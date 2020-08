Με anti-Navtex απαντά η Αθήνα

Συνεχίζεται κλιμακούμενος ο πόλεμος ανακοινώσεων μεταξύ της Αθήνας και της Άγκυρας. Όπως έγινε γνωστό, η Ελλάδα απαντά στη νέα τουρκική Navtex που εκδόθηκε στο μεσημέρι, με ακυρωτικό μήνυμα και την έκδοση νέας Navtex για νέα περιοχή δραστηριότητας για το ερευνητικό, σεισμογραφικό Ορούτς Ρέις.

Συγκεκριμένα, μέσω του σταθμού του Ηρακλείου της Ελληνικής Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού, η Αθήνα ενημερώνει ότι πρόκειται για μια ακόμα παράνομη δέσμευση, καθώς η συγκεκριμένη περιοχή βρίσκεται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Μάλιστα, για ακόμη μία φορά καλεί τους ναυτιλευόμενους να αγνοήσουν την τουρκική Navtex.

Επιπλέον, επισημαίνει ότι αρμοδιότητα για την εκπομπή αναγγελιών, βάσει των διεθνών κανονισμών έχει ο σταθμός του Ηρακλείου.

Στο πλαίσιο αυτό, η αντι-Navtex που εξέδωσε αφορά την ανατολική Μεσόγειο, ανοιχτά της Κύπρου και αναφέρει τα εξής:

ZCZC HA79

271150 AUG 20

IRAKLEIO STATION NAVWARN 502/20

SOUTHEAST CRETAN SEA

1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA54-1085/20 IN HELLENIC NAVTEX

SERVICE AREA, REFERRING TO UNAUTHORIZED AND

ILLEGAL ACTIVITY IN AN AREA THAT OVERLAPS THE

GREEK CONTINENTAL SHELF.

IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO

BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

2. ALL MARINERS ARE REQUESTED TO DISREGARD NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA54-1085/20.

3. CANCEL THIS MESSAGE 012059 UTC SEP 20.

NNNN

Σημειώνεται πως νωρίτερα, το μεσημέρι της Παρασκευής 27 εκδόθηκε νέα NAVTEX από την Τουρκία που αφορά την παρουσία του Oruc Reis στην επίμαχη περιοχή της Ανατ. Μεσογείου.

Σύμφωνα με αυτή τη νέα ανακοίνωση, συνεχίζεται η παρουσία του τουρκικού ερευνητικού σκάφους στην περιοχή που ορίζεται από τις συντεταγμένες της σχετικής παλαιότερης NAVTEX, δηλαδή νότια-νοτιοανατολικά της Κρήτης, νότια-νοτιοδυτικά του Καστελόριζου και δυτικά της Πάφου.

Με τη νέα NAVTEX, το Oruc Reis θα συνεχίσει τους προκλητικούς πλόες του έως και την 1η Σεπτεμβρίου. Επισημαίνεται πως, σύμφωνα με ελληνικά ΜΜΕ, ο πρόεδρος Ερντογάν είπε στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ κατά την τηλεφωνική τους συνομιλία πως θα αποδείξει έμπρακτα ότι είναι υπέρ του διαλόγου. Στην ουσία εμπράκτως ο υπ. Άμυνας της Τουρκίας Χουλουσί Ακάρ απέδειξε του λόγου το αληθές καλώντας την Ελλάδα σε διάλογο μεν, αλλά υπό καθεστώς άμεσων απειλών και προκλητικών φράσεων δε.

Να σημειωθεί ότι η προηγούμενη παράνομη Navtex της Τουρκίας για το Oruc Reis που παρατάθηκε την περασμένη Κυριακή έληγε απόψε τα μεσάνυχτα.

Οι συντεταγμένες που έδωσε η Άγκυρα για τη νέα NAVTEX



SEYHİDDA DENİZCİLERE BİLDİRİ NUMARASI : 1085/20 (Antalya) (Yayınlanma: 27-08-2020 13:34)



SEYHİDDA DENİZCİLERE BİLDİRİ NUMARASI : 1085/20

AKDENİZ



1.SİSMİK ÇALIŞMALAR, R/V ORUÇ REİS, ATAMAN VE CENGİZHAN İSİMLİ GEMİLER İLE 27 AĞU-01 EYL 20 TARİHLERİ ARASINDA AŞAĞIDAKİ SAHADA YAPILACAKTIR.

33 55.00 K – 027 59.77 D

34 12.28 K – 028 00.12 D

35 12.12 K – 030 22.15 D

34 58.25 K – 030 31.50 D

34 18.58 K – 028 55.57 D

6 DENİZ MİLİ AÇIK GEÇİLMESİ.

2. BU BİLDİRİ 01 EYL 20 SAAT 2059Z’DA YÜRÜRLÜLÜKTEN KALDIRILACAKTIR.

Ο χάρτης της περιοχής που δέσμευσε η Τουρκία με τη νέα NAVTEX

Δείτε το πρωτοσέλιδο της «Hurriyet» με το οποίο ανακοινώνεται η νέα NAVTEX για το Oruc Reis: