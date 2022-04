Review: Πώς να κάνεις ένα δώρο στον εαυτό σου που θα σου αλλάξει τη ζωή!

Θέλω summer body.

Αντί να ψωνίσω ρούχα για το Πάσχα που πιστεύω ότι θα με κολακεύουν, προτίμησα να αγοράσω ένα πραγματικό δώρο στον εαυτό μου, το μηνιαίο πακέτο διατροφής του MyNutri.

Αντί να καλύπτω την κοιλιά μου λοιπόν με ένα ωραίο t-shirt, ας αδυνατίσω καλύτερα και θα φοράω ξανά ότι κοντό μπλουζάκι έχω στην ντουλάπα μου.

My Nutri diary

Δευτέρα 4 Απριλίου, ξεκίνησα τη διατροφή του MyNutri, 62 κιλά. Το πρωί του Σαββάτου 9 Απριλίου, ζυγίστηκα και είμαι 59,5 κιλά.

Πώς γίνεται στην 6η ημέρα να έχω χάσει 2μιση κιλά; Χωρίς να στερηθώ τίποτα και ίσα ίσα να τρώω παραπάνω και υγιεινά. Κάθε πρωί στην πόρτα μου, νόστιμο και ποιοτικό φαγητό.

Δεν πληρώνω απλά ένα διατροφολόγο.

Είναι σαν να πληρώνω έναν διατροφολόγο που τυχαίνει να είναι και σεφ και φτιάχνει τα γεύματα, και τα φέρνει και στο σπίτι μου.



Η μεγαλύτερη δυσκολία στο να χάσεις κιλά είναι να ακολουθήσεις πιστά αυτά που σου έχει δώσει ο διατροφολόγος.

Ενώ όταν έρχονται όλα τα γεύματα στην πόρτα σου, πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό, τότε είναι σίγουρα αποτελεσματικό!

Είναι τόσο απλό. Και τέτοια φαγητά δεν τρώω ούτε σε εστιατόρια.

Έχεις απορία τι είναι το MyNutri της Ελένης Πετρουλάκη και τι είναι η διατροφή Combikcal-N5 που κάνω; Συνέχισε να διαβάζεις και θα δεις τα γεύματα όπως επίσης τα δύο προηγούμενα άρθρα μου:

Κατάλαβα πόσο λάθος νοοτροπία είχα. Νόμιζα πως ήξερα τι έπρεπε να τρώω, βέβαια το σώμα μου είχε αντίθετη άποψη.



Από 4 χρονών μέχρι τα 13 μου, έκανα κλασικό μπαλέτο. Στα 22 μου ασχολήθηκα με την ποδηλασία, mountain bike και κούρσα (ποδηλασία δρόμου). Έκανα επίσης περπάτημα hiking στον Υμηττό μέχρι το 2019. Το 2020 ξεκίνησα κυκλική προπόνηση functional μέχρι και σήμερα.

Απλά κοιτάχτηκα μια μέρα στον καθρέφτη, +5 κιλά και με κοιλίτσα. Πρώτη φορά στη ζωή μου έχω κοιλίτσα!

Τότε αποφάσισα να απευθυνθώ σε έναν ειδικό, την Ελένη Πετρουλάκη, που έχει εμπειρία 30 χρόνων στο να μεταμορφώνει τα σώματα γυναικών και ανδρών με σωστή διατροφή και άσκηση, με βάση τις ανάγκες του καθενός.



Ένας μήνας μου αρκεί για να επιστρέψω στα κιλά που θέλω.

Το πρόγραμμα My Diet είναι ένα πλούσιο μενού βασισμένο στο μοναδικό σύστημα διατροφής Combikcal-N5 για απώλεια βάρους λίπους. Μετά θα επιλέξω άλλο πρόγραμμα, ίσως το My Healthy Life ή το My Sport & Fitness. Θα δω!

