F1 : Επιστροφή στη Suzuka μετά από απουσία δύο ετών – Θα βγάλει άραγε η Ιαπωνία τον νέο Παγκόσμιο πρωταθλητή;

Του Περικλή Χαλάτση



Στον αγωνιστικό ρυθμό της F1 ζει η Ιαπωνία. Στην πίστα Σουζούκα ξεκινούν σε λίγες ώρες τα πρώτα ανεπίσημα δοκιμαστικά. Συγκεκριμένα αύριο (Παρασκευή) στις 6 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος ξεκινούν στην Ιαπωνία το Practice 1 και τρείς ώρες αργότερα, στις 9 το πρωί της Παρασκευής θα γίνουν τα δεύτερα ελεύθερα δοκιμαστικά (Practice 2).

Σ αυτό το Grand Prix αν όλα έρθουν όπως τα υπολογίζει ο Max Verstappen, τότε θα εξασφαλίσει το δεύτερο παγκόσμιο τίτλο του . Δεν χρειάζεται να έρθει πρώτος. Του αρκεί το βάθρο σε οποιαδήποτε θέση. Ο αγώνας δεν θα είναι εύκολος και αυτό λόγω καιρού. Οι προβλέψεις της μετεωρολογίας είναι βροχή στα ελεύθερα δοκιμαστικά της Παρασκευής, λιακάδα το Σάββατο και βροχή στον αγώνα. Βέβαια όλα αυτά αλλάζουν ώρα με την ώρα. Θυμάστε τι έγινε την περασμένη εβδομάδα στη Σιγκαπούρη. Μια ξαφνική μπόρα ανέτρεψε όλη την προετοιμασία από πλευράς ελαστικών.

Κανένας από τους αγωνιζόμενους δεν μπορεί να διεκδικήσει φέτος το πρωτάθλημα. Ο σίγουρος διεκδικητής είναι ο Max Verstappen. Έχει 341 βαθμούς και ο Leclerc που βρίσκεται στη 2η θέση έχει 237 β. Το θέμα είναι αν εξασφαλίσει τον τίτλο σ αυτόν τον αγώνα ώστε να κάνει τους υπόλοιπους με λιγότερο άγχος.

Βαθμολογία Οδηγών πρίν απο το Grand Prix στη Suzuka



Για πρώτη φορά αγώνας της F1 στην πίστα της Suzuka έγινε το 1987. Είναι η μόνη πίστα που έχει σχήμα 8. Αυτό σημαίνει ότι οι απαιτήσεις από τα ελαστικά είναι ομοιόμορφα ζυγισμένες. Το συνολικό μήκος της Suzuka είναι 5.807 μέτρα. Θα κάνουν σε σύνολο 53 γύρους και η συνολική απόσταση που θα καλύψουν οι αγωνιζόμενοι είναι 307.471 km. To ρεκόρ πίστας είχε κάνει το 2019 o L. Hamilton με χρόνο 1.30.983 .

Ο αγωνιστικός διευθυντής MARIO ISOLA είπε για τον αγώνα στη Suzuka:

"Αν ρωτήσει κανείς τους οδηγούς για το ποια είναι η αγαπημένη τους πίστα, η Σουζούκα βρίσκεται πάντοτε ψηλά σ’ αυτή τη λίστα: περιέχει απαιτητικές στροφές που δεν έχουν όμοιο, όπως η 130R και η Spoon. Επίσης έχει μεγάλη ιστορία ενώ οι απίστευτοι φίλαθλοι δημιουργούν μια μοναδική ατμόσφαιρα. Διαθέτει ίδιο αριθμό αριστερών και δεξιών στροφών καθώς έχει μια μοναδική χάραξη στο σχήμα του «8». Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι φορτίσεις που προκαλεί να είναι ισορροπημένες.

