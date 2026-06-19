Συνελήφθη το βράδυ της Παρασκευής στην Κρήτη 43χρονος υπήκοος Βόρειας Μακεδονίας που ήταν ενοικιαστής της κατοικίας της αγνοούμενης Σταυρούλας Λεβεντάκη, η εξαφάνιση της οποίας βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, καθώς κατά τη διάρκεια έρευνας, εντοπίστηκαν στην κατοχή του δενδρύλλια κάνναβης.

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον όλα τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί γύρω από την υπόθεση της εξαφάνισης, ενώ η κράτησή του δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις ανακριτικές ενέργειες.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Star, τα στελέχη των Εγκληματολογικών Ερευνών, εντόπισαν κηλίδες αίματος σε δύο συγκεκριμένα σημεία μέσα στο σπίτι του ενοικιαστή. Συγκεκριμένα οι κηλίδες που βρέθηκαν πάνω στην τηλεόραση φαίνεται ότι ανήκουν στη Σταυρούλα.

Οι αστυνομικοί πήραν στα εργαστήρια ακόμη και τη σφουγγαρίστρα του ενοικιαστή, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έγινε προσπάθεια καθαρισμού και αλλοίωσης στοιχείων, ενώ ο έλεγχος δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί.

Σύμφωνα με το MEGA, η αστυνομία θεωρεί πως η Σταυρούλα δεν βρίσκεται στη ζωή από τις πρώτες κιόλας ώρες της εξαφάνισής της, με τον 43χρονο να θεωρείται ύποπτος για τη δολοφονία της, ιδίως μετά την εξαφάνισή του.

Το χρονικό της εξαφάνισης και το τελευταίο στίγμα

Η Σταυρούλα Λεβεντάκη χάθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 30 Μαΐου, γύρω στις 14:00. Βάσει των αστυνομικών ερευνών, η γυναίκα είχε ραντεβού με έναν εργάτη για να του παραδώσει ένα χρηματικό ποσό. Η συναλλαγή αυτή ολοκληρώθηκε κανονικά, με το κινητό της τηλέφωνο να εκπέμπει για τελευταία φορά σήμα από τη συγκεκριμένη τοποθεσία. Έκτοτε, τα ίχνη της χάθηκαν οριστικά.

Σημειώνεται ότι από την ημέρα εκείνη, δεν έχει καταγραφεί η παραμικρή κίνηση στους τραπεζικούς της λογαριασμούς, γεγονός που εντείνει τους φόβους της οικογένειάς της.

Η καθυστέρηση της δήλωσης και τα εμπόδια στις έρευνες

Η επίσημη καταγγελία για την εξαφάνιση έγινε από τον αδελφό της στις 9 Ιουνίου, αρκετές ημέρες μετά το συμβάν. Η καθυστέρηση αυτή αποδίδεται στην περιορισμένη επικοινωνία που είχε μαζί της τα τελευταία χρόνια, λόγω οικογενειακών ζητημάτων. Παρά την απόσταση, ο αδελφός της τονίζει ότι η Σταυρούλα δεν είχε δείξει δείγματα ανησυχίας, ενώ πρόσφατα απηύθυνε δραματική έκκληση για τον εντοπισμό της, εκφράζοντας φόβους για τη ζωή της.

Η συλλογή στοιχείων αποδεικνύεται δύσκολη υπόθεση για την Αστυνομία. Η 45χρονη, η οποία εργαζόταν στην εστίαση, δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης ούτε χρησιμοποιούσε ενεργά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.