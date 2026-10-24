Ένας ύποπτος που αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα συνελήφθη το Σάββατο, μετά τη φωτιά στο πρώην ορεινό καταφύγιο του Αδόλφου Χίτλερ, γνωστό με την ονομασία «Φωλιά του Αετού» στις βαυαρικές Άλπεις, με την αστυνομία να κάνει λόγο για πιθανό εμπρησμό από πρόθεση.

Περίπου 200 πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν για να κατασβήσουν την πυρκαγιά στο Κέλσταϊνχαους, ένα κτήριο σε υψόμετρο άνω των 1.800 μέτρων, σε μια βραχώδη προεξοχή κοντά στο Μπέρχτεσγκάντεν της νότιας Γερμανίας. Αφού έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, η ένταση της φωτιάς «κόπασε» και οι πυροσβέστες κατάφεραν το απόγευμα να σβήσουν και τις τελευταίες εστίες, χωρίς να μπουν στο κτίσμα, καθώς υπάρχει κίνδυνος να καταρρεύσει, ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου ο Μίχαελ Μπραντλ, ένα στέλεχος της τοπικής πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Νωρίς το πρωί, η αστυνομία ανακοίνωσε τη σύλληψη ενός υπόπτου.

Καθ’ οδόν προς το σημείο της φωτιάς, πυροσβέστες και αστυνομικοί διασταυρώθηκαν με «τον οδηγό μιας κόκκινης μοτοσικλέτας, χωρίς αριθμό κυκλοφορίας» και τον συνέλαβαν, εξήγησε στην ίδια συνέντευξη Τύπου ο Γκέρχαρντ Χόλτσινγκερ, ένας αξιωματούχος της τοπικής αστυνομίας.

«Πρόκειται εμφανώς για εμπρησμό από πρόθεση», είπε ο εκπρόσωπος της εισαγγελίας του Τράουνσταϊν, Ράινερ Φίτσε.

Ο ύποπτος είναι ένας 33χρονος Γερμανός που έχει κάποια σχέση με την περιοχή αλλά δεν ζει εκεί, διευκρίνισε ο Φίτσε. Πιθανολογείται ότι προέβη σε αυτήν την πράξη λόγω των ψυχολογικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει όμως, «λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό πλαίσιο του κτηρίου», δεν έχει αποκλειστεί ακόμη η πιθανότητα το κίνητρό του να ήταν πολιτικό.

Αφού τέθηκε υπό κράτηση, ο ύποπτος εξετάστηκε το πρωί από ψυχίατρο προκειμένου να ληφθεί απόφαση για μια «προσωρινή νοσηλεία σε ψυχιατρικό ίδρυμα», δήλωσε επιπλέον ο εκπρόσωπος της εισαγγελίας. Ο ειδικός και η εισαγγελική αρχή ενέκριναν αυτή τη νοσηλεία.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές δυνάμεις, ένας ανιχνευτής καπνού του κτηρίου ενεργοποίησε τον συναγερμό πυρκαγιάς το βράδυ της Παρασκευής.

Οι πρώτοι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο είδαν τις φλόγες να υψώνονται από το κτίριο. Το έργο τους αποδείχθηκε δύσκολο και επικίνδυνο, όχι μόνο λόγω του υψομέτρου και της πρόσβασης στο κτίσμα αλλά και επειδή οι μετεωρολογικές συνθήκες ήταν κακές: αρχικά έβρεχε, όμως η βροχή έδωσε τη θέση της στο χιόνι, που συνοδευόταν από σφοδρούς ανέμους, εξήγησε ο Μίχαελ Μπραντλ. «Από τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα», πρόσθεσε.

Το κτίριο ήταν κλειστό για το κοινό την Παρασκευή αλλά επρόκειτο να ξανανοίξει για τους τουρίστες σε δύο εβδομάδες. Η «Φωλιά του Αετού» δεχόταν περίπου 350.000 τουρίστες ετησίως και αποτελούσε σημαντικό τουριστικό αξιοθέατο της περιοχής. Το Κέλσταϊνχαους χτίστηκε το 1937-38 και ήταν τμήμα της «απαγορευμένης ζώνης» του Ομπερσάλτσμπεργκ, μιας περιοχής που προοριζόταν για τον Χίτλερ και τα ηγετικά στελέχη των Ναζί. Στον ίδιο τομέα βρισκόταν και η δευτερεύουσα κατοικία του Χίτλερ, το Μπέργκχοφ.

Το κτήριο δεν υπέστη ζημιές κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και έγινε δημοφιλές στη συνέχεια μέσα από τις πολλές αμερικανικές ταινίες στις οποίες απεικονίστηκε. Από το 1952 είχε μετατραπεί σε εστιατόριο ενώ υπήρχε και μια έκθεση που κατέγραφε την ιστορία του.

Ο χώρος «σε καμία περίπτωση δεν θα εγκαταλειφθεί», υποσχέθηκε ο υπουργός Εσωτερικών της Βαυαρίας Γιοάχιμ Χέρμαν.