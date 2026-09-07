Με τις καταθέσεις της συζύγου και της κόρης του 59χρονου μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας ξεκίνησε η αποδεικτική διαδικασία στη δίκη για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Η σύζυγος του εκλιπόντος περιέγραψε έναν έμπειρο επαγγελματία που εργαζόταν από το 1981 και ετοιμαζόταν να συνταξιοδοτηθεί, ενώ απάντησε με αιχμές για την αναφορά στο πρόβλημα υγείας του στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Τόνισε ότι δημοσιοποιήθηκαν προσωπικά δεδομένα χωρίς να αναφερθεί το τελικό ιατρικό πόρισμα που τον έκρινε πλήρως ικανό, γεγονός που την ανάγκασε να σταματήσει την εργασία της, εξαιτίας της δημόσιας κατακραυγής, χωρίς κανείς να ζητήσει συγγνώμη.

Από την πλευρά της, η κόρη του μηχανοδηγού αναφέρθηκε στον προσωπικό της αγώνα για την κατάσχεση του καταγραφικού του ΟΣΕ, καθώς και στα στοιχεία της δικογραφίας που δείχνουν επιβράδυνση της αμαξοστοιχίας έξω από τη Λάρισα.

Παράλληλα, κατήγγειλε την πλήρη αδιαφορία της Hellenic Train, σημειώνοντας πως η εταιρεία δεν ενημέρωσε την οικογένεια και αντιμετώπισε τους εργαζόμενους ως «αναλώσιμους», ενώ αποκάλυψε πως ο πατέρας της είχε επανειλημμένα αναφέρει διαχρονικές βλάβες και παρεμβολές στο σύστημα επικοινωνίας VHF.

Η διαδικασία συνεχίζεται με την κατάθεση του Αντώνη Ψαρόπουλου, ο οποίος έχει τη διπλή ιδιότητα του πατέρα θύματος και συνηγόρου υποστήριξης της κατηγορίας. Η Πρόεδρος του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων καθόρισε τη σειρά των μαρτύρων, δίνοντας προτεραιότητα στους συγγενείς, τους τραυματίες και στη συνέχεια στα σώματα ασφαλείας, τους διασώστες, τους εργαζόμενους στον σιδηρόδρομο και τους ιατροδικαστές.

Παράλληλα, διευκρινίστηκε ότι όλοι οι μάρτυρες και τεχνικοί σύμβουλοι που σχετίζονται με την έρευνα για τη φωτιά θα εξεταστούν ομαδοποιημένα, σε ένα από τα πιο απαιτητικά σκέλη της δικογραφίας.