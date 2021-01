Τρίτο κύμα θα φέρουν τα ανοιχτά δημοτικά και το "click away"

Μεγάλη είναι η πίεση που δέχεται η κυβέρνηση για το άνοιγμα του λιανεμπορίου προκειμένου να λειτουργήσει υπό προϋποθέσεις και να μη χαθεί η περίοδος των εκπτώσεων. Από την πλευρά της η κυβέρνηση φαίνεται πως ασκεί πίεση στους επιδημιολόγους να συναινέσουν στην απόφαση του ανοίγματος των μαγαζιών και να δουλέψουν τόσο με τη μέθοδο του click away, όπως έγινε την εορταστική περίοδο, όσο και με τη μέθοδο του click inside, δηλαδή με τηλεφωνικό ραντεβού να μπορούν οι πελάτες να μπαίνουν στα μαγαζιά ένδυσης και υπόδησης.

Την ίδια ώρα, γίνονται προσπάθειες για άνοιγμα των γυμνασίων και λυκείων της χώρας με σκοπό να πραγματοποιούνται διά ζώσης μαθήματα. Αυτό που είχε συζητηθεί προ ημερών, χωρίς όμως αποτέλεσμα, ήταν να καθίσουν και πάλι στα σχολικά θρανία οι μαθητές της Γ' Λυκείου λόγω της προετοιμασίας για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Αυτό όμως το σενάριο ακυρώθηκε, επειδή οι καθηγητές της Γ' Λυκείου διδάσκουν και στις υπόλοιπες τάξεις του λυκείου με αποτέλεσμα να μην μπορούν να παραδίδουν μαθήματα στα σχολεία και λίγα λεπτά αργότερα να συμμετέχουν στην τηλεκπαίδευση.

Ωστόσο, στον αντίποδα, οι επιστήμονες εκφράζουν αντίθετη άποψη ως προς το άνοιγμα των μαγαζιών και των σχολείων ταυτόχρονα. Υποστηρίζουν ότι ένας τομέας θα πρέπει να ανοίγει έπειτα από μία έως δύο εβδομάδες από τον προηγούμενο, αλλιώς υπάρχει κίνδυνος να εκτοξευτεί ο αριθμός των ημερήσιων κρουσμάτων.

«Όχι στο ταυτόχρονο άνοιγμα σχολείων και λιανεμπορίου»

Μέχρι και 2.000 κρούσματα θα μετρά ο ΕΟΔΥ σε καθημερινή βάση με κίνδυνο να γεμίσουν και πάλι οι ΜΕΘ, να πιεστεί το σύστημα υγείας και να χάνονται ανθρώπινες ζωές, υποστηρίζουν μεταξύ άλλων δύο επιστήμονες. Υπάρχει και εκείνη η μερίδα των ειδικών που θεωρούν ότι «όλοι θα πρέπει να κάνουν λίγες εβδομάδες υπομονή. Γίνονται χιλιάδες εμβολιασμοί. Αναμένονται περισσότερες δόσεις και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο έτσι ώστε να μην πάει χαμένη η προσπάθεια που γίνεται απ' όλους έως τώρα με την τήρηση των μέτρων και γενικότερα τις απαγορεύσεις που υφίστανται λόγω της καραντίνας».

Ο καθηγητής Περιβαλλοντικής και Υγειονομικής Μηχανικής στο ΑΠΘ, Δημοσθένης Σαρηγιάννης, μιλώντας στο ΣΚΑΪ, σημείωσε ότι με τα δημοτικά σχολεία εν λειτουργία, αν ανοίξουν τα καταστήματα με τη μέθοδο του click away, τα κρούσματα θα αγγίξουν τα 2.000 στις αρχές Απριλίου. Ωστόσο επισήμανε ότι τότε η κατάσταση θα είναι πιο διαχειρίσιμη, καθώς και ο καιρός θα είναι καλύτερος και θα έχει εμβολιαστεί ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού.

«Μπορούμε να ανοίξουμε τα καταστήματα στις 18 Ιανουαρίου με click away και ταυτόχρονα να προετοιμαστούμε και για το επόμενο βήμα του click in the shop (ραντεβού για αγορές μέσα στο κατάστημα). Ωστόσο δεν πρέπει να ανοίξουν όλες οι βαθμίδες εκπαίδευσης» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Σαρηγιάννης. Είπε ακόμη ότι, σε περίπτωση που επαναλειτουργήσουν γυμνάσια και λύκεια, θα πρέπει να ληφθούν επιπλέον μέτρα, όπως συσκευές για τον καθαρισμό του αέρα στους εσωτερικούς χώρους, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά και αύξηση των rapid test ώστε να προληφθεί πιθανή αναζωπύρωση.

Από την πλευρά του, ο καθηγητής Μικροβιολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Αλκιβιάδης Βατόπουλος, αν και περισσότερο επιφυλακτικός, υπογράμμισε ότι «με αρκετό ρίσκο μπορεί να ανοίξει το λιανεμπόριο».

Όπως ανέφερε «δεν είμαστε στην κατάσταση που ήμασταν τον Ιούνιο που άνοιξε κανονικά η αγορά. Υπάρχουν ακόμα πολλά κρούσματα, ενώ βλέπουμε σε μικρά χωριά να φουντώνει ο ιός. Το σημείο κλειδί για να ανοίξει η αγορά είναι να βρεθεί ένας έξυπνος τρόπος ώστε να αυξηθεί όσο το δυνατόν λιγότερο η κινητικότητα. Το click in the shop θα μπορούσε να λειτουργήσει, αλλά η Επιτροπή δεν έχει την τεχνογνωσία να πει αν θα μπορούσε να σταθεί οικονομικά, αν συμφέρει τους εμπόρους. Επιδημιολογικά πάντως εφόσον δεν αυξηθεί η κινητικότητα, μπορεί να σταθεί».

Οι επιδημιολ΄γοι πάντως καταλήγουν ότι «το τέλος της πανδημίας θα έρθει όταν αποκτηθεί συλλογική ανοσία, δηλαδή όταν εμβολιαστεί το 60%-70% του πληθυσμού».