Στο στόχαστρο των ελεγκτών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων βρέθηκαν επιχειρήσεις εστίασης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, στο πλαίσιο εκτεταμένων και στοχευμένων ελέγχων σε περιοχές με υψηλή εμπορική κίνηση και μεγάλη συγκέντρωση αντίστοιχων καταστημάτων.

Συνολικά, τα ειδικά κλιμάκια της ΑΑΔΕ πραγματοποίησαν 102 ελέγχους σε χώρους εστίασης, καφετέριες, μπαρ και επιχειρήσεις αναψυχής.

Από τις συγκεκριμένες ενέργειες προέκυψαν τα εξής στοιχεία:

Εντοπίστηκε παραβατική συμπεριφορά σε 27 επιχειρήσεις .

. Καταγράφηκαν συνολικά 110 φορολογικές παραβάσεις .

. Το ύψος των προβλεπόμενων προστίμων αγγίζει τις 84.000 ευρώ.

Επιπλέον, εξαιτίας σοβαρών παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας, εφαρμόστηκε το μέτρο του 48ωρου «λουκέτου» σε τρία καταστήματα που δραστηριοποιούνται στο Παλαιό Φάληρο, τον Άλιμο και τη Γλυφάδα.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, το βάρος των ελέγχων έπεσε κυρίως στην πιστή έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης, στην ορθή λειτουργία των φορολογικών μηχανισμών και στην άμεση διαβίβαση των δεδομένων των συναλλαγών.

Η Αρχή ξεκαθαρίζει στην ανακοίνωσή της ότι οι εντατικές και στοχευμένες αυτές δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτο ρυθμό καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε περιοχές με έντονη τουριστική και εμπορική κίνηση, με βασικό σκοπό την εμπέδωση της φορολογικής συμμόρφωσης και την προστασία του υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά.