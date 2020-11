Σε lockdown η χώρα

Από τις 6:00 το πρωί σταμάτησαν οι μετακινήσεις των πολιτών στη χώρα και μόνο με sms στο 13033 ή βεβαιώσεις μετακίνησης μπορεί κάποιος να εξέλθει από το σπίτι του. Η χρήση της καθολικής μάσκας ισχύει για όλους.

Από σήμερα και για τρεις εβδομάδες, δηλαδή μέχρι 30 Νοεμβρίου, οι μετακινήσεις θα επιτρέπονται μόνο για ειδικούς σκοπούς, ενώ μπαίνει stop στις μετακινήσεις από νομό σε νομό. Η επιβολή του νέου lockdown έχει στόχο να «φρενάρει» το δεύτερο κύμα της πανδημίας του κορωνοϊού.

Υπενθυμίζεται ότι τα κομμωτήρια και τα κέντρα αισθητικής μπορούν να παραμείνουν ανοιχτά μόνο αυτό το Σαββατοκύριακο, εφόσον το επιθυμούν οι ιδιοκτήτες. Για να τα επισκεφθεί κάποιος θα πρέπει να στείλει sms στο 13033 επιλογή 2, ή να έχει μαζί του τη βεβαίωση αφού προηγουμένως την έχει συμπληρώσει για την μετακίνησή του. Οι παραβάτες θα πληρώνουν πρόστιμο 300 ευρώ, αντί 150 ευρώ που ίσχυε έως σήμερα.

Ενώ, στις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα που λειτουργούν κατά παράβαση της αναστολής λειτουργίας τους επιβάλλεται για κάθε παράβαση διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ, ενώ στα φυσικά πρόσωπα που έχουν την ευθύνη λειτουργίας επιβάλλεται για την ίδια παράβαση πρόστιμο 3.000 ευρώ.

Τι μένει ανοιχτό κατά τη διάρκεια του lockdown

Όπως έγινε γνωστό κατά τη διάρκεια του δεύτερου lockdown θα παραμείνουν ανοιχτά τα εξής:

- καταστήματα τροφίμων (σούπερ μάρκετ, φούρνοι, ιχθυοπωλεία κ.λπ.) που θα λειτουργούν με το κανονικό τους ωράριο.

- Επιτρέπεται η λειτουργία καταστημάτων οπτικών και καταστημάτων πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σε τηλέφωνο ανάγκης που θα δίδεται από τους καταστηματάρχες.

- Επιτρέπεται η λειτουργία των καταστημάτων πώλησης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού μόνο για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.), καθώς και τις υπηρεσίες πληρωμής λογαριασμών, ανανέωσης υπολοίπου, επισκευής και αντικατάστασης κινητών συσκευών.

- Επιτρέπονται οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.)

- Οι υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) και καθ΄ οδόν εξυπηρέτησης (drive through) επιτρέπονται μόνον στο πλαίσιο των λόγων μετακίνησης των πολιτών που ορίζονται στην ΚΥΑ

Καθαριστήρια

Περίπτερα (24ώρο)

Φαρμακεία

Πρατήρια καυσίμων και συνεργεία αυτοκινήτων

Υπηρεσίες υγείας, κτηνιατρικών υπηρεσιών

Pet shops

Η λειτουργία των λαϊκών αγορών πραγματοποιείται με τη συμμετοχή του 50% των δραστηριοποιούμενων, λειτουργία παράλληλων αγορών και απόσταση πάγκων 5 μέτρων. Την Κυριακή 15 Νοεμβρίου οι Υπεραγορές τροφίμων καθώς και κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία θα λειτουργήσουν από τις 09:00 έως 17:00.

Κλειστό το λιανεμπόριο

Κλείνει το λιανεμπόριο, όπως είχε συμβεί και κατά τη διάρκεια του πρώτου lockdown. Κλειστά θα παραμείνουν τα εστιατόρια και τα καφέ. Ωστόσο, θα επιτρέπονται το delivery και το take away.

