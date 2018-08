Προσωρινή κατάσχεση σε πλοίο του Μαρινάκη στη Νότια Κορέα

Mια περίεργη δικαστική υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη στην πόλη Daesan της Νότιας Κορέας που αφορά τον εφοπλιστή Βαγγέλη Μαρινάκη. Συγκεκριμένα, η έγκυρη ναυτιλιακή εφημερίδα "TradeWinds" στην έκδοση της Παρασκευής αναφέρεται, με εκτενές άρθρο-ανταπόκριση από τη Σιγκαπούρη, στην κατάσχεση του δεξαμενόπλοιου "MILTIADΙS JUNIOR", 321.000 τόνων, συμφερόντων Βαγγέλη Μαρινάκη, μετά από απόφαση νοτιοκορεατικού δικαστηρίου για ασφαλιστικά μέτρα λόγω οφειλών του Έλληνα εφοπλιστή, ύψους πάνω από 10 εκατομμύρια δολάρια σε νοτιοκορεατική ναυτιλιακή εταιρεία.Η ιστορία, πέρα από τις νομικές διαστάσεις, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το 2016 ο Βαγγέλης Μαρινάκης ναύλωσε 4 μεγάλα δεξαμενόπλοια (άνω των 300.000 τόνων) με χρονοναύλωση από μια νοτιοκορεατική ναυτιλιακή εταιρεία για 2 χρόνια και με ημερήσιο μίσθωμα 31.000 δολαρίων. Προφανώς, ο 'Ελληνας εφοπλιστής το 2016 είχε θεωρήσει πως η αγορά των ναύλων θα σημείωνε αύξηση, οπότε θα μπορούσε να καρπωθεί τη διαφορά από την αύξηση αυτή, ύψους αρκετών χιλιάδων δολαρίων την ημέρα και αυτό για μία διετία. Όμως και παρά τις προβλέψεις του εφοπλιστή, η διεθνής ναυτιλιακή αγορά κατακρημνίστηκε, με αποτέλεσμα ο Βαγγέλης Μαρινάκης να σπεύσει να επιστρέψει τα 4 δεξαμενόπλοια στη νοτιοκορεατική ναυτιλιακή εταιρεία. Όμως η επιστροφή συνέβη πολύ νωρίτερα από τα προβλεπόμενα στο συμβόλαιο μεταξύ της εταιρείας του Βαγγέλη Μαρινάκη (CSM) και της νοτιοκορεατικής εταιρείας SKSE. Οι Νοτιοκορεάτες λογικά είχαν νόμιμες απαιτήσεις, σύμφωνα με το συμβόλαιο, ύψους 17 εκατομμυρίων δολαρίων.Επειδή ο εφοπλιστής φαίνεται ότι δεν κατέβαλε τις απαιτήσεις αυτές, η νοτιοκορεατική εταιρεία προσέφυγε στο δικαστήριο που εξέδωσε ασφαλιστικά μέτρα και όταν ένα πλοίο συμφερόντων Βαγγέλη Μαρινάκη προσέγγισε νοτιοκορεατικό λιμάνι, κατασχέθηκε ως εγγύηση επί των οφειλομένων. Από εκείνη τη στιγμή και πέρα αρχίζει η δικαστική διαμάχη μεταξύ Βαγγέλη Μαρινάκη και Νοτιοκορεατών, η οποία και συνεχίζεται. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι οι Νοτιοκορεάτες επειδή κατάφεραν να ναυλώσουν αμέσως 3 από τα 4 δεξαμενόπλοια που επέστρεψε ο Βαγγέλης Μαρινάκης, μείωσαν τις απαιτήσεις τους από 17 εκατ. δολάρια σε 10 εκατ. δολάρια, χωρίς όμως να υπάρξει αποτέλεσμα.Ένα δεξαμενόπλοιο (VLCC) που ανήκει σε θυγατρική της Capital Ship Management (CSΜ) του Ευάγγελου Μαρινάκη, αποτελεί αντικείμενο νομικής διαμάχης μετά την κατάσχεση του στη Νότια Κορέα για απαιτήσεις μη καταβληθεισών πληρωμών ενοικίασης (charter) ύψους άνω των 10 εκατομμυρίων δολαρίων.