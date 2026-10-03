Σε κλοιό ακραίων καιρικών φαινομένων παραμένει η Κρήτη, για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα, με τους κατοίκους να δοκιμάζονται από τις αδιάκοπες ισχυρές βροχοπτώσεις και τους θυελλώδεις ανέμους που «σαρώνουν» το νησί.

Στα Ζωνιανά, μία περιοχή που έχει δεχτεί τεράστιο όγκο νερού τα τελευταία 24ωρα, το τοπικό ρέμα υπερχείλισε ξανά, μετατρέποντας τους δρόμους των κατοικημένων περιοχών σε ορμητικά ποτάμια.

Ακολουθούν πλάνα που κατέγραψε από ψηλά το drone του ΚΡΗΤΗ TV, τα οποία δείχνουν τα Ζωνιανά να έχουν βυθιστεί στις λάσπες:

Παράλληλα, το οδικό δίκτυο της Κρήτης –ειδικά στις ορεινές ζώνες– έχει υποστεί ανυπολόγιστες φθορές.

Οι κατολισθήσεις είναι συνεχείς, ενώ ενδεικτικό του κινδύνου είναι το περιστατικό όπου ένας τεράστιος βράχος αποκολλήθηκε, έπεσε σε κεντρικό δρόμο και καταπλάκωσε διερχόμενο όχημα, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές.

Μπαράζ προειδοποιήσεων από το 112

Η Πολιτική Προστασία, η Πυροσβεστική και οι Δήμοι βρίσκονται σε ύψιστο συναγερμό, καθώς η κατάσταση επιβάλλει συνεχή επαγρύπνηση. Το μεσημέρι (λίγο μετά τις 15:00), οι κάτοικοι της Ιεράπετρας έλαβαν μήνυμα από το 112 για επικίνδυνα φαινόμενα.

Νωρίτερα, αντίστοιχες ειδοποιήσεις στάλθηκαν σε Αμάρι (Ρέθυμνο) και Μυλοπόταμο, καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους λόγω της συσσώρευσης υδάτων, των φερτών υλικών στους δρόμους και του κινδύνου πλημμυρών, με σύσταση ακόμα και για μετακίνηση σε ψηλότερα σημεία.

Αποκλεισμένοι εργαζόμενοι στη Σαμαριά

Δραματική είναι η κατάσταση στο φαράγγι της Σαμαριάς, όπου οκτώ εργαζόμενοι (έξι του ΟΦΥΠΕΚΑ και δύο δασοφύλακες) παραμένουν εγκλωβισμένοι στο 7ο χιλιόμετρο. Τα άτομα βρίσκονται εκεί από τις 29 Σεπτεμβρίου για εργασίες, ωστόσο ο τεράστιος όγκος νερού έχει καλύψει πλήρως το κεντρικό μονοπάτι. Οι Αρχές τους έχουν δώσει εντολή να παραμείνουν σε ασφαλές σημείο, καθώς οι συνθήκες απαγορεύουν προς το παρόν οποιαδήποτε επιχείρηση ασφαλούς απομάκρυνσής τους.

Βαριές «πληγές» στους Δήμους του νησιού

Σε ολόκληρη την Κρήτη καταγράφονται εκτεταμένα προβλήματα:

Νομός Ηρακλείου: Συνεργεία καθαρίζουν το επαρχιακό δίκτυο από κατολισθήσεις. Ο αντιπεριφερειάρχης Ν. Συριγωνάκης τονίζει την ανάγκη αποφυγής άσκοπων μετακινήσεων, με τα ρέματα να παρακολουθούνται στενά.

Δήμος Βιάννου: Σοβαρές ζημιές στο αγροτικό δίκτυο. Ο δήμαρχος Π. Μπαριτάκης προειδοποιεί για πιθανό κλείσιμο της γέφυρας στη Δέρματο εάν ανέβει κι άλλο η στάθμη του ποταμού Αναποδάρη.

Δήμος Μίνωα Πεδιάδος: Έξι δρόμοι που έκλεισαν τη νύχτα δόθηκαν ξανά στην κυκλοφορία. Τα προβλήματα επικεντρώνονται σε αγροτικούς δρόμους, πρανή και γέφυρες, σύμφωνα με τον δήμαρχο Β. Κεγκέρογλου.

Δήμος Μαλεβιζίου: Ο δήμαρχος Μ. Μποκέας αναφέρει εκτεταμένες φθορές στην αγροτική οδοποιία και κατολισθήσεις σε όλους τους δρόμους προς το Ορεινό Μαλεβίζι.

Δήμος Χερσονήσου: Συστάθηκε επιτροπή καταγραφής ζημιών, καθώς έχουν πληγεί δρόμοι, δίκτυα ύδρευσης, τοιχία και ακτές, όπως δήλωσε ο δήμαρχος Ζ. Δοξαστάκης.

Παρασύρθηκε ταξί – Πλημμύρισε το Ενετικό Λιμάνι των Χανίων

Σοκ προκαλεί η μαρτυρία οδηγού ταξί, το όχημα του οποίου παρασύρθηκε από ορμητικό χείμαρρο ενώ μετέφερε τρεις τουρίστες.

Το περιστατικό συνέβη σε ανηφορικό δρόμο, με το όχημα να καταλήγει ευτυχώς στο αριστερό πρανές, γλιτώνοντας τους επιβάτες από τα χειρότερα.

Την ίδια στιγμή, στα Χανιά, τα μανιασμένα κύματα κάλυψαν μέρος του πλακόστρωτου στο παλιό Ενετικό Λιμάνι.

Κόκκινος συναγερμός μέχρι την Κυριακή

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, τα ακραία φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου (3/10). Ωστόσο, η Περιφέρεια Κρήτης παραμένει σε κατάσταση «Red Code» (Κόκκινου Συναγερμού) έως την Κυριακή, 4 Οκτωβρίου.

Με τους ανέμους να ενισχύονται και τα προβλήματα προσβασιμότητας να παραμένουν, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής και τα τεχνικά συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο για να κρατήσουν ανοιχτές τις κεντρικές αρτηρίες για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.