Δείτε LIVE απο τη «Ζούγκλα» τα Miss Hellas Drag Pageant

Σε εξέλιξη βρίσκονται αυτή την ώρα στο Θέατρο ΠΛΥΦΑ (Κορυτσάς 39) τα Miss Hellas Drag Pageant, τα καλλιστεία για Drag Queens που έχουν να αναδείξουν την τέχνη του Drag και των καλλιτεχνών της. Σε αυτή την εκδήλωση νέες Drag Queens απ' όλη την Ελλάδα θα διαγωνιστούν για τον τίτλο της Miss Hellas Drag 2023.

Οι δυο κατηγορίες που θα κρίνουν την νικήτρια είναι Pageant Queen in an evening gown και το Talent Show. Την νικήτρια θα ορίσει η κριτική επιτροπή στο τέλος του διαγωνισμού και έπειτα θα ακολουθήσει πάρτι στο οποίο ο κόσμος θα μπορέσει να φωτογραφηθεί με τις Drag Queens, να πιει και να χορέψει. Ο τίτλος της Miss Hellas Drag και της Runner Up φέρουν χρηματικό έπαθλο, δωροεπιταγές και άλλα πλούσια δώρα. Φυσικά δώρα θα λάβουν και οι υπόλοιπες διαγωνιζόμενες.

Η κάμερα της Ζούγκλας βρίσκεται στην εκδήλωση και σας μεταδίδει σε live streaming το event.