γαλλικά αυτοκίνητα Renault και τα ρουμανικά Dacia που ανήκουν στο γαλλικό Όμιλο, συμπληρώνει 10 χρόνια ανοδικής πορείας. Η Renault το 2022 είχε αύξηση 30.6% και η Dacia έφθασε το 40%. .

Η κα Ντένη Θεοχαράκη αναφέρθηκε στο διαρκή εκσυγχρονισμό της εταιρίας και στις επενδύσεις που κάνει στη μηχανογράφηση, την αξιοποίηση του πελάτη, το νέο Κέντρο Εκπαίδευσης των υπαλλήλων αλλά και το νέο χώρο για τα ανταλλακτικά. Είπε ότι το τοπίο της αυτοκίνησης αλλάζει με γοργούς ρυθμούς και όλοι πρέπει να ακολουθούν αυτούς τους γρήγορους ρυθμούς.



Η SEAT S.A. κατέγραψε το 2022 το δεύτερο υψηλότερο ετήσιο κύκλο εργασιών στην ιστορία της εταιρείας. Ήταν μια πολύ καλή χρονιά οικονομικής ανάκαμψης της εταιρείας. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας αυξήθηκε κατά 14%. Εκτός από τα πολύ καλά οικονομικά της αποτελέσματα έδωσε και ένα μήνυμα για τα επόμενα βήματα που θα κάνει αλλά και τη στρατηγική που θα ακολουθήσει το 2023.



Η Lancia αύριο (28 Μαρτίου) κάνει «έφοδο» στο ψηφιακό μέλλον του Metaverse . Η είσοδος στον ψηφιακό κόσμο του Metaverse για την Ιταλική μάρκα θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του 2023 Metaverse Fashion Week, του σημαντικότερου ψηφιακού event στο κόσμο της μόδας. Θα ξεκινήσει στις 28 Μαρτίου και θα τελειώσει στις 31 Μαρτίου. Στο φετινό Metaverse Fashion Week, θα υπάρξει και μια έκπληξη για το χώρο του αυτοκινήτου. Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, η Lancia θα παρουσιάσει το νέο κατάστημα εικονικής πραγματικότητας, το οποίο θα περιλαμβάνει και τη σιλουέτα ενός νέου πρωτότυπου που θα αποκαλυφθεί στις 15 Απριλίου 2023. Στο Μιλάνο έγινε το πρώτο βήμα εφαρμογής της νέας εικόνας, που μέχρι το τέλος του έτους θα έχει ακολουθήσει τουλάχιστον το 50% του δικτύου της μάρκας στην Ιταλία, ποσοστό που θα φτάσει το 100% μέχρι την παρουσίαση του νέου Ypsilon το πρώτο 6μηνο του 2024. Το πλάνο ανάπτυξης της Lancia σε πρώτη φάση περιλαμβάνει τη δημιουργία 70 σημείων πώλησης σε 70 Ευρωπαϊκές πόλεις.

Η Kinsen – Europcar Greece κατέκτησε το βραβείο «Network Development Award 2022» στο Ετήσιο Παγκόσμιο Συνέδριο του Europcar Mobility Group που έλαβε χώρα στις αρχές Μαρτίου στο Βερολίνο στο πλαίσιο της διεθνούς τουριστικής έκθεσης ITB Berlin 2023. H κατάκτηση αυτού του βραβείου είναι ένα τεράστιο επίτευγμα για την Kinsen - Europcar Greece η οποία σε λιγότερο από 18 μήνες, έχει καταφέρει να αναπτύξει μέχρι σήμερα 32 καταστήματα εξυπηρέτησης Europcar & Goldcar σε όλη τη χώρα με εντυπωσιακή παρουσία στους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς αλλά και να αυξήσει σημαντικά το μερίδιό της στην αγορά.

Ο Όμίλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη, στο πλαίσιο της δυναμικής ανάπτυξης της εταιρείας στον τομέα του Leasing Βαρέων Φορτηγών, Μηχανημάτων Έργου και Τουριστικών Λεωφορείων άνω των 3.5 τόνων ανέθεσε στον Κωνσταντίνο Νιζάμη, τη γενική διεύθυνση Πωλήσεων LME στην Kinsen. Ο Κωνσταντίνος Νιζάμης, διαθέτει πολυετή πείρα στις πωλήσεις βαρέων οχημάτων και μηχανημάτων έργου, έχοντας εργαστεί σε κορυφαίες εταιρείες του χώρου, ενώ τα τελευταία χρόνια κατείχε τη θέση του Μηχανικού Πωλήσεων στο τμήμα της Volvo Trucks του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη.

Η Audi επανασχεδίασε πλήρως τον εκθεσιακό της χώρο στο Autostadt Wolfsburg και το μετέτρεψε σε μόνιμη «έκθεση» με τίτλο Audi House of Progress. Το concept της έκθεσης φέρνει πιο κοντά στους επισκέπτες τις έννοιες της ψηφιοποίησης, του σχεδιασμού, των επιδόσεων και της βιωσιμότητας .

Οι αλλαγές στο Audi Pavilion στο Autostadt επέφεραν μια πλήρη αναδιαμόρφωση του εσωτερικού του υπάρχοντος κτιρίου. Εκτός από την ανακαίνιση της εσωτερικής τεχνολογίας, το επίκεντρο ήταν το concept της έκθεσης.



