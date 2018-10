Τους αφήνουν να "σβήνουν" στη μοίρα τους

Ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων αντιμετώπισης του φαινομένου της χρήσης ναρκωτικών και των συνεπειών του για την υγεία και την ασφάλεια τόσο των χρηστών, όσο και των κατοίκων της πρωτεύουσας, προκύπτει από τα νεότερα στοιχεία του προγράμματος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ HCV/HIV το 2018. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε χρήστες ναρκωτικών και τα αποτελέσματά του καταδεικνύουν την έκταση της χρήσης ψυχοδραστικών ουσιών στο κέντρο της Αθήνας και την ανάγκη να αναληφθούν άμεσα πιο αποτελεσματικές παρεμβάσεις.Όπως προκύπτει από τα αυτά στοιχεία, το 79% των 1.000 ωφελούμενων του προγράμματος έχει εκτεθεί στον ιό της ηπατίτιδας C και το 17% ζει με τον ιό HIV.Η συντριπτική πλειονότητα του δείγματος (82%) αναφέρει ότι έχει κάνει ενδοφλέβια χρήση ψυχοδραστικών ουσιών τον τελευταίο μήνα, με το 33% από αυτούς να δηλώνει ότι η ενδοφλέβια χρήση γινόταν σε καθημερινή βάση τον τελευταίο χρόνο.Σημειώνεται, ότι το 26% αναφέρει κοινή χρήση σύριγγας τους τελευταίους 12 μήνες, μία πρακτική που αποτελεί βασικό τρόπο μετάδοσης της ηπατίτιδας C και του HIV. Ένα μικρό ποσοστό της τάξης του 22% είναι ενταγμένο σε πρόγραμμα υποκατάστασης, ενώ μόνο το 43% αναφέρει ότι έχει λάβει δωρεάν σύριγγες τον τελευταίο χρόνο πριν την έρευνα.Επίσης, αξιοσημείωτα στοιχεία είναι η αλλαγή στη χρήση των παράνομων ουσιών, καθώς και η αυξημένη συχνότητα χρήσης σε σχέση με το 2012-2013 όταν καταγράφηκε επιδημία HIV λοίμωξης στον συγκεκριμένο πληθυσμό.Αναφορικά με τις κοινωνικές παραμέτρους της χρήσης, το 29% των ωφελούμενων από το πρόγραμμα είναι άστεγοι, το 72% δεν έχει ασφαλιστική κάλυψη, το 92% δεν εργάζεται και το 26% δεν διαθέτει ταυτότητα ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο, ευρήματα που δείχνουν σημαντική επιδείνωση συγκριτικά με τα αντίστοιχα ευρήματα του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ το 2013.Από τα δεδομένα προκύπτει -με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο- ότι οι υπηρεσίες πρόληψης και μείωσης βλάβης παραμένουν ανεπαρκείς, ενώ οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες διαβίωσης των χρηστών ψυχοδραστικών ουσιών επιδεινώνονται διαρκώς, όπως τονίζουν, σε κοινή ανακοίνωση τους, οι φορείς υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ HCV/HIV» (Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Έρευνας AIDS και Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Νοσημάτων, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) και Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας», καθώς και ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος Θετική Φωνή).«Η πρόσφατη δολοφονία του ακτιβιστή Ζακ Κωστόπουλου επιβεβαιώνει με τον πλέον τραγικό και βίαιο τρόπο την ανάγκη άμεσων και δραστικών παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση της χρήσης στο κέντρο της Αθήνας. Αντίθετα με τις κατασταλτικές πολιτικές που εφαρμόζονται τις τελευταίες δεκαετίες με πενιχρά αποτελέσματα, οι παρεμβάσεις θα πρέπει να αντιμετωπίζουν τον χρήστη ως ισότιμο πολίτη και τη χρήση ως ασθένεια και να επικεντρωθούν στη μείωση βλάβης, με τη λειτουργία των χώρων ιατρικώς επιτηρούμενης χρήσης, στη διανομή υγειονομικού υλικού (σύριγγες-προφυλακτικά) και στη δόμηση ενός συστήματος ολιστικής ιατρικής φροντίδας, πρόληψης, θεραπείας και υποστήριξης» καταλήγει η ανακοίνωση.Τέλος, σημειώνεται πως το πρόγραμμα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ HCV/HIV έχει ως στόχο τον περιορισμό της μετάδοσης της ηπατίτιδας C και του HIV αλλά και την αύξηση της διάγνωσης και της διασύνδεσης σε φροντίδα-θεραπεία για τους χρήστες ψυχοδραστικών ουσιών της Αθήνας. Όπως και στο πρόγραμμα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, έτσι και στη συνέχειά του, προσφέρεται ένα σημείο αναφοράς για τους ωφελούμενους, όπου σε φιλικό περιβάλλον αίρονται εμπόδια πρόσβασης σε κατάλληλες θεραπείες, προάγεται η πρόληψη και διευκολύνεται η ζωή των ασθενών.Με πληροφορίες από ΑΠΕ