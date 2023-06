Πανσέληνος Ιουνίου: Πότε θα γίνει ορατό στον νυχτερινό ουρανό το «Φεγγάρι της Φράουλας»

Λίγες ώρες απέχουμε από την πρώτη πανσέληνο του καλοκαιριού, καθώς το ολόγιομο φεγγάρι του Ιουνίου βρίσκεται προ των πυλών. Την Κυριακή 4/6 θα γίνει ορατή στον νυχτερινό ουρανό η Πανσέληνος του Ιουνίου, γνωστή ως το «Φεγγάρι της Φράουλας». Φέρει αυτή την ονομασία, καθώς ο Ιούνιος είναι η πιο κατάλληλη περίοδος για τη συγκομιδή της.

Οι ειδικοί την περιγράφουν ως πορτοκαλί σφαίρα που σταδιακά θα κιτρινίζει και όταν ανέβει ψηλά θα είναι ως και 30% πιο φωτεινή αλλά ίσως και υπερβολικά θολή.

The strawberry moon will light up the sky -- and some moon gazers will get an additional treat https://t.co/8j3i7PcX0d