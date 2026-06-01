Έντονη κινητικότητα σημειώθηκε σήμερα στους αιθέρες του Ελληνικού Αρχιπελάγους, θέτοντας σε ετοιμότητα τα αντανακλαστικά της ελληνικής αεράμυνας.

Όπως ενημερώνει το ΓΕΕΘΑ, οπλισμένα τουρκικά F-16 πέταξαν χωρίς να καταθέσουν σχέδιο πτήσης στο FIR Αθηνών, πραγματοποιώντας μία παράβαση των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας.

Μαζί με τα μαχητικά αεροσκάφη, ένα ATR-72 και ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) πραγματοποίησαν επίσης άλλες τρεις παραβάσεις στο νοτιοανατολικό Αίγαιο.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.