A Sign in Space - Η γη θα λάβει σήμερα εξωγήινο μήνυμα από τον Άρη

Η Γη πρόκειται να λάβει το πρώτο «εξωγήινο» μήνυμα από τον Άρη σήμερα, Τετάρτη 24 Μαΐου. Το Ινστιτούτο SETI θα μεταδώσει ένα «κωδικοποιημένο» σήμα από ένα σκάφος που βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τον κόκκινο πλανήτη.

Πριν από 85 χρόνια, σύμφωνα με την στις 30 Οκτωβρίου 1938, μεταδόθηκε ραδιοφωνική εκπομπή στις Ηνωμένες Πολιτείες που προκάλεσε μαζικό πανικό. Η εκπομπή βασίστηκε στο μυθιστόρημα «The War of the Worlds» του Herbert George Welles. Δεν θα υπάρξει πανικός αυτή τη φορά, γιατί είναι γνωστό εκ των προτέρων ότι το «κοσμικό σήμα» είναι απλώς μια προσομοίωση. Στο έργο «A Sign in Space», η ιδέα είναι να προετοιμαστούν οι επιστήμονες για την εμπειρία όταν «εξωγήινα όντα όντως επικοινωνήσουν μαζί μας», σύμφωνα με τους ερευνητές.

Το διαστημικό σκάφος Trace Gas Orbiter που βρίσκεται στην τροχιά του Άρη θα μεταδώσει ένα κωδικοποιημένο σήμα που προσομοιώνει ένα μήνυμα από έναν ευφυή εξωγήινο πολιτισμό στις 15:00 μ.μ. ώρα Ελλάδος. Η ερευνητική ομάδα κρατά μυστικές λεπτομέρειες για το τι θα έχει αυτό το μήνυμα. Σημειώνεται πως ένα ραδιοφωνικό σήμα χρειάζεται περίπου πέντε έως 20 λεπτά για να φτάσει στον Άρη από τη Γη.Το μήνυμα θα φτάσει στη Γη μετά από 16 λεπτά και θα ληφθεί από τέσσερα ραδιο-αστρονομικά παρατηρητήρια: Allen Telescope Array (ATA), Robert C. Byrd Green Bank Telescope (GBT), Very Large Array (VLA) και Medicina Radio Astronomical Station.

What would happen if we received a message from an extraterrestrial civilization? @danieladepaulis, interdisciplinary artist who currently serves as Artist in Residence at the SETI Institute and the @GreenBankObserv has brought together... pic.twitter.com/wYgp8uC2Ux — The SETI Institute (@SETIInstitute) May 22, 2023

Μετά τη λήψη του σήματος, διάφορες ομάδες σε όλο τον κόσμο θα προσπαθήσουν να αποκρυπτογραφήσουν το μήνυμα και να το ερμηνεύσουν. Όποιος θέλει μπορεί να συμμετάσχει στην προσπάθεια αποκωδικοποίησής του. Τα σχολεία ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν. Κατά τη διάρκεια του έργου, το Ινστιτούτο SETI, ένας οργανισμός αφιερωμένος στη μελέτη της ευφυούς ζωής στο Σύμπαν, σχεδιάζει να οργανώσει μια σειρά από ανοιχτές διαλέξεις και εργαστήρια για το θέμα του έργου. Ενδιαφέρονται πρωτίστως για τις κοινωνικές επιπτώσεις της ανίχνευσης ενός σήματος από έναν εξωγήινο πολιτισμό.

Στο έργο συμμετέχουν επιστημονικά ιδρύματα από όλο τον κόσμο και διευθύνεται από την καλλιτέχνη Daniela de Paulis. Όπως είπε, πρόκειται να είναι ένα παγκόσμιο θέαμα που θα δείχνει πώς συνεχίζεται η διαδικασία αποκρυπτογράφησης πιθανών πληροφοριών από εξωγήινο πολιτισμό. Η καλλιτέχνης και οι συνεργάτες της είναι οι μόνοι άνθρωποι που γνωρίζουν το περιεχόμενο του μηνύματος. «Η λήψη ενός μηνύματος από έναν εξωγήινο πολιτισμό θα ήταν μια μεταμορφωτική εμπειρία για όλη την ανθρωπότητα», εξήγησε η de Paulis. «Το A Sign in Space προσφέρει μια άνευ προηγουμένου ευκαιρία να εξασκηθείτε και να προετοιμαστείτε για ένα τέτοιο σενάριο μέσω παγκόσμιας συνεργασίας, υποστηρίζοντας την αναζήτηση νοήματος σε πολιτισμούς και κλάδους».

Daniela de Paulis is staging, as an artwork, the simulated reception of a message from Outer Space (and among a team of poets, I am collaborating with her to help fulfill this artistic exercise, #xenotext): pic.twitter.com/NThOJh4qk2 — Christian Bok (@christianbok) May 23, 2023

Next #SETILive: A Sign in Space - Simulating First Contact

May 24, 11:15 AM PDT



What would happen if we received a message from an extraterrestrial civilization? Please join us for a live stream hosted by @AllPlanets and GBO’s Victoria Catlett. WATCH LIVE https://t.co/7m64WgDgEb pic.twitter.com/reob3wiPTY — The SETI Institute (@SETIInstitute) May 23, 2023

