Πάσχα με self test και "διαβατήριο" για εμβολιασμένους

Θετικοί ως προς το άνοιγμα των δραστηριοτήτων αλλά και των περιφερειών είναι η κυβέρνηση, η οποία ποντάρει στη χρήση των self tests προκειμένου να επαναλειτουργήσουν κι εκείνα τα μαγαζιά που είναι ακόμα κλειστά.

Άλλωστε, κυβερνητικά στελέχη έχουν εκφράσει ότι είναι υπέρ της επανεκκκίνησης αλλά όχι με κόστος τις ανθρώπινες ζωές. Βλέποντας από την πρώτη ημέρα λειτουργίας των σχολείων για τους μαθητές της Γ' Λυκείου ότι τo self test μπορεί κυριολεκτικά να προλάβει καταστάσεις, η κυβέρνηση επιδιώκει από την ερχόμενη εβδομάδα να σηκώσουν ρολά τα κέντρα αισθητικής, τα φροντιστήρια καθώς και όλα τα εμπορικά καταστήματα.

Όσον αφορά το Πάσχα και έαν θα μπορέσουμε να ταξιδέψουμε σε άλλο νομό, οι επιδημιολόγοι υποστηρίζουν ότι λίγες μέρες πριν από την Μ. Εβδομάδα θα έχουν πιο καλή εικόνα για τον αριθμό των κρουσμάτων αλλά και το ιικό φορτίο. Ήδη τα στοιχεία που συγκεντρώνουν είναι ικανοποιητικά, ενώ ευελπιστούν να γίνουν και βήματα χαλάρωσης στα νοσοκομεία της χώρας προκειμένου να αποσυμπιεστούν από τους βαριά νοσούντες από κορωνοϊό.

Πάντως, ήδη κάποιοι επιστήμονες λένε «ναι» στο άνοιγμα των περιφερειών, υπό προϋποθέσεις, ενώ όπως φαίνεται και η κυβέρνηση επιθυμεί να λειτουργήσουν εκ νέου οι νομοί και να επιτραπούν τα ταξίδια στη χώρα. Το πιο πιθανό σενάριο μέχρι στιγμής είναι να επιτραπούν οι μετακινήσεις από νομό σε νομό, και οι πολίτες να μπορέσουν να μεταβούν στα χωριά τους για τις γιορτές του Πάσχα.



Αυτή θα είναι και η πρόταση της κυβέρνησης προς την επιτροπή των λοιμωξιολόγων, προκειμένου να δώσουν το... πράσινο φως.



Ήδη αρμόδια υπουργεία καταρτίζουν το σχέδιο βάσει του οποίου θα μπορούν να γίνουν οι διαπεριφερειακές μετακινήσεις με σημαντικό ρόλο να παίζουν τα self tests. Ένα από τα σενάρια που εξετάζεται είναι σε περίπτωση ελέγχου στις πύλες εξόδου των νομών οι πολίτες να μπορούν να επιδείξουν αρνητικό αποτέλεσμα. Οι αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν την Μεγάλη Εβδομάδα που θα έχουν περισσότερα επιδημιολογικά στοιχεία στα χέρια τους και να μπορέσουμε να κάνουμε ένα καλύτερο από την προηγούμενη χρονιά, Πάσχα.



Με self tests το λιανεμπόριο



Την ίδια ώρα τα self tests παίζουν καθοριστικό ρόλο ως προς το άνοιγμα των λοιπών δραστηριοτήτων.

Όπως είπε και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στην χθεσινή τηλεδιάσκεψη για τον κορωνοϊ, η επιστροφή των μαθητών στα σχολεία γίνεται χάρη στα self tests. Το ίδιο λοιπόν αναμένεται να συμβεί έως τέλος της εβδομάδας, σε λιανεμπόριο, μεταφορές, διανομείς φαγητού.