Τα ενεργειακά φορτία που μεταφέρονται μέσω των ελαστικών είναι από τα μεγαλύτερα της χρονιάς. Η χάραξη της πίστας μας υποχρέωσε να επιλέξουμε τις τρεις πιο σκληρές γόμες της γκάμας μας καθώς τα ελαστικά δέχονται μεγάλη πίεση. Η τελευταία γενιά μονοθεσίων είναι η πιο βαριά στην ιστορία και τα όρια απόδοσης διαρκώς ανεβαίνουν. Οπότε η πρόκληση είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Μια καινοτομία φέτος είναι ότι θα δοκιμάσουμε πρωτότυπα ελαστικά του 2023 σε μια διευρυμένη περίοδο ελεύθερων δοκιμών την Παρασκευή το απόγευμα, καθώς απομένουν μόνο οι τελευταίες λεπτομέρειες για την διαμόρφωση της γκάμας της επόμενης χρονιάς ενόσω πλησιάζει το τέλος της φετινής."

Στην πίστα της Suzuka η ομάδα της Mercedes έχει κερδίσει 6 φορές και ο Hamilton έχει τις 5 από τις 6 νίκες. Η μία νίκη με την Mercedes έγινε από τον Botas όταν ήταν στη γερμανική ομάδα. Τέσσερις φορές έχει νικήσει ο Vettel και δύο φορές ο Alonso. Τις περισσότερες νίκες τις έχει κάνει ο M. Schumacher πριν το τραγικό του ατύχημα με το σκι.

Η Pirelli στην Ιαπωνία για διαθέσει τις τρεις πιο σκληρές γόμες. Η C1 θα είναι η P Zero λευκή/σκληρή, η C2 θα είναι η P Zero κίτρινη/μέση και η C3 θα είναι η P Zero κόκκινη/μαλακή. Αυτή θα είναι και η τελευταία εμφάνιση της πιο σκληρής γόμας C1 φέτος.

Η δεύτερη περίοδος ελεύθερων δοκιμών στην Ιαπωνία δεν θα είναι 60 λεπτών (όπως γίνεται σε κάθε αγώνα) αλλά 60 λεπτών προκειμένου να γίνουν οι δοκιμές των πρωτότυπων σλικ ελαστικών του 2023. Όπως ανακοίνωσε η F1 το ίδιο θα γίνει και στο Grand Prix των ΗΠΑ.

Οι δοκιμές τόσο στην Ιαπωνία όσο και την Αμερική αποσκοπούν στην βελτιστοποίηση των γομών του 2023. Στο σύνολό της η δεύτερη περίοδος ελεύθερων δοκιμών θα είναι αφιερωμένη στην εξέλιξη των ελαστικών.

Αν μια ομάδα δώσει ευκαιρία σ’ έναν πρωτάρη οδηγό στο FP1, τότε στο FP2 θα μπορεί για τα πρώτα 30 λεπτά να επικεντρωθεί στο πρόγραμμά της προτού συμμετέχει στις δοκιμές ελαστικών για το υπόλοιπο της περιόδου. Τα πρωτότυπα ελαστικά ξεχωρίζουν εύκολα καθώς δε φέρουν χρώμα στα πλαϊνά τους.

Αυτό που θα προσέχουν οι πιλότοι θα είναι τα πλευρικά φορτία και όχι τόσο η ελκτική πρόσφυση και η σταθερότητα στο φρενάρισμα. Τα φορτία είναι ισορροπημένα, ανάμεσα στην δεξιά και στην αριστερή πλευρά του μονοθεσίου.

Τα μονοθέσια και τα ελαστικά υπόκεινται σε μερικές από τις μεγαλύτερες πλευρικές φορτίσεις της χρονιάς, οι οποίες είναι παρατεταμένες. Για παράδειγμα η στροφή 130R (130 μοιρών) είναι μια γρήγορη καμπή αλλά περνούν με τέρμα γκάζι σα να είναι ευθεία.

Ο αγώνας στην Suzuka είναι αρκετά κρίσιμος. Η Red Bull θέλει νίκη. Η Mercedes θέλει να κάνει την έκπληξη. Η Ferrari δηλώνει ότι τα μονοθέσια της μπορούν να κάνουν το 1-2 . Όλα όμως θα εξαρτηθούν από τον καιρό. Γιατί σε περίπτωση βροχής θα δούμε ένα τελείως διαφορετικό σετάρισμα στα μονοθέσια και στα ελαστικά.