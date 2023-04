Το διαστημικό σκάφος Juno συμπλήρωσε 50 περιφορές γύρω από τον Δία από τότε που έφθασε στον μεγαλύτερο πλανήτη του ηλιακού μας συστήματος, το 2016, ανακοίνωσε η NASA.

To Juno ολοκλήρωσε την 50ή περιφορά του γύρω από τον Δία στις 8 Απριλίου, σύμφωνα με τα δεδομένα της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας. Στη διάρκεια κάθε μιας από αυτές, η κάμερα JunoCam λαμβάνει φωτογραφίες του πλανήτη από διαφορετική γωνία και απόσταση.

Το διαστημικό σκάφος πήρε το όνομά του από τη ρωμαϊκή θεότητα Γιούνο (σ.σ. αντίστοιχη με την θεά Ήρα της ελληνικής μυθολογίας).

The #JunoMission completed its 50th close pass of Jupiter this past weekend. Relive highlights from its journey around the solar system’s largest planet, download high-res images and learn more: https://t.co/ypeQGUgQDY pic.twitter.com/zx5UMbWCtB