Με τη σύμφωνη γνώμη του Ανακριτή και του Εισαγγελέα Ναυπλίου, προφυλακίστηκαν οι δύο Ινδοί, οι οποίοι λήστεψαν και δολοφόνησαν τον 58χρονο ψυχολόγο Γιώργο Μιχαλόπουλο, στην Κάντια Αργολίδας.

Οι δύο άνδρες, ηλικίας 20 και 24 ετών, ομολόγησαν ότι συμμετείχαν στο έγκλημα, όμως ο ένας επιρρίπτει τις ευθύνες στον άλλον για την τέλεση της δολοφονίας του 58χρονου. Ωστόσο, οι ίδιοι υπέδειξαν το σημείο στο οποίο βρισκόταν η σορός του ψυχολόγου, που αναζητούνταν από τις 24 Ιουλίου.

Κατά την έλευσή τους στο Δικαστήριο, προκλήθηκε ένταση, με τον συγκεντρωμένο κόσμο να τους φωνάζει «φονιάδες».

Το χρονικό της υπόθεσης

Η υπόθεση της δολοφονίας του 58χρονου ψυχολόγου Γιώργου Μιχαλόπουλου άρχισε να ξετυλίγεται το βράδυ της 25ης Ιουλίου, όταν συγγενικό του πρόσωπο δήλωσε την εξαφάνισή του στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου. Από την ενδελεχή και συνδυαστική έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι το βράδυ της 24ης Ιουλίου οι δύο αλλοδαποί επιβιβάστηκαν στο όχημα του θύματος και μετέβησαν μαζί του σε τοπική κοινότητα του Δήμου Ναυπλιέων.

Αφού τον ακινητοποίησαν, τον χτύπησαν πολλές φορές με αιχμηρό αντικείμενο, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό του. Στη συνέχεια αφαίρεσαν από το θύμα χρηματικό ποσό, το κινητό του τηλέφωνο, καθώς και το αυτοκίνητό του, το οποίο εγκατέλειψαν αργότερα σε λόφο, κοντά στην περιοχή όπου διέμεναν.

Για τον εντοπισμό του 58χρονου ψυχολόγου πραγματοποιήθηκε μια μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης που διήρκεσε εννέα ημέρες. Στις έρευνες συμμετείχαν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ, του Λιμενικού Σώματος, της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Αργολίδας, καθώς και δεκάδες εθελοντές.

Τελικά, η σορός του άτυχου άνδρα εντοπίστηκε στις 2 Αυγούστου μέσα σε χωράφι στην Κάντια Αργολίδας, σε προχωρημένη αποσύνθεση, καθιστώντας αναγκαία τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής. Στο σημείο μετέβη αμέσως ιατροδικαστής καθώς και κλιμάκιο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών για την αυτοψία και τη συλλογή στοιχείων.

Η σύλληψη των δραστών

Οι δύο δράστες συνελήφθησαν στις 2 Αυγούστου σε περιοχές της Αττικής, μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Οι συλληφθέντες, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ομολόγησαν την πράξη τους κατά τη διάρκεια της εξέτασής τους, ενώ την προανάκριση για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών συνεχίζει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου.