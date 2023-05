O Max Verstappen έκανε τον καλύτερο χρόνο στα FP2 στο Monaco

Του Περικλή Χαλάτση

Το ένα μεγάλο γεγονός στη Γαλλία αυτόν τον μήνα ,είναι το Φεστιβάλ των Καννών στη Νίκαια. Και το άλλο είναι ο αγώνας της F1 στο Μονακό.Το φετινό 76o Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών ξεκίνησε στις 16 Μαΐου και θα τελειώσει αύριο στις 27 Μαΐου 2023. Οι περισσότεροι celebrities όπως καταλαβαίνετε θα αποχωρήσουν από τις Κάννες -μετά τα καθιερωμένα πάρτι -και θα μεταφερθούν στα σκάφη τους που είναι δεμένα στο πιο ακριβό «λιμάνι» της Ευρώπης.

Στους γνώριμους δρόμους του Πριγκιπάτου του Μονακό που έκλεισαν σήμερα για τους κατοίκους αλλά και για τους επισκέπτες ,έγιναν τα πρώτα και δεύτερα ελεύθερα δοκιμαστικά.

Οι οδηγοί δοκίμασαν περισσότερο τις γόμες των ελαστικών και τις αναρτήσεις προκειμένου αύριο μετά τα τρίτα ελεύθερα δοκιμαστικά να είναι έτοιμοι για τα επίσημα χρονομετρημένα που θα κρίνει και τον Pol man της Κυριακής. Για τον αγώνα του Monte Carlo η Pole position που θα προκύψει από τα χρονομετρημένα δοκιμαστικά είναι νευραλγικής σημασίας.

Όποιος ξεκινάει πρώτος στο Monte Carlo είναι και ο νικητής του αγώνα κατά 70%. Οι ταχύτητες είναι σχετικά μέτριες και ο χώρος για προσπέραση ελάχιστος. Το συνολικό μήκος της πίστας είναι 3,337 (Km) και υπάρχει έναν μόνο DRS. Οι αγωνιζόμενοι θα κάνουν 78 γύρους -κάθε γύρος έχει 19 στροφές- και θα καλύψουν 260.286 Km.

Ο Carlos Sainz κατά τη διάρκεια των δοκιμών (Ρ2) κάτω ακριβώς από τα pit έχασε τον έλεγχο σε μια ανοικτή δεξιά και χτύπησε στα προστατευτικά καταστρέφοντας την δεξιά ανάρτηση.

Κρίμα για τον Ισπανό γιατί είχε κάνει τον καλύτερο χρόνο στο PF1.

Οι δοκιμές σταμάτησαν για λίγα λεπτά και μόλις απομακρύνθηκε η «λαβωμένη» Ferrari, επέστρεψαν στην πίστα. Τελικά ο Ολλανδός πιλότος της Red Bull έκανε τον πιο γρήγορο χρόνο.

Αναλυτικά οι χρόνοι στο FP2

Στα πρώτα ελεύθερα δοκιμαστικά που έγιναν το μεσημέρι καλύτερο χρόνο έκανε ο Carlos Sainz (1:13.372) με Ferrari. Βέβαια ο κανονικός χρόνος δεν ολοκληρώθηκε αφού τρία λεπτά πριν από την καρό σημαία ο Alex Albon δεν κατάφερε να κρατήσει τις γραμμές στο μονοθέσιο και «έστειλε» την Williams στα προστατευτικά προξενώντας σοβαρές ζημιές.

Οι υπεύθυνοι του αγώνα έβγαλαν υποχρεωτικά κόκκινη σημαία και εκεί σταμάτησαν οι προσπάθειες όλων αφού δεν υπήρχε χρόνος για μια ακόμη προσπάθεια.

Το δεύτερο καλύτερο χρόνο έκανε ο F.Alonso που ήταν τρία δέκατα πίσω από τη Ferrari. Πίσω από την Aston Martin του Alonso ήταν ο Βρετανός L.Hamilton με Mercedes που παρουσίασε ένα εντελώς διαφορετικό μονοθέσιο. Την πρώτη εξάδα συμπλήρωσαν οι Perez,Leclerc και Verstappen.

Ο Ολλανδός παραπονέθηκε στους μηχανικούς γιατί το πάτωμα στο πίσω μέρος της RB19. Παράπονα είχαμε και από τον Russel που όπως είπε είχε πρόβλημα στα φρένα του.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του FP1 στο Μονακό:

Η Pirelli για το Μονακό έχει τις τρεις πιο μαλακές γόμες. Αυτές επελέγησαν για τη διαδρομή στο Μονακό: η C3 είναι η P Zero λευκή σκληρή, η C4 είναι η P Zero κίτρινη μέση και η C5 είναι η P Zero κόκκινη μαλακή.

Αύριο Σάββατο (27/5) θα γίνει το P3 στις 13.30 και τα επίσημα χρονομετρημένα δοκιμαστικά για την Pole Position θα γίνουν την ίδια ημέρα στις 17.00. Ο αγώνας θα ξεκινήσει την Κυριακή 28/5 στις 16.00 ώρα Ελλάδος.

Όλη η αγωνιστική δράση θα μεταδοθεί από το συνδρομητικό κανάλι του Ant1 Plus καθώς επίσης και από το επίσης συνδρομητικό F1 TV. Την Κυριακή ο αγώνα θα μεταδοθεί και από το ελέυθερο κανάλι του Ant1.