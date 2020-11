O καθηγητής Ν. Ταβερναράκης εκλέχθηκε Διακεκριμένο Μέλος του Αμερικανικού Οργανισμού για την Προώθηση της Επιστήμης

Ο πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Κρήτης, Νεκτάριος Ταβερναράκης, εκλέχθηκε Διακεκριμένο Μέλος του Αμερικανικού Οργανισμού για την Προώθηση της Επιστήμης (American Association for the Advancement of Science-AAAS).

Η διάκρισή του αυτή αποτελεί αναγνώριση της επιστημονικής αριστείας και της υψηλής στάθμης διεθνώς ανταγωνιστικής έρευνας που διεξάγεται στο ΙΤΕ και το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σύμφωνα με το Καταστατικό του διεθνούς κύρους Οργανισμού, ο ιδιαίτερα τιμητικός αυτός τίτλος απονέμεται σε επιστήμονες που έχουν διακριθεί για τη συνεισφορά τους στην προαγωγή της επιστήμης ή τις εφαρμογές της. Προτάσεις για Διακεκριμένα Μέλη του Οργανισμού αξιολογούνται για εκλογή από το Συμβούλιο του Οργανισμού.

Ο Νεκτάριος Ταβερναράκης τιμήθηκε για την εξαιρετική συμβολή του στους τομείς της γήρανσης, των νευροεπιστημών, της βιολογίας των μιτοχονδρίων, του κυτταρικού θανάτου και του νευροεκφυλισμού.

Ο Αμερικανικός Οργανισμός για την Προώθηση της Επιστήμης έχει ως στόχο την ανάπτυξη της επιστήμης, της μηχανικής και της καινοτομίας, σε όλο τον κόσμο, με γνώμονα το όφελος για την ανθρωπότητα. Μέλη του είναι κορυφαίοι επιστήμονες, μηχανικοί και πρωτοπόροι της καινοτομίας, οι οποίοι χαίρουν διεθνούς αναγνώρισης για την σημαντική συνεισφορά τους σε τομείς όπως η έρευνα αιχμής, η αριστεία στη διδασκαλία, την τεχνολογία, την ακαδημαϊκή διοίκηση, και τη διάχυση της επιστήμης.

Ο Οργανισμός εκδίδει έξι από τα πλέον έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά, μεταξύ των οποίων και το Science, κορυφαία διεθνή εβδομαδιαία επιστημονική επιθεώρηση, που δημοσιεύει ρηξικέλευθα ερευνητικά αποτελέσματα από όλα τα επιστημονικά πεδία. Μάλιστα, άρθρα του περιοδικού κατατάσσονται σταθερά μεταξύ των πλέον αναφερόμενων παγκοσμίως.

Ο Νεκτάριος Ταβερναράκης είναι ο πρώτος επιστήμονας από την Ελλάδα που εκλέγεται Διακεκριμένο Μέλος του Αμερικανικού Οργανισμού, στην περιοχή των Βιολογικών Επιστημών. Η επίσημη τελετή υποδοχής του κ. Ταβερναράκη θα πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο του 2021. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε:

Το σχετικό δελτίο τύπου του Αμερικανικού Οργανισμού για την Προώθηση της Επιστήμης: https://www.aaas.org/news/aaas-announces-leading-scientists-elected-2020-fellows

Την ανακοίνωση στο περιοδικό Science: https://science.sciencemag.org/content/370/6520/1048

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Νεκτάριος Ταβερναράκης είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). Είναι επίσης Τακτικός Καθηγητής Μοριακής Βιολογίας Συστημάτων στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστήμιου Κρήτης, Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη ΒιοΠληροφορική της Ιατρικής Σχολής, και Διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ, όπου ηγείται του Εργαστηρίου Νευρογενετικής και Γήρανσης. Σπούδασε Βιολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, είναι διδάκτορας του τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και εκπόνησε μεταδιδακτορικές σπουδές στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη μελέτη των μοριακών μηχανισμών που διέπουν τη λειτουργία και την παθοφυσιολογία του νευρικού συστήματος. Με τις επιστημονικές του μελέτες, έχει συμβάλει σημαντικά στην κατανόηση των μηχανισμών νευροεκφυλισμού, μνήμης και μάθησης, καθώς και της γήρανσης. Έχει επίσης συνεισφέρει στην ανάπτυξη καινοτόμων πειραματικών εργαλείων και μεθόδων για τη μελέτη του νευρικού συστήματος και της βιολογίας του κυττάρου. Είναι εκλεγμένο Αντεπιστέλλον Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, εκλεγμένο Μέλος και Αντιπρόεδρος του Επιστημονικού Συμβούλιου του Ευρωπαϊκού Συμβούλιου Έρευνας (ERC), καθώς και εκλεγμένο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT), του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Μοριακής Βιολογίας (EMBO), του Αμερικανικού Οργανισμού για την Προώθηση της Επιστήμης (AAAS), της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών της Γερμανίας (Leopoldina), της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών (EASA) και της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών (Academia Europaea).

Έχει επίσης διατελέσει Διευθυντής του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ. Έχει βραβευτεί με σημαντικές διεθνείς κι εθνικές διακρίσεις, μεταξύ των οποίων δυο επιχορηγήσεις, για Καταξιωμένους Ερευνητές, και χρηματοδότηση από το ειδικό πρόγραμμα για την Προώθηση της Καινοτομίας του ERC.

Έχει επίσης τιμηθεί με το Ακαδημαϊκό Βραβείο Ιατρικής και Βιολογίας του Ιδρύματος Μποδοσάκη στον τομέα των Βιοϊατρικών Επιστημών, το Βραβείο Έρευνας Friedrich Wilhelm Bessel του ιδρύματος Alexander von Humboldt της Γερμανίας, το Επιστημονικό Βραβείο του Εμπειρίκειου Ιδρύματος, το Αρεταίειο Βραβείο Ιατροβιολογικών Επιστημών της Ακαδημίας Αθηνών, το Βραβείο Νέου Ερευνητή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Μοριακής Βιολογίας (EMBO), το Ερευνητικό Βραβείο Galien Scientific Research Award, και το Βραβείο Helmholtz International Fellow Award.