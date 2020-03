Κλείστε τώρα τα σχολεία

Ήδη οι Αρχές έχουν αργήσει. Από το μεσημέρι της Πέμπτης 5 Μαρτίου, η Ελλάδα εισήλθε για τα καλά στο σπιράλ της εξέλιξης της νόσου που προκαλεί ο κορωνοϊός. Μέσα σε 48 ώρες εμφανίστηκαν και επιβεβαιώθηκαν 23 κρούσματα από μία ομάδα πολιτών η οποία ταξίδεψε στο Ισραήλ όπου και επιμολύνθηκε.

Γεωγραφικά η επέκταση της νόσου περιορίζεται σε τρεις Νομούς, αλλά οι πάντες έχουν συνειδητοποιήσει πως η εξέλιξη της ασθένειας θα ακολουθήσει γεωμετρική πρόοδο, αν όχι εκθετική, μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες.

Οι Ιταλοί οι οποίοι πρώτοι στην Ευρώπη ένιωσαν την καυτή ανάσα του ιού με όλες τις επιπτώσεις, αποφάσισαν μετά από αρκετές αστοχίες είναι η αλήθεια να υιοθετήσουν αυστηρά μέτρα πιάνοντας τον ταύρο από τα κέρατα. Διετάχθη το κλείσιμο όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όλων των βαθμίδων σε όλη τη χώρα μέχρι να διαπιστωθεί πως η επιδημία βρίσκεται σε υποχώρηση.

Οι επιφανέστεροι επιδημιολόγοι και λοιμωξιολόγοι του πλανήτη εξηγούν σε όλους τους τόνους πως ο κορωνοϊός αυτός, όπως και όλοι οι κορωνοϊοί εξελίσσονται γρηγορότερα μέσα σε κλειστά περιβάλλοντα όπου συναθροίζονται πολλοί άνθρωποι. Αυτοί οι ίδιοι επιστήμονες εξηγούν πως ένα από τα πρώτα μέτρα που πρέπει να ληφθούν είναι το κλείσιμο όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μιας χώρας και μάλιστα όλων των βαθμίδων, από τα νηπιαγωγεία έως τις ανώτερες Σχολές, προκειμένου να μην διευκολυνθεί η επέκταση της νόσου.

Στην Ελλάδα έχουμε ήδη αργήσει. Το κλείσιμο των σχολείων σε δύο Νομούς για δύο μέρες ή το κλείσιμο εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε διάφορα σημεία για απολύμανση είναι ημίμετρα και καταδεικνύουν επιπολαιότητα. Οι συναρμόδιοι υπουργοί Υγείας και Παιδείας οφείλουν σήμερα κιόλας να συναποφασίσουν τη διακοπή των μαθημάτων σε όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, ταυτόχρονα με το κλείσιμο κινηματογράφων, θεάτρων, γηπέδων παντός είδους πριν είναι πολύ αργά. Άλλωστε, ας επεκταθεί η εκπαιδευτική περίοδος κατά τη διάρκεια του θέρους.

Είναι ζήτημα δημόσιας υγείας. Είναι θέμα δημοσίου συμφέροντος. Είναι στο κάτω-κάτω ζήτημα δημόσιας ασφάλειας.

Τι δηλώνει για το θέμα ο καθηγητής του Yale Νικόλαος Χρηστάκης

Τα μέτρα πρόληψης της ιταλικής κυβέρνησης κατά του κορωνοϊού σχολίασε ο Έλληνας καθηγητής του Yale Νικόλας Χρηστάκης.



Ο κ. Χρηστάκης ανέφερε ότι καλά έκανε η ιταλική κυβέρνηση και έκλεισε τα σχολεία τώρα που είναι ακόμα νωρίς, καθώς δεν πρέπει να περιμένει να εξαπλωθεί ο ιός και στους πανεπιστημιακούς και σχολικούς χώρους.



Συγκεκριμένα, ο Έλληνας καθηγητής αναφέρει ότι, αν τα σχολεία κλείσουν πριν εμφανιστεί ο ιός σ' αυτά, τότε οι πιθανότητες να εξαπλωθεί μειώνονται κατά 26% και η εξάπλωσή του καθυστερεί 16 ημέρες.



Δείτε αναλυτικά τα tweets:

The *longer* that school closings and other non-pharmaceutical interventions (NPI) were applied in each of 43 US cities during the 1918 influenza pandemic, the lower was the ultimate mortality rate. #COVID19 #schoolclosure 5/ pic.twitter.com/UYKxo1SsWY — Nicholas A. Christakis (@NAChristakis) March 4, 2020

But school closures and NPI must be applied *early*. Compare St. Louis and Pittsburg in the 1918 influenza pandemic. St. Louis closed its schools *before* local cases had doubled, and for longer, than Pittsburg. It had many fewer excess deaths. #COVID19 #schoolclosure 6/ pic.twitter.com/VYT4Voxb7Y — Nicholas A. Christakis (@NAChristakis) March 4, 2020

Yet studies show that school closures are one of the most beneficial 'non-pharmaceutical interventions' (NPI) that can be employed, more effective even than reactive quarantines or banning of public gatherings. Partly, the reason is that *parents* also stay home as a result. 2/ — Nicholas A. Christakis (@NAChristakis) March 4, 2020