Ένας εκ των εταίρων της δικηγορικής εταιρείας Jipyong που εδρεύει στη Σεούλ, ενεργώντας για τα συμφέροντα της SK Shipping Europe (SKSE) - πρόκειται για τον ευρωπαϊκό βραχίονα της SK Shipping της Ν. Κορέας - επιβεβαίωσε στην εφημερίδα TradeWinds ότι το 321.000 τόνων Miltiadis Junior (κατασκευής 2014) κατασχέθηκε στο λιμάνι Daesan στις 26 Ιουνίου μετά από παραγγελία που εκδόθηκε από την τοπική δικαστική αρχή.Το πλοίο εκφόρτωνε φορτίο για την Hyundai Oilbank και του είχε πρόσφατα δοθεί άδεια να εισέλθει στο λιμάνι του Daesan.Ο δικηγόρος ανέφερε ότι ο ιδιοκτήτης του πλοίου άσκησε έφεση κατά της απόφασης που βγήκε πριν από την εκδίκαση της υπόθεσης και ότι η υπόθεση αυτή εκκρεμεί ακόμη στο τμήμα Seosan του περιφερειακού δικαστηρίου."Οι δύο πλευρές πρόκειται να υποβάλουν τις τελικές τους αναφορές μέχρι τα τέλη Αυγούστου του 2018", πρόσθεσε ο δικηγόρος. "Το δικαστήριο θα εκδώσει την απόφασή του μετά τη μελέτη των τελικών αυτών αναφορών."Ένας εκπρόσωπος της SKSE, με έδρα το Λονδίνο, εξήγησε ότι η εταιρεία του είχε ναυλώσει τέσσερα δεξαμενόπλοια (VLCCs) - το C Innovator και το C Progress, 314.000 τόνων έκαστο, (και τα δύο κατασκευής 2012) και τα C Challenger και C Spirit (και τα δύο κατασκευής 2013) - στην Capital Ship Management (του Ευάγγελου Μαρινάκη) στα τέλη του 2016 για δύο χρόνια με αντίτιμο 31.000 δολαρίων την ημέρα."Χρονομισθώσαμε τέσσερα δεξαμενόπλοια (VLCCs) στην Capital και αυτά τα πλοία παραδόθηκαν νωρίτερα από την πρόβλεψη του συμβολαίου. Πιστεύουμε ότι αυτό ήταν μια παραβίαση των συμβάσεων χρονοναύλωσης, επομένως έχουμε κάποια απαίτηση έναντι της Capital".Ο εκπρόσωπος της SKSE δήλωσε ότι η CSM δεν είχε απαντήσει, οπότε η εταιρεία επιχείρησε να εξασφαλίσει την απαίτησή της, κατάσχοντας το πλοίο που ανήκει στην θυγατρική της CMTC.Η αρχική απαίτηση της νοτιοκορεάτικης εταιρείας (SKSE) ανήλθε σε περίπου 17 εκατομμύρια δολάρια, αλλά αυτό το ποσό μειώθηκε στη συνέχεια μετά την εξεύρεση εναλλακτικής ναύλωσης για τρία από τα τέσσερα δεξαμενόπλοια.Ένας εκπρόσωπος του διευθυντή της ιδιοκτήτριας εταιρείας του Miltiadis Junior, θυγατρικής της CSM, δήλωσε ότι το δεξαμενόπλοιο "κατασχέθηκε λανθασμένα στην Κορέα από την SKSE"."Η MJCC δεν έχει καμία πραγματική ή δυνητική ευθύνη έναντι της SKSE, γι' αυτό δεν έχει αποσταλεί από τους πελάτες μας επιστολή δέσμευσης εγγύησης, ομολόγου ή P & I (προστασία και αποζημίωση) για να εξασφαλίσει την απελευθέρωση του πλοίου", δήλωσε."Ως εκ τούτου, η κορεατική κατάσχεση αμφισβητείται έντονα από την MJCC ως ιδιοκτήτρια εταιρεία του πλοίου".Ο εκπρόσωπος της Capital Ship Management (CSM) δήλωσε ότι το δικαστήριο της Daejeon αναμένεται να αποφασίσει την αίτηση του MJCC για την παύση της κατάσχεσης την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου."Εμείς και οι πελάτες μας είμαστε πολύ σίγουροι ότι το κορεατικό δικαστήριο θα απορρίψει τη κατάσχεση, αναγνωρίζοντας τον κερδοσκοπικό χαρακτήρα της απαίτησης της SKSE στην Κορέα.Η SKSE έχει επίσης διατυπώσει επίσημη ειδοποίηση για το σημαντικό αίτημα της MJCC εναντίον τους, η οποία απορρέει από την παράνομη κατάσχεση του σκάφους».