Κλειστές θα είναι και οι εκκλησίες για τους πιστούς.

Επίσης μπαίνει «λουκέτο» σε παιδότοπους, παιδικές χαρές, πάρκα ψυχαγωγίας/θεματικά πάρκα.

Αποστολή sms στο 13033

Η αποστολή των SMS στο 13033 γίνεται ως εξής: Αριθμός λόγου εξόδου από 1 έως 6 (κενό) ονοματεπώνυμο και διεύθυνση κατοικίας.

Ο αριθμός 1 αντιστοιχεί σε: Μετάβαση σε φαρμακείο ή επίσκεψη στον γιατρό

Ο αριθμός 2 αντιστοιχεί σε: Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης (σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ)

Ο αριθμός 3 αντιστοιχεί σε: Μετάβαση στην τράπεζα σε μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή

Ο αριθμός 4 αντιστοιχεί σε: Κίνηση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη

Ο αριθμός 5 αντιστοιχεί σε: Μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία, γάμος, βάφτιση) υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος ή μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Ο αριθμός 6 αντιστοιχεί σε: Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή ανά δύο άτομα, τηρώντας στην τελευταία αυτή περίπτωση την αναγκαία απόσταση 1,5 μέτρου.

Όσοι στέλνουν SMS θα λαμβάνουν ως απάντηση: Μετακίνηση κενό Χ κενό Όνομα Επίθετο κενό Διεύθυνση Κατοικίας - Σε περίπτωση ελέγχου, θα πρέπει να επιδεικνύετε το SMS μαζί με την αστυνομική σας ταυτότητα.

Σημειώνεται ότι για το διάστημα 21:00-05:00 επιτρέπονται οι μετακινήσεις ΜΟΝΟ για λόγους εργασίας [με βεβαίωση εργοδότη τύπου Α, χωρίς SMS], υγείας [SMS - Επιλογή 1] και η ατομική κίνηση με κατοικίδιο ζώο [SMS - Επιλογή 6].

Τα απαραίτητα έγγραφα για τις μετακινήσεις

Στο forma.gov.gr υπάρχουν και οι δύο τύποι εγγράφων, όπου οι πολίτες πρέπει να δηλώνουν την κίνησή τους.

Χειρόγραφη Βεβαίωση

Όσοι συμπολίτες μας δεν δύνανται να πραγματοποιήσουν τις εξόδους τους με έναν από τους παραπάνω τρόπους μπορούν να συμπληρώσουν μια χειρόνακτη βεβαίωση, οι οποία πρέπει να έχει τις εξής πληροφορίες

Όνομα/Επίθετο

Διεύθυνση Κατοικίας

Λόγο μετακίνησης που εμπίπτει στις παραπάνω επιτρεπόμενες κατηγορίες και διεύθυνση προορισμού

Ημερομηνία, ώρα, υπογραφή

Για τις υπόλοιπες μετακινήσεις που εξαιρούνται: Για τις άλλες περιπτώσεις (μετάβαση σε σούπερ μάρκετ, φαρμακείο, τράπεζα κοκ) και για κάθε μεμονωμένη κίνηση οι πολίτες πρέπει να συμπληρώνουν κάθε φορά τη βεβαίωση τύπου Β με το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον τόπο προορισμού του πολίτη, καθώς και τον συγκεκριμένο λόγο της μετακίνησης.

Τι αλλάζει στον Δημόσιο τομέα

Αλλαγές έρχονται στη λειτουργία του Δημοσίου από την Δευτέρα 9 Νοεμβρίου και για όλη τη διάρκεια του καθολικού lockdown. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η επιμήκυνση του ωραρίου και τις απογευματινές ώρες για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και την αποφυγή του συγχρωτισμού για να περιοριστεί η διάδοση του κορωνοϊού. Παράλληλα, θα υπάρχουν διευκολύνσεις για τους δημόσιους υπαλλήλους που είναι γονείς μαθητών.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, κάθε δημόσια υπηρεσία θα λειτουργεί με το αναγκαίο προσωπικό ενώ ευνοείται η τηλεργασία κατά τουλάχιστον 50% των υπαλλήλων. Όσοι θα έχουν φυσική παρουσία θα τηρούν απόσταση 1,5 μέτρου ο καθένας, ενώ απαραίτητη είναι η χρήση μάσκας.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες έπειτα από ραντεβού ή μόνο για επείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται η προσέλευση των πολιτών στις δημόσιες υπηρεσίες.

