Έληξε ο συναγερμός που είχε σημάνει το βράδυ του Σαββάτου της 24ης Οκτωβρίου μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου, συγκεκριμένα μιας βαλίτσας, στην περιοχή των Εξαρχείων.

Στο σημείο βρέθηκε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), προκειμένου να το ελέγξει και διαπιστώθηκε τελικά ότι η βαλίτσα ήταν άδεια.

Λόγω των απαραίτητων ελέγχων διακόπηκε προισωρινά κυκλοφορία στην οδό Ιπποκράτους, από το ύψος της οδού Ναυαρίνου και στην οδό Σόλωνος, από το ύψος της οδού Ασκληπιού.