Εκτός ότι θα έχω χάσει κιλά, θα έχω μάθει τους σωστούς συνδυασμούς που πρέπει να τρώω.

Νόμιζα πως ήξερα τι μαγείρευα, αλλά μεγαλώνοντας καταλαβαίνω πως ξανακάνω νέα αρχή στην σωστή διατροφή αφού ο οργανισμός μου κάθε χρόνο έχει νέες απαιτήσεις.

Κάθε μέρα ζυγίζομαι, μου φτιάχνει απίστευτα η διάθεση και δεν απογοητεύομαι.

Έχω απίστευτη ενέργεια.

Έχεις καταλάβει πόσο μας χαλάει ψυχικά και σωματικά η κακή διατροφή; Μόνο αν δοκιμάσεις να αλλάξεις τη διατροφή σου θα καταλάβεις και εσύ όσα γράφω.



Σου έχει τύχει να κοιμάσαι βαριά από τις 10 το βράδυ, να μην καταφέρνεις να δεις ούτε την εισαγωγή μιας ταινίας γιατί ροχαλίζεις από τα πρώτα 5 λεπτά;

Εγώ αυτό πάθαινα. Έτρωγα και ήμουν με μια πρησμένη κοιλιά και μονίμως κουρασμένη.



Πλέον ξυπνάω εύκολα, είμαι ξεκούραστη, γεμάτη ενέργεια όλη μέρα, κάθε μέρα ξεπρήζομαι και περισσότερο!

Νιώθω ικανοποιημένη που επέλεξα να με αναλάβουν έμπειροι άνθρωποι και εξαιρετικοί στη δουλειά τους.

Μια φίλη μου, στα ίδια κιλά με εμένα μου έλεγε κάνε αυτή τη δίαιτα, ο διατροφολόγος μου είναι ο καλύτερος, θα πάθεις πλάκα! Εν τω μεταξύ μου έλεγε πόσα φαγητά στερούνταν, έτρωγε λίγο, ζύγιζε τα γεύματά της και όταν την ρώτησα πόσα κιλά έχεις χάσει μου απάντησε «μισό κιλό την εβδομάδα και τώρα ξαναπήρα κιλά γιατί έχω κολλήσει». Την ρώτησα γιατί πιστεύει πως έγινε αυτό; και μου απάντησε ότι μία κάνει τη διατροφή, και μία την σταματάει γιατί δεν προλαβαίνει.

Όταν της είπα πως είμαι στην 6η μέρα, -2,5 κιλά εντυπωσιάστηκε.

Τα αποτελέσματα της διατροφής μου μιλάνε από μόνα τους κάθε μέρα που ανεβαίνω στη ζυγαριά και κατεβαίνουν τα νούμερα.

Όταν κάτι δεν ανταποκρίνεται στα θέλω σου, μην χάνεις χρόνο, γιατί κάτι γίνεται λάθος. Άρχισε να δοκιμάζεις!

Εγώ τρώω συγκεκριμένες ποσότητες πρωτεΐνης και υδατάνθρακα. Ξύπνησε ο μεταβολισμός μου χάνω λίπος και υγρά, χωρίς να χάνω μυϊκή μάζα.

....Πάμε στα γεύματα της Παρασκευής.



Η Παρασκευή έκλεισε με φαγητάρες! Ανοίγω την σακούλα και βλέπω μεσημεριανό γαριδομακαρανονάδα και βραδινό power salad. Πω πω, τι μου κάνατε πρωί πρωί, είναι από τα αγαπημένα μου φαγητά.

Είχα φάει ήδη το πρωινό μου, ομελέτα με τα σπαράγγια και γαλοπούλα και περίμενα να έρθει το μεσημέρι για να φάω!

Γαριδομακαρονάδα με μακαρόνια high protein, ελαφριά μαγειρεμένη κόκκινη σάλτσα και τέλεια μαγειρεμένες γαρίδες όπως μου αρέσουν.