Τι ισχύει για ακύρωση εισιτηρίου σε ΚΤΕΛ, πλοίο, τρένο, αεροπλάνο

ΚΤΕΛ

Στις περιπτώσεις ακύρωσης κράτησης θέσης σε δρομολόγιο υπεραστικής γραμμής ΚΤΕΛ, επιστρέφεται είτε το 70% της τιμής του εισιτηρίου, εφόσον η ακύρωση πραγματοποιήθηκε τουλάχιστον 8 ώρες προ της αναχώρησης ή το 50% της τιμής του εισιτηρίου, εφόσον η ακύρωση πραγματοποιήθηκε σε χρόνο μικρότερο των 8 ωρών προ της ώρας αναχωρήσεως. Επίσης, δύναται η δυνατότητα τροποποίησης και χωρίς καμία χρηματική επιβάρυνση, για τα εισιτήρια όσον αφορά τη ημερομηνία του ταξιδιού ή μεταβιβάζονται σε άλλα πρόσωπα.

ΠΛΟΙΟ

Ο επιβάτης δικαιούται επιστροφής ολόκληρου του ναύλου συν τις κρατήσεις υπέρ τρίτων και το ΦΠΑ, ανεξαρτήτως του χρόνου ειδοποίησης του μεταφορέα, όταν ο επιβάτης, για λόγους ανωτέρας βίας, ιδίως για λόγους υγείας που αποδεικνύονται εγγράφως, αδυνατεί να ταξιδέψει στην προγραμματισμένη ημέρα και ώρα για την οποία εκδόθηκε το εισιτήριο μεταφοράς. Η απαγόρευση μετακινήσεων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, αποτελεί προφανώς λόγο «ανώτερης βίας».

ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ

Οι πτήσεις εξωτερικού θα πραγματοποιούνται κανονικά, τηρουμένων των μέτρων ασφαλείας. Οι πτήσεις εσωτερικού θα τροποποιηθούν έτσι ώστε να πραγματοποιούνται οι απολύτως αναγκαίες και μόνο για επιστροφή στη μόνιμη κατοικία, επανένωση οικογενειών, επαγγελματικούς λόγους και λόγους υγείας.

Οι όροι που ισχύουν για αλλαγές και ακυρώσεις κρατήσεων διαφέρουν ανάλογα με τον ναύλο και την κατηγορία θέσης που ο επιβάτης έχει επιλέξει για το ταξίδι. Πολλές αεροπορικές εταιρείες παρέχουν τη δυνατότητα είτε διατήρησης του εισιτηρίου προς τον ίδιο προορισμό για ένα επόμενο χρονικό διάστημα (συνήθως 12 έως 24 μηνών) είτε την ανταλλαγή του με «ταξιδιωτικό κουπόνι», χωρίς πρόσθετες χρεώσεις.

Για εισιτήρια με δυνατότητα επιστροφής χρημάτων, υπάρχει χρέωση επιστροφής στις πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού, ο καταναλωτής πρέπει άμεσα να επικοινωνήσει με την αεροπορική εταιρεία και να επικαλεστεί την «ανώτερη βία» της απαγόρευσης των μετακινήσεων προκειμένου να αξιώσει την επιστροφή του ολικού αντιτίμου του εισιτηρίου.

Στην περίπτωση ακύρωσης της πτήσης λόγω των μέτρων περιορισμού, τότε ισχύουν τα εξής:

Απαιτήσεις επιστροφής του αντιτίμου αεροπορικών εισιτηρίων προς επιβάτες, εφόσον προβλέπονται από την ενωσιακή ή εθνική νομοθεσία, ικανοποιούνται μέσω της παροχής πιστωτικού σημειώματος (voucher) προς τους δικαιούχους, ίσης αξίας με το αντίτιμο του εισιτηρίου της ματαιωθείσας πτήσης.

