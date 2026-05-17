Μέχρι πριν λίγα χρόνια, τα drones τα βλέπαμε κυρίως σε βίντεο διακοπών και κινηματογραφικά πλάνα. Στην Κίνα όμως, φαίνεται πως έχουν ήδη περάσει στο επόμενο επίπεδο. Viral βίντεο που κυκλοφορεί τις τελευταίες ημέρες δείχνει ένα drone να εντοπίζει παράνομα παρκαρισμένο όχημα, να κάνει ηχητική παρατήρηση στον οδηγό και στη συνέχεια να καταγράφει την παράβαση για πρόστιμο. Και κάπου εκεί, το internet… χωρίστηκε στα δύο.

Το συγκεκριμένο περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά τεχνολογικών λύσεων που ήδη χρησιμοποιούνται σε κινεζικές πόλεις. Από ρομπότ που μετακινούν παράνομα παρκαρισμένα αυτοκίνητα μέχρι drones που παρακολουθούν την κυκλοφορία και καταγράφουν παραβάσεις σε πραγματικό χρόνο. Και μπορεί στην Ελλάδα να μας φαίνεται ακόμα «επιστημονική φαντασία», όμως αν το καλοσκεφτούμε, ήδη έχουμε κάνει τα πρώτα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Οι κάμερες στα λεωφορεία που ελέγχουν τις λεωφορειολωρίδες και καταγράφουν παραβάτες αποτελούν ουσιαστικά την αρχή μιας νέας εποχής ψηφιακής επιτήρησης στους δρόμους.

Η μεγάλη διαφορά είναι πως στην Κίνα όλα δείχνουν να γίνονται πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο επιθετικά τεχνολογικά. Το drone δεν είναι απλώς μια κάμερα. Είναι ένας «ιπτάμενος αστυνομικός» που βλέπει, μιλάει και καταγράφει.

Κάπου εκεί όμως ξεκινά και η μεγάλη συζήτηση. Στα σχόλια κάτω από το βίντεο, αρκετοί χρήστες χαρακτηρίζουν την εικόνα «δυστοπική»… οργουελική. Άλλοι πάλι θεωρούν πως τέτοιες λύσεις είναι απαραίτητες για πόλεις με τεράστιο κυκλοφοριακό πρόβλημα και εκατομμύρια οδηγούς καθημερινά.

Η αλήθεια πιθανότατα βρίσκεται κάπου στη μέση. Από τη μία, η τεχνολογία μπορεί να μειώσει την παρανομία, να βελτιώσει την κυκλοφορία και να κάνει τις πόλεις πιο λειτουργικές. Από την άλλη όμως, όλο αυτό δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για το πόσο μακριά μπορεί να φτάσει η συνεχής παρακολούθηση της καθημερινότητας.