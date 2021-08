Όλοι αποθεώνουν τους Unboxholics: «Μια παρέα από Gamers, ξεφτίλισε όλους τους Insta influencers»

Πρώτο trend στο Twitter οι Unboxholics, με τον κόσμο να τους αποθεώνει για το ποσό που κατάφεραν να συγκεντρώσουν.

Η νεολαία της Ελλάδας πολλές φορές έχει βρεθεί στην θέση του εύκολου θύματος σε ουκ ολίγες περιπτώσεις. Από την πανδημία του κορωνοϊού, μέχρι την οικονομική κατάσταση της χώρας...

Αυτή η νεολαία λοιπόν, τα ξημερώματα του Σαββάτου έβαλε τα γυαλιά σε αρκετό κόσμο, έχοντας την κατάλληλη... πάσα από τους Unboxholics.

Στο live stream που έκαναν για την ενίσχυση των πυρόπληκτων, οι gamers, οι gadgeτάκηδες και γενικώς όσοι τους παρακολουθούν που είναι κυρίως παιδιά νεαρής ηλικίας, κατάφεραν μέσα σε λίγες ώρες να συγκεντρώσουν 307.000.

Όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς λοιπόν, έγιναν πρώτο trend στο Twitter, με τους χρήστες να τους αποθεώνουν με κάθε τρόπο.

Αυτοί εδώ οι τύποι κατάφεραν μέσα σε λίγες ώρες να μαζέψουν 260,050 ευρώ από την κοινότητα των gamers για τα θύματα από την #Πυρκαγια. Άπειρος σεβασμός στα παιδιά. This is what being a leader means. #unboxholics pic.twitter.com/RuqKR3wIOo