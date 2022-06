Επιμέλεια: Περικλής Χαλάτσης

Μια ομάδα ειδικών κυρίως σε τουριστικά θέματα κλήθηκαν από τη Mazda για να απαντήσουν από τις εμπειρίες τους ποιες είναι οι καλύτερες διαδρομές στον κόσμο. Οι γιαπωνέζοι της Mazda από τη μια ψάχνουν το τέλειο για την οδική απόλαυση και από την άλλη αναζητούν τις πιο ξεχωριστές διαδρομές για να κάνουν εξαντλητικές δοκιμές στα αυτοκίνητά τους. Θέλουν να τα δοκιμάσουν στο όριο σε περιοχές με θερμοκρασίες 20 βαθμούς κάτω από το μηδέν αλλά και σε περιοχές που το θερμόμετρο ξεπερνάει τους 45 βαθμούς.

Για να έχουν τις σωστές απαντήσεις έψαξαν και βρήκαν τους ειδικούς. Οι ειδικοί που ρωτήθηκαν είναι οι: Odiel Mennink, Jack Baruth, Dan Trent ,Nik Berg. Μπορεί να μην έχουν άριστες γνώσεις σε θέματα αυτοκινήτου ξέρουν όμως τα πάντα σε ότι έχει σχέση με το αντικείμενό τους.

Ας δούμε αρχικά ποιοί είναι οι ειδικοί και τι πρότειναν στην Mazda:

Καλύτερη ανάβαση λόφου: Pikes Peak, USA

Σε αριθμούς: 12.2 μίλια, 156 γωνίες, υψόμετρο 1,438 μέτρα, ρεκόρ ανάβασης: 7:57:148 λεπτά

Η τοποθεσία του ετήσιου Pikes Peak international race βρίσκεται στο πελώριου βουνό που υψώνεται 4,302m πάνω από το Colorado και ο δρόμος για την κορυφή παίρνει μια ώρα για το μέσο οδηγό. «Άμα η θέα δεν σου κόβει την ανάσα, τότε ο αέρας αυτού του βουνού ίσως το καταφέρει» λέει ο Dan.



Καλύτερα Mazda για ανάβαση: Η ευκινησία, ορατότητα και ασφάλεια του Mazda CX-30 είναι κορυφαία στη λίστα για μία συναρπαστική ανάβαση. Αλλά και το ελαφρύ, πισωκίνητο Mazda MX-5 έχει ήδη αποδείξει την αξία του. Πίσω στο 2017, τερμάτισε έβδομο στο UK Prescott Hillclimb race Up στην κατηγορία 2000cc και ήταν το πιο γρήγορο μη τροποποιημένο όχημα.

Προτείνονται ακόμη : Hakone Turnpike, Japan; Mount Evans, USA; Race to the Sky Cardrona Valley, NZ.

Καλύτερο πέρασμα από βουνό: Irohazaka Winding Road, Ιαπωνία

Σε αριθμούς: Ξεκίνησε για πρώτη φορά το 1954, υψόμετρο που «κατακτήθηκε»: 396 μέτρα

Σκαλισμένο μέσα στα βουνά της μικρής πόλης Nikko, οι 48 απότομες στροφές του Irohazaka Winding Road δημιουργούν μια από τις πιο όμορφες και γεμάτες στροφές διαδρομές στο κόσμο. «Για αιώνες, οι άνθρωποι επισκεπτόντουσαν το Irohazaka για μία θρησκευτική εμπειρία. Αλλά αυτές τις μέρες, οι πιστοί του drifting είναι αυτοί που έρχονται για προσκύνημα» λέει ο Nik.

Kαλύτερα Mazda για twisty δρόμο: Το compact και επιδέξιο Mazda 3 είναι ενθουσιώδη σε κάθε κλειστή στροφή. Φυσικά και το θαρραλέο Mazda MX-5 είναι τέλειο για twisty δρόμους, σημειώνοντας το παγκόσμιο ρεκόρ το 2019 για τις περισσότερες κλειστές στροφές για 12 ώρες- 2,900 στροφές!

Επίσης προτείνονται: Stelvio Pass, Ιταλία; Trollstigen, Νορβηγία; Jebel Hafeet Street, Εν. Αραβικά Εμιράτα; Furka Pass, Ελβετία.

Καλύτερη παράκτια οδήγηση: The Atlantic Ocean Road, Νορβηγία

Σε αριθμούς: 5.14 μίλια, 8 γέφυρες, πλάτος: 21 πόδια, 8% μέγιστη κλίση

Πρόσφατα, απαθανατίστηκε στην τελευταία ταινία James Bond, No Time To Die, όπου αυτός ο δρόμος ένωνε μία σειρά νησιών με ένα εντυπωσιακό τρόπο. «Είναι ένας εντυπωσιακός συνδυασμός της εκθαμβωτικής φύσης και του πολιτικού μηχανισμού» εξηγεί ο Dan. «Αυτός ο δρόμος αποδεικνύει ότι οι άνθρωποι μπορούν να αφήσουν το σημάδι τους στον κόσμο με έναν τρόπο συμπονετικό προς τον περίγυρό τους».

