F1: Με 60% πιθανότητα βροχής θα γίνει το Σάββατο το Sprint και ο αγώνας της Κυριακής στο Interlagos

Επιμέλεια: Περικλής Χαλάτσης



Ο προτελευταίος αγώνας της F1 για το 2022 θα γίνει την Κυριακή στην πίστα του Interlagos στη Βραζιλία. Ταυτόχρονα στο Interlagos θα γίνει ο 3ος και τελευταίος αγώνας σπριντ για φέτος. Οι δύο προηγούμενοι έγιναν στην Ίμολα και στο Spielberg.

Όταν γίνεται στην F1 Sprint πολλά αλλάζουν από το πρόγραμμα που συνήθως ξέρουμε. Συνήθως έχουμε τα P1 , P2 και P3 που είναι τα ελεύθερα δοκιμαστικά. Ακολουθούν τα επίσημα χρονομετρημένα δοκιμαστικά όπου ο πιο γρήγορος κερδίζει την Pole Position του αγώνα αλλά και το έπαθλο της Pirelli.

Όταν έχει sprint γίνονται αρκετές αλλαγές. Για παράδειγμα σήμερα Παρασκευή γίνεται το P1 (πρώτα ελεύθερα δοκιμαστικά) και στη συνέχεια ακολουθούν οι κατατακτήριες δοκιμές (Qualifying) όπου ο καλύτερος κερδίζει και το όμορφο τρόπαιο της Pirelli.

Γιατί γίνεται αυτό κανένας δεν ξέρει. Γιατί η βράβευση γίνεται μετά το Qualifying και όχι μετά το Sprint; Αύριο Σάββατο γίνεται το P2 (Practice 2) και στη συνέχεια το Sprint. Τόσο για το Sprint όσο και για τον αγώνα της Κυριακής η Μετεωρολογική Υπηρεσία δίνει 60% πιθανότητα βροχής. Αυτό σημαίνει ότι θα δούμε αγώνα με βρόχινα ελαστικά.

Η πίστα Autodromo Jose Carlos Pace, στο Interlagos βρίσκεται στα περίχωρα του Σάο Πάολο. Για πρώτη φορά αγώνας F1 έγινε το 1973. Η πίστα έχει συνολικό μήκος 4.309 m και οι αγωνιζόμενοι την Κυριακή θα καλύψουν σε 71 γύρους 305.879 km. Το ρεκόρ πίστας με 1.10.540 κατέχει από το 2018 ο V. Bottas (έτρεχε με Mercedes).

Το αυτοκινητοδρόμιο José Carlos Pace, πήρε το όνομά του από το διάσημο Βραζιλιάνο οδηγό, Ιταλικής καταγωγής, έχει φορά αντίθετη των δεικτών του ρολογιού και περιέχει 15 στροφές που καταπονούν με μέτρια πλευρικά φορτία τα ελαστικά.

Για τον αγώνα της Κυριακής η Pirelli επέλεξε τις τρεις μεσαίες γόμες της γκάμας . Η C2 θα είναι η P Zero λευκή/σκληρή γόμα, η C3 θα είναι η P Zero κίτρινη/μέση γόμα και η C4 θα είναι η P Zero κόκκινη/μαλακή γόμα. Οι δυο προηγούμενοι αγώνες στο Austin και στην πόλη του Μεξικό έγιναν με την ίδια επιλογή γομών.

O MARIO ISOLA – ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ MOTORSPORT αναφέρθηκε στον αγώνα της Βραζιλίας:

"Η Formula πηγαίνει στο Interlagos: ο μικρότερος σε μήκος, γύρος της χρονιάς μετά το Μονακό και το Μεξικό. Πρόκειται για μια ιστορική πίστα με φορά αντίθετη των δεικτών του ρολογιού, που συνδυάζει γρήγορα τμήματα, με αλληλουχία στροφών μέσης ταχύτητας όπως τα περίφημα “S” του Σένα. Δεν υπάρχουν μεγάλες απαιτήσεις από τα ελαστικά όσον αφορά στην πρόσφυση και στην σταθερότητα στο φρενάρισμα καθώς η σχεδίαση έχει ως αποτέλεσμα συνεχή ροή χωρίς αργές στροφές. Αυτό διευκολύνει τις ομάδες όσον αφορά στη διαχείριση της φθοράς των πίσω ελαστικών.

Η Βραζιλία θα φιλοξενήσει και τον τελευταίο φετινό αγώνα sprint. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει με τα φετινά μονοθέσια στην πίστα. Επίσης περιμένουμε πολλές διαφορετικές στρατηγικές. Το 2021 στον αγώνα του Σαββάτου οι μισοί οδηγοί έβαλαν τη μέση και οι άλλοι μισοί τη μαλακή γόμα. Παρά το μικρό μήκος της πίστας, γίνονται πολλά προσπεράσματα. Πέρυσι ο Lewis Hamilton ήταν πρωταγωνιστής σε μια επιστροφή από την 10η θέση που του έδωσε τη νίκη με στρατηγική δυο αλλαγών. Οπότε φέτος με τη νέα γενιά μονοθεσίων και ελαστικών περιμένουμε έναν ακόμη συναρπαστικό αγώνα."

Το Βραζιλιάνικο Grand Prix είναι γνωστό για τα πολλά προσπεράσματα και τις συχνές εμφανίσεις του αυτοκινήτου ασφαλείας. Θα χρησιμοποιηθούν οι τρεις μεσαίες γόμες της γκάμας σε μια πίστα όπου γίνονται πολλά προσπεράσματα .

Το 2021 οι ομάδες ακολούθησαν διαφορετικές στρατηγικές . Όσοι ανέβηκαν στο βάθρο έκαναν δυο αλλαγές. Ο νικητής Lewis Hamilton, τερμάτισε χρησιμοποιώντας την P Zero λευκή/σκληρή γόμα μπροστά από τους Max Verstappen, Valtteri Bottas που είχαν ίδια γόμα.Φέτος αν επαληθευθούν οι προβλέψεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας ο αγώνας θα γίνει υπό βροχή.

Ποιο είναι το πρόγραμμα του αγώνα στην πίστα Autodromo Jose Carlos Pace και τι ώρες μπορείτε να παρακολουθήσετε τα δοκιμαστικά αλλά και τον αγώνα. Οι ώρες που αναγράφουμε είναι για την Ελλάδα.

Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022

Practice 1: 17.30

Qualifying : 21.00

Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2022

Practice 2: 17.30

Sprint: 21.30 ( έχει διάρκεια μία ώρα η 24 γύρους). Ο νικητής στο Sprint θα είναι και ο Poleman της Κυριακής

Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2023

Αγώνας F1: 20.00

Τα ελεύθερα δοκιμαστικά, τις κατατακτήριες δοκιμές, το Sprint και τον αγώνα μπορείτε να τα παρακολουθήσετε από την ΕΡΤ, την Cosmote TV και το F1 TV Pro