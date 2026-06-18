Η αύξηση του πληθυσμού των λαγοκέφαλων στα νερά της Μεσογείου και η μεγάλη καταστροφή που προκαλούν τόσο στο θαλάσσιο οικοσύστημα, όσο και στους Έλληνες ψαράδες, καθώς τρώνε τα αλιεύματά τους καταστρέφοντας παράλληλα τα δίχτυα, οδήγησε το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP), να πραγματοποιήσει επιτόπιο ρεπορτάζ στην Κρήτη προκειμένου να καταγράψει το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ντόπιοι αλιείς.

«Στα ανοιχτά του νησιού, οι αλιείς βλέπουν τις ψαριές τους να μειώνονται εξαιτίας του λαγοκέφαλου, ενός είδους ψαριού που το μήκος του μπορεί να φθάσει από 40 έως 60 εκατοστά» αναφέρει το AFP στο δημοσίευμα του, το οποίο συνοδεύει και με το σχετικό βίντεο από το επιτόπιο ρεπορτάζ στην Κρήτη.

«Οι λαγοκέφαλοι εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στα ελληνικά ύδατα πριν από περίπου 20 χρόνια και σήμερα προκαλούν σοβαρά προβλήματα στην ελληνική αλιευτική αγορά, καθώς έχει αυξηθεί ο πληθυσμός τους», σημειώνει το Γαλλικό Πρακτορείο, που δίνει βήμα στους ψαράδες της περιοχής, οι οποίοι περιγράφουν τις συνθήκες με μελανά χρώματα.

«Έφαγε το ψάρι, έκοψε το σκοινί», ακούγεται να λέει ο ψαράς Αλέξης Χαραλαμπάκης στον φακό, εκφράζοντας το παράπονό του για το γεγονός ότι οι λαγοκέφαλοι κατέστρεψαν τα δίχτυα του, αναγκάζοντάς τον να αγοράσει καινούργια.

«Η δουλειά μας χειροτερεύει κάθε χρόνο», περιγράφει από την πλευρά του ο Κωστής Ζεβελεκάκης. «Δεν υπάρχει φως στον ορίζοντα. Η Πολιτεία δεν βοηθά, θα έπρεπε να έχει κάνει κάτι για να περιορίσουμε αυτά τα ψάρια».

Η άνοδος της θερμοκρασίας στα νερά της Μεσογείου, έχει οδηγήσει στην αλματώδη αύξηση του πληθυσμού των λαγοκέφαλων. Οι ψαράδες εκτιμούν πως οι απώλειες στο εισόδημά τους εξαιτίας των συγκεκριμένων θηρευτών αγγίζουν τις 8.500 ευρώ ετησίως.

Οι λαγοκέφαλοι είναι μη βρώσιμοι για τον άνθρωπο και όχι μόνο, καθώς φέρουν στο σώμα τους μια ισχυρή και επικίνδυνη τοξίνη, η οποία μπορεί να προκαλέσει ακόμη και τον θάνατο.

Είναι δε χαρακτηριστικό, ότι δεν τους τρώνε ούτε οι γάτες, αντιλαμβανόμενες με το ένστικτό τους, ότι θα κινδυνεύσουν και δεν πλησιάζουν τα ψάρια αυτά, ανεξαρτήτως μεγέθους, ακόμη κι όταν τους τα πετούν οι ψαράδες.