Έφαγα το βραδινό μου, την power salad με φιλέτο κοτόπουλο, κινόα, πράσινα φασόλια, πράσινα λαχανικά και μπρόκολο. Έπαθα δεύτερο σοκ στη γεύση. Μόλις έγινε η αγαπημένη μου σαλάτα. Φουλ δυναμωτική και γευστική.

Σάββατο πρωί

Ξύπνησα στις 09:00π.μ. βγήκα στο μπαλκόνι να δω τον ήλιο και πόσο ζέστη έχει!

Μόλις παρέλαβα το φαγητό της ημέρας, στις 09:30π.μ., χαμογέλασα στον διανομέα, έκλεισα την πόρτα και συνέχισα να χαμογελάω μόνη μου. Συνειδητοποίησα πως μπορώ να κάνω ότι θέλω χωρίς να ψάχνω τι θα φάω! Έφαγα το super πρωινό μου, pancakes με μπανάνα, ετοιμάστηκα, πήρα μαζί μου το μεσημεριανό μου στο lunch bag και έφυγα!



Pancakes μπανάνα! Δεν έφαγα μόνο εγώ pancakes , αλλά και η Ελένη Πετρουλάκη!

Δεν έχω λόγια. Γλυκό πρωινό! Τα pancakes ήταν με μπανάνα, βρώμη, μέλι και κανέλα. Ότι καλύτερο έχω φάει για πρωινό και για γλυκό!

Μεσημεριανό: μανιτάρια με μοσχάρι λεμονάτο

Δεν έχω ξαναφάει ποτέ μανιτάρια με μοσχάρι. Εντυπωσιάστηκα με τη γεύση και τον συνδυασμό. Φουλ πρωτεΐνη! Ήταν τόσο νόστιμο και χορταστικό με κράτησε μέχρι το βράδυ.





Βραδινό: ταμπουλέ

Ελαφρύ ταμπουλέ, με αγγούρι, ντομάτα και μαϊντανό! Ωραιότατο! Ελαφρύ και γευστικό!



Η Κυριακή είναι cheat day!

Tρώω ότι θέλω, αλλά με προσοχή! Επικοινώνησαν μαζί μου από το MyNutri και μου είπαν ακριβώς τι μπορώ να φάω. Το καλό είναι πως οι άνθρωποι απαντάνε το τηλέφωνο όλη μέρα για να μου λύσουν ότι απορία έχω! Ο Γιώργος που μιλάω στο τηλέφωνο είναι υπομονετικός και πρόθυμος να ακούσει ότι έχω στο κεφάλι μου. Είναι εκεί για μένα 24/7.

Δευτέρα πρωί, έχω δύο κομμάτια κέικ γλυκιάς κολοκύθας. Φυσικά δεν είχα ξαναφάει κέικ που δεν παχαίνει, είναι γλυκό και τέλειο!

Παρέλαβα στη δουλειά παέγια vegetarian με γαρίδες για μεσημεριανό και χωριάτικη σαλάτα για βραδινό!



Παέγια vegetarian με γαρίδες και μύδια

Μύρισαν θαλασσινά στο γραφείο και όλοι άρχισαν να ψάχνονται! Έπαθα πλάκα! Αν και δεν είναι ένα πιάτο που επιλέγω, το έφαγα με μεγάλη ευχαρίστηση! Τέλειο ρύζι με αρακά και καλαμπόκι, γαρίδες, μύδια, καλαμάρι! Φανταστικό!



Βραδινό: Χωριάτικη σαλάτα

Αυθεντική ελληνική σαλάτα που θυμίζει καλοκαίρι! Φρέσκια και δροσερή, με τους πρωταγωνιστές που ξέρετε: ντομάτα, αγγούρι, κρεμμύδι και φέτα!



Πρωινό: pineapple yogurt

Γιαούρτι με ανανά, μέλι και κανέλα. Νιώθετε τη νοστιμιά ή ακόμα;

Αυτά για σήμερα... www.mynutri.gr !