Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας. Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση και ξερά χόρτα, στην περιοχή πέριξ της Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου.

Σύμφωνα με την Πυρσβεστική εκδηλώθηκε σε πρανές της Εθνικής οδού, κοντά στις γραμμές του Προαστιακού Σιδηροδρόμου.

Η πυρκαγιά δεν θεωρείται μεγάλης έκτασης και δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης προς κατοικημένες περιοχές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς.

Κατόπιν εντολής των Αρχών, διακόπηκε προσωρινά η λειτουργία του Προαστιακού Σιδηρόδρομου στο τμήμα που διέρχεται από το σημείο, προκειμένου να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια η επιχείρηση κατάσβεσης.