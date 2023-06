F1: Ποιος από όλους θα δει πρώτος την καρό σημαία στη Βαρκελώνη;

Του Περικλή Χαλάτση

Προβλέψεις δεν μπορούμε να κάνουμε. Αυτό είναι σίγουρο. Αλλά δεν είμαστε μόνο εμείς που αδυνατούμε να σας πούμε ποιος πιλότος της F1 θα δει πρώτος την καρό σημαία του τερματισμού. Ούτε οι ίδιοι οι team manager που χαράσσουν και τη στρατηγική του αγώνα δεν μπορούν να κάνουν τέτοια πρόβλεψη γιατί όλα μπορούν να ανατραπούν από τη μια στιγμή στην άλλη. Έτσι είναι οι αγώνες. Ωστόσο πιλότοι και εργοστασιακές ομάδες οφείλουν να προετοιμάζονται άριστα με κύριο σκοπό τη νίκη.

Η Βαρκελώνη ζει αυτή τη βδομάδα σε ένα διαφορετικό ρυθμό αφού τα πάντα κινούνται γύρω από την πίστα του Μοντμελό. Ο καιρός χθες δεν ήταν και τόσο καλός. Οι Ισπανοί αλλά και οι τουρίστες που κάνουν αυτή την εποχή τις διακοπές τους προσπαθούν να εξασφαλίσουν το μαγικό χαρτάκι, ένα εισιτήριο, τουλάχιστον για την Κυριακή για το Circuit de Barcelona. To «τσίρκο» της F1 από το Πριγκιπάτο του Μονακό μετακινήθηκε περίπου 700 χιλιόμετρα για να φθάσει στην Καταλωνία.

Την Κυριακή θα γίνει ο 7ος γύρος της F1 αλλά λόγω ματαίωσης λόγω κακοκαιρίας στην Imola θα είναι ο έκτος αγώνας. Όλοι οι πρωταγωνιστές θέλουν τη νίκη όμως η φετινή ιστορία δείχνει ότι είναι η χρονιά της Red Bull.

Ο Max Verstappen (Red Bull) έχει κερδίσει τους τέσσερις και ο Sergio Perez πήρε άλλες δυο (Red Bull).

Ο Charles Leclerc είναι εκπληκτικός αλλά στο τέλος η Ferrari αδυνατεί να συναγωνισθεί την Red Bull. Το ίδιο συμβαίνει και με τα μονοθέσια της Mercedes. Παρά τις βελτιώσεις που έγιναν τα πράγματα δεν είναι εύκολα.Ferrari και Mercedes χρειάζονται δουλειά για να μπορέσουν να βρεθούν σε πρωταγωνιστικό ρόλο.

O Max Verstappen προηγείται στη βαθμολογία με 144 βαθμούς, ο «ομόσταυλός» του Sergio Perez ακολουθεί με 105 βαθμούς και στην 3η (να η μεγάλη έκπληξη) βρίσκεται ο «γερόλυκος» των αγώνων Fernando Alonso με 93 βαθμούς.

Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι από εκεί και πέρας ακολουθεί το χάος. Ο Hamilton ένας καταξιωμένος οδηγός με 8 παγκόσμια πρωταθλήματα έχει 69 βαθμούς , ο Russel 50, ο Sainz 48 και ο Μονεγάσκος Charles Lecler έχει μόνο 42 βαθμούς και φυσικά δεν υπάρχει καμία ελπίδα να διεκδικήσει τον φετινό τίτλο.

Για την πίστα στη Βαρκελώνη που είναι η ιδανική πίστα δοκιμών των ελαστικών της Pirelli, αναφέρθηκε ο αγωνιστικός διευθυντής του μηχανοκίνητου αθλητισμού Mario Isola:

«Παραδοσιακά η πίστα της Βαρκελώνη είναι ένας από τους πιο δημοφιλής προορισμούς για δοκιμές: Τόσο για τα μονοθέσια όσο και για τα ελαστικά. Είναι μια ολοκληρωμένη διαδρομή με πολλές στροφές διαφορετικού τύπου και ταχύτητας. Διαθέτει επίσης μια πολύ μεγάλη ευθεία. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η αεροδυναμική απόδοση να αποτελεί κλειδί για να είσαι ανταγωνιστικός.

Το τελευταίο τμήμα άλλαξε φέτος, επιστρέψαμε στην παλιά σχεδίαση, χωρίς το τελικό σικέιν. Αυτό προσδίδει εκ νέου στην πίστα τη συνεχή ροή της και αυξάνει την ταχύτητα εισόδου στην μεγάλη ευθεία. Υπάρχουν δυο στροφές οι 3 και 9 που είναι ιδιαίτερα απαιτητικές όσον αφορά στα πλευρικά φορτία που ασκούνται στα ελαστικά. Διαλέξαμε τις ίδιες γόμες με τον πρώτο αγώνα στο Μπαχρέιν.

Είναι σημαντικό όμως να τονίσουμε ότι η φετινή γόμα C1 είναι καινούργια και δημιουργήθηκε για να καλύψει το κενό ανάμεσα στην πιο σκληρή γόμα της γκάμας (πλέον την ονομάζουμε C0) και τη C2. Θεωρητικά αυτό δίνει στις ομάδες μια ευρύτερη γκάμα επιλογών στρατηγικής καθώς πέρυσι η σκληρή γόμα δεν χρησιμοποιήθηκε στον αγώνα. Στις ελεύθερες δοκιμές την Παρασκευή οι οδηγοί θα έχουν στην διάθεσή τους δυο έξτρα σετ σκληρών ελαστικών με τη νέα δομή που θα χρησιμοποιηθεί από το Βρετανικό Grand Prix και μετά.

Πέρα από τη χρήση νέων υλικών που έχουν ήδη πιστοποιηθεί μετά από ένα εκτεταμένο πρόγραμμα δοκιμών η τελευταία έκδοση είναι ίδια με την προηγούμενη. Αρχικά είχαμε σχεδιάσει την υιοθέτησή τους για το 2024, αλλά τελικά θα τα παρουσιάσουμε νωρίτερα.

Ο λόγος είναι ότι τα φορτία που ασκούνται από τα σημερινά μονοθέσια είναι ήδη στα επίπεδα που είχαν τεθεί ως στόχος, για το τέλος της φετινής χρονιάς. Οπότε χρειάζεται δομή με μεγαλύτερη αντοχή στην κόπωση. Η νέα δομή δεν θα διαφοροποιήσει τις τεχνικές παραμέτρους ή την απόδοση των ελαστικών. Επιπλέον μετά τον αγώνα θα γίνουν δοκιμές εξέλιξης για τα ελαστικά του 2024 από τις Mercedes και Ferrari για δυο μέρες. Εξελίσσουμε ταυτόχρονα γόμες και σκελετούς για τη νέα χρονιά.»

Η πίστα του Μοντμελό τροποποιήθηκε φέτος. Το τελευταίο σικέιν (στροφές 14 και 15) που δημιουργήθηκε το 2007 αφαιρέθηκε και η πίστα επέστρεψε στην παλιά της διαμόρφωση. Υπήρξαν και άλλες βελτιώσεις στην πρώτη στροφή με αύξηση του χώρου διαφυγής και νέες μπαριέρες.

Η αλλαγή στην τελευταία στροφή είναι κομβική καθώς η πίστα αποκτά συνεχή ροή και φθείρει λιγότερο τα ελαστικά, στη φάση της επιτάχυνσης. Οι αριστερές στροφές είναι αργές και οι δεξιές είναι γρήγορες.

Πέρυσι ο νικητής Max Verstappen με Red Bull έκανε 3 αλλαγές ελαστικών από μαλακή σε μέση γόμα, όπως και οι περισσότεροι αντίπαλοί του. Με την υιοθέτηση της νέας σκληρής γόμας προστίθενται περισσότερες επιλογές στρατηγικής.

Η πίστα στη Βαρκελώνη ( Circuit de Barcelona- Catalunya) είναι από τις αγαπημένες των πιλότων. Ο πρώτος αγώνας έγινε το 1991 και πέρυσι (2022) νικητής ήταν ο Verstappen, το ταχύτερο γύρο έκανε ο S. Perez (1.24.108) ενώ ο Charles Leclerc είχε κερδίσει την Pole Position.

Το συνολικό μήκος της πίστας είναι 4.657 km ενώ οι πιλότοιτης F1 φέτος θα καλύψουν 307.236 Km σε 66 γύρους. Οι ομάδες θα έχουν στη διάθεσή τους στη Βαρκελώνη, τη γόμα C1 ως P Zero λευκή σκληρή, τη γόμα C2 ως P Zero κίτρινη μέση και τη γόμα C3 ως P Zero κόκκινη μαλακή.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα ξεκινάει σήμερα στις 14.30 με τα πρώτα ελεύθερα (FP1) δοκιμαστικά.

Στις 18.00 θα γίνουν τα δεύτερα ανεπίσημα δοκιμαστικά (FP2) αύριο Σάββατο (3/6) στις 13.00 θα γίνουν τα τρίτα ελεύθερα δοκιμαστικά (FP3).

Στις 17.00 το απόγευμα θα ξεκινήσει η μάχη για την Pole Position. Τo Qualifying θα γίνει σύμφωνα με τις προβλέψεις με καλό καιρό αλλά ακόμη είναι νωρίς να το πούμε με απόλυτη σιγουριά αφού ο καιρός είναι ασταθής.

Την Κυριακή τα πέντε κόκκινα φώτα θα σβήσουν στις 16.00 και τότε θα ξεκινήσει η πραγματική μάχη.

Όλες τις ημέρες τα δοκιμαστικά μπορείτε να τα παρακολουθήσετε από το συνδρομητικό κανάλι του Ant1+ και από το συνδρομητικό κανάλι της F1 TV Pro.

Την Κυριακή ο αγώνας εκτός των συνδρομητικών θα μεταδοθεί και από το ελεύθερο κανάλι του Ant1.