Αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στο Μενίδι, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 26χρονου άνδρα.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε γύρω στις 3:00 τα ξημερώματα στην οδό Βαρδουσίων, όταν άγνωστοι δράστες άνοιξαν πυρ εναντίον αυτοκινήτου. Στο σημείο της επίθεσης έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες κατά την έρευνά τους εντόπισαν και συνέλεξαν τέσσερις κάλυκες.

Το θύμα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου εισήχθη αμέσως στο χειρουργείο λόγω της κρισιμότητας των τραυμάτων του, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. διεξάγει εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και τη διαλεύκανση των κινήτρων της επίθεσης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, εξετάζεται το ενδεχόμενο το περιστατικό να συνδέεται με συμπλοκή μεταξύ ομάδων Ρομά. Ωστόσο, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η ένοπλη επίθεση παραμένουν υπό διερεύνηση.