Athens Pride 2022: Παρέλαση Υπερηφάνειας στο κέντρο της Αθήνας

Φωτορεπορτάζ: Γιώργος Δαγαλάκης

Επιμέλεια κειμένου: Γιώργος Στογιάννος

Σε εξέλιξη βρίσκεται το φετινό Athens Pride με την Παρέλαση Υπερηφάνειας στο κέντρο της Αθήνας, με σκοπό να είναι «Αυτό που μας ενώνει».

Το κέντρο της Αθήνας από νωρίς το απόγευμα κατακλύστηκε από πολλά χρώματα και σημαίες στα χρώματα του ουράνιου τόξου, ενώ μετά την μεγάλη παρέλαση στο Σύνταγμα, θα ξεκινήσει η μεγάλη συναυλία στην οποία συμμετέχουν αρκετοί γνωστοί καλλιτέχνες ανάμεσά τους η Έλενα Παπαρίζου και οι Onirama. Την εκδήλωση θα συντονίζει ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Στην εκδήλωση παρευρίσκονται και εκπρόσωποι της πολιτικής. Από την κυβέρνηση το παρών δίνει ο υφυπουργός Πολιτισμού, Νικόλαος Γιατρομανωλάκης, η υφυπουργός Εργασίας, Δόμνα Μιχαηλίδου και ο επικεφαλής στο οικονομικό γραφείο του πρωθυπουργού, ο Αλέξης Πατέλης, ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού, Θανάσης Κοντογεωργής.

Η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ έχει στήσει δικό της περίπτερο, όπως και το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, βάζοντας τον «πράσινο» ήλιο στο φόντο της πολύχρωμης σημαίας.

Στο χώρο του Athens Pride, βρέθηκε και ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζορτζ Τσούνης.

Ο Τζορτζ Τσούνης ανέβασε στο Twitter και κάποιες φωτογραφίες από την επίσκεψή του, ενώ έστειλε και το δικό του μήνυμα για «ελευθερία, αξιοπρέπεια και ισότητα για όλους».

«Είχα τη χαρά να βρεθώ στο Athens Pride 2022! Σε όλη μου τη ζωή πιστεύω ότι οι άνθρωποι πρέπει να αγαπάνε αυτόν που αγαπάνε και πρέπει να γίνεται αποδεκτό από όλους. Ελευθερία, αξιοπρέπεια και ισότητα για όλους», έγραψε χαρακτηριστικά.

Great to join #AthensPride2022! Throughout my life I have believed that people should love who they love and it should be accepted by everyone. Freedom, dignity, and equality for all. #LoveisLove 🇺🇸🇬🇷🏳️‍🌈 @Athens_Pride pic.twitter.com/tXJtNVBEbP