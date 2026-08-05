Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.) Κορωπίου.

Η φωτιά ξέσπασε σε έκταση με χαμηλή βλάστηση, κινητοποιώντας αμέσως τις Αρχές λόγω της εγγύτητας της εστίας με επαγγελματικούς χώρους και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων

Στο σημείο επιχειρούν 52 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρου και 14 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν δύο αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Δρίγγια Κορωπίου. Κινητοποιήθηκαν 52 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρου, 14 οχήματα, 2 Α/Φ και 4 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 5, 2026

Μήνυμα από το 112

Λίγο μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, ενεργοποιήθηκε το 112, αποστέλλοντας προειδοποιητικό μήνυμα στους κατοίκους και όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Πυροσβεστικής, το πύρινο μέτωπο μέχρι στιγμής δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή ή σπίτια, ωστόσο η κινητοποίηση είναι μεγάλη προκειμένου να μην επεκταθεί η φωτιά σε παρακείμενες εγκαταστάσεις.