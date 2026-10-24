Μια μάλλον… ιδιαίτερη επιχειρηματολογία επιστράτευσε φίλη του επιχειρηματία Κωνσταντίνου Αντάρα, σχολιάζοντας την υπόθεση φοροδιαφυγής που βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών γύρω από την Pizza Fan.

Μιλώντας σε τηλεοπτικά δίκτυα, η γυναίκα εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για τη δημοσιότητα που έχει λάβει η υπόθεση και επιχείρησε να παρουσιάσει μια διαφορετική πλευρά του επιχειρηματία, επικαλούμενη μεταξύ άλλων τις προσφορές, τις εκπτώσεις και τις δωρεάν πίτσες που, όπως υποστήριξε, παρείχε κατά καιρούς η εταιρεία.

Σύμφωνα με την ίδια, η Pizza Fan είχε προσφέρει προϊόντα σε σχολεία και αθλητικές ομάδες, ενώ τέτοιες ενέργειες συνεπάγονταν οικονομικό κόστος για την επιχείρηση.

«Δεν υπολογίζονται οι προσφορές που έκανε»

Η φίλη του επιχειρηματία εμφανίστηκε να θεωρεί ότι στη δημόσια συζήτηση γύρω από την υπόθεση δεν έχει ληφθεί υπόψη η κοινωνική και εμπορική πολιτική της εταιρείας.

Όπως ανέφερε, η αλυσίδα προχωρούσε συχνά σε εκπτώσεις και προσφορές, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις διέθετε πίτσες σε σχολεία και αθλητικές ομάδες.

Πρόκειται, πάντως, για μία επιχειρηματολογία που αφορά διαφορετικό ζήτημα από εκείνο που διερευνούν οι αρμόδιες Αρχές.

Οι προσφορές και οι δωρεές μιας επιχείρησης αποτελούν μέρος της εμπορικής ή κοινωνικής δραστηριότητάς της, ενώ η εν εξελίξει έρευνα αφορά τον τρόπο καταγραφής συγκεκριμένων συναλλαγών και την απόδοση του αναλογούντος ΦΠΑ.

Με άλλα λόγια, το πόσες πίτσες προσφέρθηκαν δωρεάν μπορεί να αποτελεί ενδιαφέρουσα πληροφορία για την εταιρική εικόνα, δύσκολα όμως απαντά από μόνο του στα ερωτήματα που έχουν θέσει οι ελεγκτικές και δικαστικές Αρχές.

Η έρευνα συνεχίζεται

Η υπόθεση βρίσκεται ακόμη υπό διερεύνηση και οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν στοιχεία σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος της εταιρείας και την καταγραφή των συναλλαγών.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο φερόμενος μηχανισμός μέσω του οποίου συγκεκριμένες παραγγελίες με μετρητά φέρονται να μην ολοκληρώνονταν ως κανονικές φορολογικές συναλλαγές, με αποτέλεσμα να εξετάζεται πιθανή μη απόδοση ΦΠΑ.

Η τελική ποινική αξιολόγηση των στοιχείων και η ευθύνη κάθε εμπλεκόμενου προσώπου ανήκουν, βέβαια, στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.

Μέχρι τότε, η αναφορά στις δωρεάν πίτσες και τις εκπτώσεις προσθέτει σίγουρα μια διαφορετική νότα στην υπερασπιστική επιχειρηματολογία – χωρίς, πάντως, να λύνει τον γρίφο των φορολογικών στοιχείων που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο μικροσκόπιο των ερευνητών.