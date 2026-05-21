Δύο εικοσιτετράωρα μετά την έντονη οσμή που εξαπλώθηκε από τα νότια προάστια της Αττικής ως το κέντρο της Αθήνας, οι αρμόδιοι φορείς συνεχίζουν να αναζητούν την πηγή του φαινομένου.

Η μεγαλύτερη ανησυχία των πολιτών είναι η πιθανή διαρροή αερίου. Ωστόσο, η εταιρεία διαχείρισης του δικτύου διανομής φυσικού αερίου, Enaon EDA, ανακοίνωσε ότι οι εκτεταμένοι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν στο δίκτυο της Αττικής ολοκληρώθηκαν αργά το βράδυ της Τρίτης (19/05), χωρίς να εντοπιστεί το παραμικρό ίχνος διαρροής φυσικού αερίου.

Ο μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς δίνει, όμως μια νέα διάσταση στην υπόθεση με την μυστήρια μυρωδιά.

Ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ έγραψε σε ανάρτησή του στο Facebook ότι «το επεισόδιο της έντονης οσμής που έγινε αισθητή σε περιοχές της Αθήνας δεν μπορεί να ερμηνευθεί μόνο με γενικές εκτιμήσεις ή με απλές αναφορές στην κατεύθυνση του ανέμου».

Συνέχισε γράφοντας: «Για τον λόγο αυτό επιχειρήσαμε μια πρώτη μετεωρολογική διερεύνηση, χρησιμοποιώντας το μοντέλο HYSPLIT και ειδικότερα την απεικόνιση του plume της οπισθοδρομικής διασποράς από τη Νέα Σμύρνη.

Η ανάλυση εξετάζει πώς θα μπορούσαν να έχουν κινηθεί οι αέριες μάζες στο χαμηλό στρώμα της ατμόσφαιρας πριν φτάσουν στην περιοχή όπου αναφέρθηκε η οσμή. Τα αποτελέσματα δεν αποδεικνύουν συγκεκριμένη πηγή, όμως αναδεικνύουν έναν πιθανό τομέα διερεύνησης.

Στο επίκεντρο ο Σαρωνικός

Ο Θοδωρής Κολυδάς τόνισε, ακόμη, πώς «η επαναλαμβανόμενη ένδειξη προς τον νότιο και νοτιοδυτικό τομέα, δηλαδή προς την παραλιακή ζώνη και τον εσωτερικό Σαρωνικό, αποτελεί ένα χρήσιμο πρώτο επιστημονικό υπόβαθρο για τις αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες οφείλουν πλέον να προχωρήσουν σε πιο ολοκληρωμένη διερεύνηση με μετρήσεις, παρατηρήσεις και αντίστοιχες εκτελέσεις για όλες τις περιοχές όπου καταγράφηκε το φαινόμενο».