Το πιστωτικό σημείωμα εκδίδεται από τον αερομεταφορέα και έχει ημερομηνία λήξης δεκαοκτώ μήνες από την έκδοσή του.

Κατά τη διάρκεια του 18μηνου, ο δικαιούχος του πιστωτικού σημειώματος μπορεί οποτεδήποτε να κάνει χρήση αυτού σε οποιονδήποτε προορισμό του δικτύου του αερομεταφορέα.

Μέχρι τη λήξη του πιστωτικού σημειώματος, η οφειλή δεν καθίσταται ληξιπρόθεσμη και απαιτητή.

Η οφειλή καθίσταται ληξιπρόθεσμη και απαιτητή, εφόσον παρέλθουν δεκαοκτώ μήνες από την έκδοση του πιστωτικού σημειώματος και αυτό δεν έχει χρησιμοποιηθεί.

ΤΡΕΝΟ

Για την ακύρωση εισιτηρίων που έχουν εκδοθεί σε εισιτήριο σιδηροδρομικού τύπου RCT2, από φυσικά σημεία πώλησης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ ισχύουν τα παρακάτω:

Έως και 48 ώρες πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση της αμαξοστοιχίας εκδίδεται ονομαστικό κουπόνι το οποίο ισχύει για ένα χρόνο, για ένα ταξίδι και με αξία ίση με την ονομαστική αξία του αρχικού τίτλου μεταφοράς (αν η αξία του νέου τίτλου είναι μικρότερη από την αξία του κουπονιού, η διαφορά σε αξία ΔΕΝ επιστρέφεται).

Από 48 ώρες έως και δύο ώρες πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση της αμαξοστοιχίας εκδίδεται ονομαστικό κουπόνι το οποίο ισχύει για ένα χρόνο, για ένα ταξίδι και με αξία ίση με το 80% της ονομαστικής αξία του αρχικού τίτλου μεταφοράς (αν η αξία του νέου τίτλου είναι μικρότερη από την αξία του κουπονιού, η διαφορά σε αξία ΔΕΝ επιστρέφεται).

Λιγότερες από δύο ώρες πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση της αμαξοστοιχίας εκδίδεται ονομαστικό κουπόνι το οποίο ισχύει για ένα χρόνο, για ένα ταξίδι και με αξία ίση με το 50% της ονομαστικής αξία του αρχικού τίτλου μεταφοράς (αν η αξία του νέου τίτλου είναι μικρότερη από την αξία του κουπονιού, η διαφορά σε αξία ΔΕΝ επιστρέφεται).

Για την ακύρωση εισιτηρίων, που έχουν εκδοθεί διαδικτυακά, μέσω ιστοσελίδας tickets.trainose.gr ή μέσω εφαρμογής κινητού τηλεφώνου, ισχύουν τα παρακάτω:

Έως και 48 ώρες πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση της αμαξοστοιχίας ο επιβάτης δικαιούται επιστροφή αντιτίμου ίση με την ονομαστική αξία του αρχικού τίτλου μεταφοράς.

Από 48 ώρες έως και δύο ώρες πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση της αμαξοστοιχίας ο επιβάτης δικαιούται επιστροφή αντιτίμου ίση με το 80% της ονομαστικής αξίας του αρχικού τίτλου μεταφοράς.

Από 2 ώρες και μέχρι μια ώρα πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση της αμαξοστοιχίας ο επιβάτης δικαιούται επιστροφή αντιτίμου ίση με το 50% της ονομαστικής αξίας του αρχικού τίτλου μεταφοράς.

Μετά την παρέλευση της μιας ώρας πριν την αναχώρηση της αμαξοστοιχίας από την αφετηρία του δρομολογίου δεν γίνεται επιστροφή αντιτίμου.