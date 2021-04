Τι ισχύει από σήμερα σε όλη τη χώρα λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού

Στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου, «βαθύ κόκκινο», εντάσσονται από σήμερα η περιφερειακή Ενότητα της Κω καθώς και ο δήμος Ήλιδας της Π.Ε Ηλείας. Ακόμη, στο «βαθύ κόκκινο» παραμένουν: η Περιφέρεια Αττικής, η Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Εύβοιας (πλην των Δήμων Μαντουδίου- Λίμνης – Αγίας Άννας και Ιστιαίας – Αιδηψού) και Ευρυτανίας, οι Περιφερειακές Ενότητες Αρκαδίας και Κορινθίας, οι Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κιλκίς και Πέλλας, η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, η Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου, η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, η Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου, οι δήμοι Καλυμνίων και Λέρου, ο δήμος Ρόδου, ο δήμος Χίου, ο δήμος Ανωγείων και ο δήμος Χανίων, οι δήμοι Ιωαννιτών και Κόνιτσας, ο δήμος Αμφίπολης, ο δήμος Βέροιας και ο δήμος Σερρών, ο δήμος Καρδίτσας, οι δήμοι Καστοριάς και Ορεστίδος, ο δήμος Γρεβενών, η δημοτική Κοινότητα Γαλατινής της Δημοτικής Ενότητας Ασκίου του Δήμου Βοΐου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, οι δήμοι Λαμιέων και Λοκρών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.

Παράλληλα λόγω της βελτίωσης της επιδημιολογικής εικόνας σε αρκετές περιοχές της χώρας, από τη Δευτέρα 12 Απριλίου «κατεβαίνουν» από το «βαθύ κόκκινο» στο «κόκκινο» οι εξής περιοχές: η Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας και η Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας, οι δήμοι Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας και Ιστιαίας - Αιδηψού της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, ο δήμος Κατερίνης, ο δήμος Αστυπάλαιας καθώς και ο δήμος Σκιάθου. Από το επίπεδο, επίσης, πολύ αυξημένου κινδύνου («βαθύ κόκκινο») βγαίνει και μέρος της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας (πλην των δήμων Λαμιέων και Λοκρών, οι οποίοι συνεχίζουν και παραμένουν στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου, «βαθύ κόκκινο»).

Επαναλειτουργεί το λιανεμπόριο στη Θεσσαλονίκη και την Αχαΐα

Ακόμη, από τη Δευτέρα 12/4 επαναλειτουργεί το λιανεμπόριο στις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας το λιανεμπόριο θα ανοίξει με click in shop και click away, όπως δηλαδή σε όλη τη χώρα, ενώ στην Π.Ε Θεσσαλονίκης μόνο με click away.

Επιπλέον, από τη Δευτέρα 12 Απριλίου επαναλειτουργούν τα καταστήματα ΟΠΑΠ, με εξαίρεση α) τον ΚΑΔ: 92.00.12.02 που αφορά τα ΟΠΑΠ play και β) τον ΚΑΔ: 92.00.12 που αφορά τις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών με μηχανήματα/ κερματοδέκτη που παραμένουν κλειστά. Παράλληλα στο λιανικό εμπόριο αίρεται το πλαφόν των 20 ατόμων και πλέον η αναλογία πληθυσμού εμβαδού έχει ως εξής:

-για επιφάνειες καταστημάτων έως 500τμ: 1 άτομο ανά 25τμ

-για επιφάνειες άνω των 500τμ: για κάθε 100 τμ πλέον των 500 τ.μ., επιτρέπεται ένας πελάτης.

Τέλος υπενθυμίζεται ότι τα Σαββατοκύριακα, και μόνο, επιτρέπονται οι μετακινήσεις για άσκηση με τη χρήση οχήματος σε υπαίθριο χώρο μέχρι 3 άτομα ή μια οικογένεια. Οι πολίτες έχουν ουσιαστικά τη δυνατότητα για άσκηση εκτός του δήμου κατοικίας τους με τη χρήση του κωδικού 6 και με υποχρεωτική χρήση μάσκας.