Καλύτερα Mazda για παράκτια διαδρομή: Η οδήγηση είναι μία πολύ διαισθητική εμπειρία με το Mazda ΜΧ-5, οπότε ρίξε την οροφή και απόλαυσε τον ήλιο και το θαλασσινό αέρα. Παράλληλα η γκάμα οχημάτων της Mazda CX θα σου δώσουν άφθονο χώρο αποσκευών για να πακετάρεις όλα όσα θα χρειαστείς για την παραθαλάσσια διασκέδασή σου.

Επίσης προτείνονται: Pacific Coast Highway, USA; Chapman’s Peak, Νότια Αφρική; Causeway Coast, Βόρεια Ιρλανδία; Great Ocean Road, Αυστραλία.

Καλύτερη cultural οδήγηση: Targa Florio Route, Σικελία

Σε αριθμούς: 277 μίλια, πρώτος αγώνας: 1906

Χαράζοντας έναν από τους πιο μυθικούς αγώνες που διασχίζει τη Σικελία, είναι ένα ταξίδι που κάθε λάτρης του αυτοκινήτου πρέπει να κάνει. «Από το 1955 μέχρι το 1973, το Targa Florio προσμετρούνταν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα World Sports Car. Σήμερα μπορείς να οδηγήσεις αυτή τη διαδρομή και εσύ, περνώντας μέσα από τα δαιδαλώδη ορεινά περάσματα στο νησί της Σικελίας», προσθέτει η Odiel.

Καλύτερα Mazda για cultural εξερεύνηση: Περνώντας μέσα και έξω από τα χωριά στη γύρω ύπαιθρο, καθώς και στους λόφους, το εξαιρετικό Mazda CX-30 είναι η ιδανική επιλογή. Επίσης, η εκλεπτυσμένη σχεδίαση του Mazda 3 (hatchback & sedan), μαζί με τη γρήγορη και ενθουσιώδη απόδοση και την εντυπωσιακή οικονομία καυσίμων που διαθέτει λόγω της τεχνολογίας Skyactiv, αποτελεί και αυτό μια τέλεια επιλογή.

Επίσης προτείνονται: Franschhoek Pass, South Africa; The Silo Art Trail, Australia; Cabot Trail, Canada.

Καλύτερη οδήγηση στην πόλη: Porto, Πορτογαλία

Σε αριθμούς: 4.6 μίλια, ρεκόρ γύρου: 2:27.53 λεπτά

Οδηγώντας μέσα από το όμορφο παγκόσμιας κληρονομιάς αξιοθέατο, είναι δύσκολο να πιστέψεις ότι οι αγώνες Grand Prix συνήθιζαν να γίνονται μέσα από αυτούς τους στενούς δρόμους. Όμως, αυτό ακριβώς γινόταν το 1958 και το 1960. «Το Porto είναι μία από τις αγαπημένες μου πόλεις» λέει η Odiel. «Είναι μία πόλη όπου τίποτα δεν είναι δεσμευτικό, όπου μπορείς εύκολα να απολαύσεις δύο ή τρεις ημέρες περιπλανώμενοι στους παλιούς δρόμους της Ribeira.»

Καλύτερο Mazda για οδήγηση στην πόλη: Για τις καλύτερες θέες, απόλαυσε την επιβλητική οδήγηση του κομψού Mazda CX-5. Το Mazda MX-30 EV με τις γρήγορες αλλαγές είναι επίσης τέλειο για να περιπλανηθείς στην πόλη. Αλλά και το μικρό, δραστήριο Mazda 2 είναι σχεδιασμένο για να είναι διασκεδαστικό στην οδήγηση ακόμα και σε ένα πολυσύχναστο αστικό περιβάλλον.

Επίσης προτείνονται: Monte Carlo, Monaco; Singapore; Montreal, Canada; Melbourne, Australia.

Πιο επικό ταξίδι με αυτοκίνητο: Route 66, USA

Σε αριθμούς: Διασχίζεις 8 πολιτείες και 3 ζώνες ώρας, πρώτη φορά που πραγματοποιήθηκε ήταν το 1926

Συνδέοντας το Chicago, το Illinois, με τη Santa Monica στην California με πάνω από 2,500 μίλια, είναι ο πιο διάσημος δρόμος της Αμερικής. «Το να καταλάβεις το Route 66 είναι να κατανοήσεις την Αμερική τα τελευταία 100 χρόνια. Είναι ένα μέρος πλήρως διαμορφωμένο από τα αυτοκίνητα και τους ανθρώπους που το αγαπάνε, το χρειάζονται και απλώς… το αντέχουν», λέει ο Jack.

Καλύτερα Mazda για επική οδήγηση: Για να διανύσεις αυτή την απόσταση, θα χρειαστείς άνεση και χώρο για εσένα και τον συνταξιδιώτη σου, για αυτό και η ιδανική επιλογή είναι το Mazda CX-5.

Επίσης προτείνεται: The North Coast 500, Σκωτία; Route 1, Ισλανδία; Trans-Canada Highway; State Highway 1, Νέα Ζηλανδία.