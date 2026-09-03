Τη δική της απάντηση, προκειμένου να αποκαταστήσει την αλήθεια γύρω από τις φήμες που κυκλοφόρησαν για την αποχώρηση της πολύτεκνης οικογένειας από τη Φουρνά Ευρυτανίας, έδωσε η δασκάλα του χωριού, Παναγιώτα Διαμαντή. Μέσα από ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η εκπαιδευτικός παρουσίασε τα «πραγματικά δεδομένα», διαψεύδοντας κατηγορηματικά τα όσα γράφτηκαν περί ακατάλληλων συνθηκών.

Όπως διευκρίνισε η κα Διαμαντή, τα πρώτα βήματα της οικογένειας στο χωριό έγιναν με ασφάλεια. Ο Στέφανος και η Βασιλική διέμεναν αρχικά σε ένα σπίτι όπου το ενοίκιο καλυπτόταν εξ ολοκλήρου από το πρόγραμμα «Νέα Ζωή στο Χωριό».

Ωστόσο, αναζητώντας μεγαλύτερη άνεση, η οικογένεια επέλεξε με δική της πρωτοβουλία να μετακομίσει σε μια ευρύχωρη διπλοκατοικία (με τέσσερα δωμάτια, σοφίτα και τζάκι), η οποία παρέμενε κλειστή για 20 με 25 χρόνια. Η μετάβαση αυτή έγινε υπό τους εξής όρους: Υπήρξε συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, συμφωνήθηκε η δωρεάν παραχώρηση της κατοικίας (χωρίς ενοίκιο) και ως αντάλλαγμα, η οικογένεια ανέλαβε να πραγματοποιήσει εργασίες ανακαίνισης στον χώρο, τις οποίες και είχε ήδη ξεκινήσει με τη βοήθεια τεχνίτη.

Η δασκάλα του χωριού ήταν καταπέλτης σχετικά με τις φήμες περί «αρουραίων και ποντικιών», χαρακτηρίζοντάς τες ευθέως ως «γελοιότητες». Όπως εξήγησε, η συγκεκριμένη περιγραφή αφορούσε αποκλειστικά την εικόνα που αντίκρισε ο μάστορας στο παλιό, κλειστό σπίτι πριν ξεκινήσουν οι επισκευές και φυσικά πριν εγκατασταθεί εκεί η οικογένεια.

Θέλοντας να βάλει τα πράγματα στη σωστή τους θέση, καθώς έχουν ακουστεί «αρκετές ανακρίβειες», η κα Διαμαντή ξεκαθάρισε ότι στο χωριό έφτασαν οικογένειες τόσο μέσω του προγράμματος, όσο και με δικά τους μέσα.

Κλείνοντας το μήνυμά της, συμπύκνωσε την ουσία της προσπάθειας που γίνεται στον τόπο: «Η αναγέννηση ενός χωριού δεν μπορεί να στηριχτεί μόνο σε ένα πρόγραμμα ή σε οικονομικά κίνητρα. Χρειάζεται ανθρώπους που επιλέγουν να μείνουν, οικογένειες που εργάζονται, μεγαλώνουν εδώ τα παιδιά τους, κρατούν ζωντανά τα σχολεία και στηρίζουν καθημερινά την τοπική κοινωνία».

Αναλυτικά η ανάρτηση της κας Διαμαντή:

«Επειδή τις τελευταίες ημέρες έχουν ακουστεί αρκετές ανακρίβειες, θεωρώ σημαντικό να βάλουμε τα πραγματικά δεδομένα στη θέση τους.

Σήμερα στη Φουρνά ζουν πέντε οικογένειες με παιδιά, μεταξύ αυτών και η οικογένεια της αδελφής της Βασιλικής.

Από τις οικογένειες αυτές, κάποιες ήρθαν στο χωριό μέσα από το πρόγραμμα της “Νέας Ζωής στο Χωριό” και υποστηρίχθηκαν τους πρώτους τρεις μήνες, μέχρι να μπορέσουν να οργανώσουν τη νέα τους καθημερινότητα και να σταθούν στα πόδια τους.

Υπάρχουν όμως και δύο ακόμη οικογένειες που δεν ήρθαν μέσω του προγράμματός μας και δεν έχουν λάβει καμία σχετική επιδότηση. Είναι άνθρωποι που, ενώ είχαν δημιουργήσει τη ζωή τους αλλού, πήραν μόνοι τους την απόφαση να επιστρέψουν στον τόπο τους μαζί με τα παιδιά τους. Εργάζονται, ανακαινίζουν και φροντίζουν τα σπίτια τους και έχουν επιλέξει να χτίσουν ξανά τη ζωή τους στη Φουρνά.

Και αυτό έχει τεράστια σημασία. Γιατί η αναγέννηση ενός χωριού δεν μπορεί να στηριχθεί μόνο σε ένα πρόγραμμα ή σε οικονομικά κίνητρα. Χρειάζεται ανθρώπους που επιλέγουν να μείνουν, οικογένειες που εργάζονται, μεγαλώνουν εδώ τα παιδιά τους, κρατούν ζωντανά τα σχολεία και στηρίζουν καθημερινά την τοπική κοινωνία. Και αυτό έχουμε τη χαρά να το βλέπουμε να ισχύει και για τις υπόλοιπες 11 οικογένειες που έχουν μετοικήσει μέσω της Νέας Ζωής στο Νέα Ζωή στο Χωριό στην υπόλοιπη Ελλάδα!

**Η 12η οικογένεια βρίσκεται ακόμη σε διαδικασία μετακόμισης».