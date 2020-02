Επιστημονικός πονοκέφαλος: «Κάτι» στέλνει σήματα στη Γη κάθε 16 μέρες

Πονοκέφαλο στους επιστήμονες έχει προκαλέσει ένα μυστήριο αντικείμενο, το οποίο βρίσκεται 500 εκατομμύρια έτη φωτός μακριά από τη Γη και στέλνει κάθε 16 μέρες σήματα στον πλανήτη μας.

Οι επιστήμονες, σύμφωνα με τη ''Sun'', δεν γνωρίζουν τι προκαλεί αυτό το φαινόμενο, όμως αναγνωρίζεται ως το πρώτο αξιόπιστο πρότυπο γρήγορων ραδιοφωνικών σημάτων στο βαθύ διάστημα.

Αυτά τα σήματα επαναλαμβάνονται κάθε 16 μέρες, γεγονός που υποδεικνύει ότι κάτι τα ελέγχει.

