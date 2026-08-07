Αφού ο ιδιοκτήτης της πλατφόρμας Χ Ίλον Μασκ την κατηγόρησε για «προδοσία απέναντι στη Γαλλία», η επικεφαλής των Οικολόγων και υποψήφια στις Προεδρικές Εκλογές του 2027, Μαρίν Τοντελιέ, που είχε ταχθεί υπέρ της απαγόρευσης αυτού του ιστοτόπου κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, του απάντησε την Πέμπτη (6/8), ότι «δεν θα πάρει μαθήματα πατριωτισμού» από αυτόν.

Σε συνέντευξή της στην εφημερίδα Libération την Τετάρτη, όταν ρωτήθηκε για τις πρόσφατες υποθέσεις ρωσικής παρέμβασης στις εκλογές, η Τοντελιέ είπε ότι «η απειλή κλεισίματος των ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης, όπως είναι το Χ, της φαίνεται αναγκαία κατά τη διάρκεια των εκλογών» και ότι αυτή η απαγόρευση θα έπρεπε να εφαρμοστεί «σε περίπτωση που διαπιστώνονται εκ των προτέρων παρεμβάσεις».

Σύμφωνα με την Τοντελιέ, «εκτός από τις επιθέσεις που οργανώνονται από το εξωτερικό, ο αλγόριθμος της πλατφόρμας Χ» είναι «μία παρέμβαση πολύ πιο ισχυρή στον δημοκρατικό βίο».

«Αυτό το εργαλείο είναι ιδιοκτησία ενός προσώπου, που εδρεύει στις ΗΠΑ, με ρατσιστική ιδεολογία και ο οποίος, εμφανώς, θέλει να ωθήσει την Ευρώπη στην πλήρη υποταγή στις ΗΠΑ», συνέχισε στη συνέντευξή της. «Εξάλλου, ο Ίλον Μασκ έχει δηλώσει με σαφήνεια ότι επιθυμεί την εκλογή της Μαρίν Λεπέν στη Γαλλία», της ηγέτιδας της ακροδεξιάς.

Την Πέμπτη (6/8), σε ανάρτηση που αναφέρεται στην πρόταση της ηγέτιδας των Οικολόγων να «κλείσει» το Χ, ο ίδιος ο Ίλον Μασκ σχολίασε την είδηση, γράφοντας για την Τοντελιέ: «Απαιτώ να της κλείσουν το στόμα για προδοσία απέναντι στη Γαλλία».

Η Τοντελιέ, πάντα στην πλατφόρμα Χ, του απάντησε στα αγγλικά και τα γαλλικά.

«Αγαπητέ Ίλον Μασκ. Είμαι η Γαλλίδα υποψήφια στις Προεδρικές Εκλογές που επιθυμείτε να της κλείσουν το στόμα για προδοσία απέναντι στη Γαλλία. Η Γαλλία δεν θα πάρει μαθήματα πατριωτισμού από έναν ξένο δισεκατομμυριούχο που νομίζει ότι μπορεί να αποφασίσει ποιοι Ευρωπαίοι πολιτικοί αξιωματούχοι πρέπει να φιμωθούν. Η δημοκρατία δεν πωλείται. Ούτε στον πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου», συνέχισε, δηλώνοντας ότι προτιμά «να την κατηγορούν ότι υπερασπίζεται τη δημοκρατία, αντί να προσπαθεί να την αγοράσει».

Στα μέσα Ιουλίου ο Μασκ είχε εκφράσει δημοσίως την υποστήριξή του στη Λεπέν, γράφοντας ότι «είναι η τελευταία ελπίδα της Γαλλίας». Ο αντιπρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού Σεμπαστιάν Σενού απέκρουσε τις επικρίσεις, λέγοντας ότι ο Αμερικανός επιχειρηματίας «δεν παρεμβαίνει» στις εκλογές επειδή λέει «την άποψή του».