Γυναίκα από τους 38 μετανάστες: «Οι Τούρκοι μας ώθησαν στην Ελλάδα»

Μαρτυρία μίας Σύριας γυναίκας εκ των 38 συνολικά μεταναστών, που βρέθηκαν σε νησίδα στον Έβρο εντός τουρκικής επικράτειας και βρίσκονται τελικά επί ελληνικού εδάφους, αποκαλύπτει τα πολιτικά παιχνίδια της Τουρκίας στην περιοχή αλλά και την απάνθρωπη στάση απέναντι στους μετανάστες που αναζητούσαν μία σανίδα σωτηρίας.

Όπως δήλωσε, στο Channel 4 ένα μέλος της ομάδας των μεταναστών, η Μπάιντα, Τούρκοι τους πέταξαν δύο φορές σε νησιά στον ποταμό Έβρο αδιαφορώντας για την τύχη τους και αντιμετωπίζοντας τους με όρους «ποδοσφαιρικού αγώνα».

«Οι Τούρκοι μας χώρισαν δύο φορές. Ήμασταν 50 άνθρωποι που μας απέλασαν από την Τουρκία σε ελληνικό νησί. Τότε οι Τούρκοι μας έσπρωξαν σε δεύτερο νησί και πέταξαν πολλά άτομα σε αυτό το νησί και μας χώρισαν σαν να ήμασταν σε ποδοσφαιρικό αγώνα, μεταξύ των δύο πλευρών, την ελληνική και την τουρκική» είπε χαρακτηριστικά.

"No one wants us. No one hears us. No one wants to help."