Αναφερόμενος στα self test ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε χαρακτηριστικά πόσο «μεγάλη είναι η χρησιμότητα αυτού του νέου εργαλείου ανίχνευσης του ιού το οποίο έχουμε πια στη διάθεσή μας» και συμπλήρωσε πως «αυτό θα επεκταθεί πολύ σύντομα, στο τέλος αυτής της εβδομάδος, στους εργαζόμενους στο λιανεμπόριο, στις μεταφορές, σε εργαζόμενους οι οποίοι μεταφέρουν φαγητό».

Άνοιγμα εμπορικών κέντρων, φροντιστηρίων και κέντρων αισθητικής εισηγείται ο Γεωργιάδης

Το άνοιγμα εμπορικών κέντρων, φροντιστηρίων και κέντρων αισθητικής θα εισηγηθεί στην επιτροπή των ειδικών, για τη μεθεπόμενη εβδομάδα, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, προανήγγειλε ο ίδιος μιλώντας χθες το πρωί στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1.

Διευκρίνισε, ωστόσο, πως η εισήγηση αυτή θα γίνει εφόσον επιβεβαιωθεί η πτωτική τάση των κρουσμάτων κορωνοϊού. Αναφερόμενος στο άνοιγμα των λυκείων, επισήμανε πως, εάν δεν υπήρχαν τα self tests, θα είχαμε σήμερα φορείς να διασπείρουν τον ιό στα σχολεία.

Προανήγγειλε πως σύντομα το «εργαλείο» αυτό θα επεκταθεί στο λιανεμπόριο, ώστε να υπάρχει καλύτερη «χαρτογράφηση». Επίσης σημείωσε πως, ως υπουργός Ανάπτυξης, υποστηρίζει το αίτημα του εμπορικού κόσμου για άνοιγμα των καταστημάτων χωρίς ραντεβού.

Ο κ. Γεωργιάδης συμπλήρωσε πως η κινητικότητα του κόσμου συνδέεται με την ανάγκη να ανοίξει η εστίαση με τραπέζια σε εξωτερικούς χώρους. Ερωτηθείς σχετικά με το επικείμενο άνοιγμα του τουρισμού στα μέσα Μαΐου, είπε πως «μπορεί να ανοίξει ο τουρισμός χωρίς να ανοίξει η εστίαση», παρά το γεγονός ότι ο συνδυασμός θα ήταν πολύ καλύτερος.

Σχετικά με τις μετακινήσεις όσων έχουν εμβολιαστεί, ανέφερε πως εάν ισχύσει το λεγόμενο «πράσινο διαβατήριο» για τους τουρίστες, θα εξεταστεί η εναρμόνιση του μέτρου και για τους εμβολιασμένους στην Ελλάδα. «Καλώ τον κόσμο να πάει να εμβολιαστεί. Αυτό είναι το μείζον τώρα» υπογράμμισε ο κ. Γεωργιάδης.

Αναφορικά με το τι θα γίνει το Πάσχα, είπε πως «θα δούμε τις επόμενες ημέρες», συμπληρώνοντας πως «δεν κάνουμε μακροχρόνιες προβλέψεις εν μέσω κορωνοϊού».

Κατηγορηματικός ήταν όσον αφορά στην επιτροπή ότι «κανείς δεν υπονοεί πως έχει άλλα κίνητρα» και σημείωσε πως «δεν πρέπει να κάνουμε τα μέλη της επιτροπής αντικείμενο του πολιτικού παιχνιδιού». Ειδικότερα για τη διαφωνία Τσιόδρα σχετικά με το άνοιγμα των σχολείων, επανάλαβε πως του έχει εμπιστοσύνη και πρόσθεσε πως «το μόνο άγχος του είναι να μη θρηνήσουμε περισσότερες ανθρώπινες ζωές».

Τέλος ο υπουργός είπε πως πιστεύει ότι «είμαστε στο τέλος αυτής της διαδρομής» και ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, ώστε να μη μας παρασύρει η κούραση σε λάθος ενέργειες και «τα τινάξουμε όλα στον αέρα».