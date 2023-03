Το Audi House of Progress ανοίγει τις πύλες του στο Autostadt Wolfsburg 

Η Audi επανασχεδίασε πλήρως τον εκθεσιακό της χώρο στο Autostadt Wolfsburg και το μετέτρεψε σε μόνιμη «έκθεση» με τίτλο Audi House of Progress.Το concept της έκθεσης φέρνει πιο κοντά στους επισκέπτες τις έννοιες της ψηφιοποίησης, του σχεδιασμού, των επιδόσεων και της βιωσιμότητας .

Οι επισκέπτες έχουν άμεση επαφή, συνδέονται με τη μάρκα και γνωρίζουν πιο εύκολα τις αξίες της και τα προϊόντα της. Οι συγκεκριμένοι χώροι δεν είναι σημεία πώλησης. Αντίθετα, καθιστούν το πνεύμα της Audi προσιτό μέσω της άμεσης εμπλοκής με σχετικό περιεχόμενο και προϊόντα.

Σε αντίθεση με το Audi House of Progress στο Autostadt, όλες οι άλλες εγκαταστάσεις είναι προσωρινές. Η Audi τις υλοποιεί σε αστικά σημεία ενδιαφέροντος ως έναν τρόπο να βρεθεί στην καρδιά της ζωής των πελατών της. Το 2022, οι εγκαταστάσεις Audi House of Progress άνοιξαν στη Βιέννη, τη Σεούλ και το Μιλάνο, μεταξύ άλλων. Εκτός από τη μόνιμη εγκατάσταση στο Wolfsburg, την άνοιξη του 2023, ένα Audi House of Progress θα ανοίξει επίσης στο Ριάντ, την πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας. Ήδη σχεδιάζονται επιπλέον εγκαταστάσεις.

Οι αλλαγές στο Audi Pavilion στο Autostadt επέφεραν μια πλήρη αναδιαμόρφωση του εσωτερικού του υπάρχοντος κτιρίου. Εκτός από την ανακαίνιση της εσωτερικής τεχνολογίας, το επίκεντρο ήταν το concept της έκθεσης. Για να αυξηθεί η διαφάνεια και να δημιουργηθεί χώρος για νέα εκθέματα και νέους τρόπους θέασης, το οπλισμένο σκυρόδεμα που σχηματίζει τη ροτόντα που περιέχει την κεντρική σκάλα του κτιρίου εκτέθηκε σε κοινή θέα.

Το νέο Audi House of Progress δείχνει ότι οι φιλοδοξίες της Audi περί βιωσιμότητας δεν ισχύουν μόνο για τα προϊόντα, την κατασκευή και την αλυσίδα εφοδιασμού, αλλά και για τα σημεία επαφής με τους πελάτες και τους φίλους της μάρκας. Η ιδέα πίσω από το Audi House of Progress είναι να μην απαιτούνται πλέον αλλαγές για νέα εκθέματα, κάτι που είναι απολύτως σύμφωνο με τον στόχο της βιωσιμότητας.

Τα μόνα πράγματα που θα αλλάξουν είναι το ψηφιακό περιεχόμενο και τα εκθέματα, όπως αυτοκίνητα και έπιπλα. Με αυτόν τον τρόπο, νέα θέματα και προϊόντα μπορούν να ενσωματωθούν σε κάθε έκθεση γρήγορα και εύκολα. Η υπόσχεση της εταιρείας ότι «το μέλλον είναι μια στάση ζωής» θα βρει εφαρμογή σε μια ευμετάβλητη ιδέα με έμφαση στο να γίνει η μάρκα Audi απτή και προσβάσιμη για τους επισκέπτες.

Ακριβώς στην είσοδο του Audi House of Progress, το Table of Visions προσφέρει μια ματιά στα οράματα της εταιρείας για το μέλλον. Ένας κινούμενος διάδρομος που πλαισιώνεται από ερωτήματα σχετικά με θέματα που αφορούν τη μάρκα οδηγεί προς τους εκθεσιακούς χώρους του περιπτέρου, που εκτείνονται σε δύο επίπεδα.

Τα κυριότερα σημεία της έκθεσης

Στο πρώτο επίπεδο στεγάζονται εκθέματα ψηφιοποίησης και σχεδιασμού. Παράλληλα με το A6 e-tron concept και το Audi A8 60 TFSI e1 plug-in hybrid, υπάρχουν εκθέματα που ζωντανεύουν και τα δύο θέματα σε ένα επίμηκες επίπεδο. Παραδείγματα από τον ψηφιακό τομέα περιλαμβάνουν διαδραστικά πίσω φώτα OLED matrix που εμφανίζουν διάφορα κινούμενα μοτίβα και, με αυτόν τον τρόπο, αποκαλύπτουν τις δυνατότητες της τεχνολογίας.

Επιπλέον, παρουσιάζονται υλικά όπως το ανακυκλωμένο υλικό Econyl, ένα πήλινο μοντέλο του Audi e-tron GT quattro2 και τρισδιάστατα εκτυπωμένα βάζα σε τρέχουσες χρωματικές επιλογές. Οι επισκέπτες μπορούν φεύγοντας, να πάρουν μαζί τους σχέδια από την Audi Design.

Στο Audi House of Progress, οι προβολείς του Audi A6 e-tron concept μετατρέπονται σε προβολείς και επιδεικνύουν με παιχνιδιάρικο τρόπο τις δυνατότητες των τεχνολογιών φωτισμού Audi. Μια προβολή στο δάπεδο για την περιοχή επιδόσεων οδηγεί στο δεύτερο επίπεδο. Η εικόνα προέρχεται από το ηχητικό σήμα μιας ταινίας που εμφανίζεται σε αυτήν την περιοχή και αλλάζει ανάλογα με την ένταση του ήχου, το ύφος και τη δυναμική.

Ένα Audi RS e-tron GT3 και ένα show από τους Aerofoils για το Audi e-tron ζωντανεύουν την αξία των επιδόσεων της μάρκας. Μαζί με το Q4 e-tron, ο Πίνακας Αειφορίας παρέχει πληροφορίες για την κυκλική οικονομία και τη βιώσιμη συνεργασία.

Η καρδιά του περιπτέρου είναι το «Blog of Progress» στην ανοιχτή ροτόντα, που συνδέει χωροταξικά και τα δύο ανώτερα εκθεσιακά επίπεδα με το επίπεδο εισόδου. Το εκθεσιακό περιεχόμενο του χώρου σε πραγματικό χρόνο δημιουργείται από τα καθημερινά θέματα επικαιρότητας και τα σημεία εστίασης της μάρκας. Χάρη σε μια εγκατάσταση μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να καθίσει στο πίσω κάθισμα ενός πρωτότυπου αυτοκινήτου από την οικογένεια των sphere πρωτότυπων στο τέλος της επίσκεψης.