Πολύ καλά πήγε η νέα καμπάνια του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», για την αναγκαιότητα χρήσης κράνους. Η 16η Πανελλαδική Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας ξεκίνησε στις 20- Μαρτίου και τελείωσε χθες Κυριακή (26 Μαρτίου 2023) και με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ευγένειας στο Δρόμο. Το μήνυμα ήταν : Το κράνος χαλάει το μαλλί αλλά σου σώζει τη ζωή. Οι δικυκλιστές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι διατρέχουν 16 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο εμπλοκής σε θανατηφόρο τροχαίο σε σχέση με τους οδηγούς αυτοκινήτου. Σύμφωνα με την έρευνα οι δικυκλιστές που δεν φορούν κράνη σε περίπτωση ατυχήματος, η πιο συχνή αιτία βαριάς κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης είναι και η πιο σοβαρή αιτία θανάτου για νέους 19 έως 25 ετών.



Η εμβληματική BMW i7 παρουσιάσθηκε σε ειδική παρουσίαση υπό τους ήχους των Βαγγέλη Παπαθανασίου, Ennio Morricone και Hans Zimmer στον εξωτερικό χώρο των εγκαταστάσεών της εταιρίας Σφακιανάκης ΑΕ. Η BMW i7 είναι ένα μοντέλο που σχεδιάστηκε για να κινεί σώμα, καρδιά και μυαλό- προσφέροντας στον οδηγό την απόλυτη αίσθηση τελειότητας. Ο Hans Zimmer με την μουσική του έχει επενδύσει πάνω από 100 κινηματογραφικές ταινίες. Έχει κερδίσει τέσσερα Βραβεία Γκράμι, δύο Βραβεία Όσκαρ, δύο Χρυσές Σφαίρες, ένα Classical BRIT Award και έχει χαρακτηρισθεί ένας από τις μεγαλύτερες ιδιοφυΐες εν ζωή.

Πένθος στον Όμιλο Συγγελίδη. «Έφυγε» από τη ζωή ο Γιώργος Συγγελίδης, ιδρυτής και «πατριάρχης» του ομώνυμου ομίλου. Ο Γιώργος Συγγελίδης, τα τελευταία χρόνια διέμενε στο Λουγκάνο της Ελβετίας. Υπήρξε ένας δαιμόνιος και άοκνος επιχειρηματίας ο οποίος από πολύ νωρίς διέβλεψε τις προοπτικές που έχει η αγορά του αυτοκινήτου στην Ελλάδα και το 1965 ίδρυσε την CITROËN Ελλάς Α.Ε, η οποία σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα εδραιώθηκε στην ελληνική αγορά ως μία από τις κορυφαίες σε πωλήσεις εισαγωγική εταιρεία αυτοκινήτων. Η μικρή αυτοκρατορία του Γιώργου Συγγελίδη ξεκίνησε από την κλωστοϋφαντουργία, επεκτάθηκε στην εμπορία αυτοκινήτων, τις ασφάλειες Elysse αλλά και τα περιβαλλοντικά έργα (Prosper Hellas). Ξεκίνησε από την εκπροσώπηση της Citroen, πήρε την Chrysler- Jeep Dodge και το 2014, τάραξε τα νερά αναλαμβάνοντας και την άλλη μεγάλη γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία, την Peugeot. Παράλληλα το 2019 πέρασαν στα χέρια του Ομίλου τα δικαιώματα της αντιπροσωπείας της Opel, μέσω της εξαγοράς της υφιστάμενης οργάνωσης της Opel Ελλάς, αλλά και της MAZDA.

Μαζί με την –επίσης εκλιπούσα- σύζυγό του, Θεοδώρα, ανέπτυξε και εδραίωσε έναν από τους πιο δυναμικούς επιχειρηματικούς ομίλους της χώρας, τον Όμιλο Συγγελίδη, με πολυσχιδείς επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Για την προσφορά του και τη συμβολή του στις ελληνογαλλικές επιχειρηματικές σχέσεις τιμήθηκε με το παράσημο της Λεγεώνας της Τιμής -το 1981- από τη Γαλλική Δημοκρατία.

Ο Γιώργος και η Θεοδώρα Συγγελίδη απέκτησαν τρία παιδιά, τους Γιάννη, Πολυχρόνη και Ρίτσα Συγγελίδη. Ο Γιάννης και ο Πολυχρόνης Συγγελίδης ανέλαβαν τα ηνία ενός Ομίλου με γερές βάσεις, τον οποίο σήμερα έχουν αναδείξει σε μία από τις πιο ισχυρές παρουσίες στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου. Εκτός από τη Citroën, εκπροσωπεί επίσης τις Peugeot, DS, Opel και Mazda και συνεχώς αναπτύσσεται σε νέες δραστηριότητες. Ακόμα και αφότου αποσύρθηκε από την ενεργό δράση, ο Γιώργος Συγγελίδης υπήρξε με την εμπειρία και το πάντοτε εύστροφο μυαλό του ένας πολύτιμος σύμβουλος για τα παιδιά του, με τα οποία διατηρούσε μέχρι το τέλος σχέσεις στοργής και αγάπης.

Η κηδεία του έγινε σε στενό οικογενειακό κύκλο, στο Λουγκάνο, εκεί όπου πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής του.