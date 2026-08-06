Ατύχημα με σύγκρουση δύο τραμ έλαβε χώρα στο Γκελζενκίρχεν στη Γερμανία με αποτέλεσμα 25 άτομα να τραυματιστούν.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδουν γερμανικά ΜΜΕ, ένα εκπαιδευτικό τραμ και ένα επιβατικό τραμ κινούνταν το ένα πίσω από το άλλο κοντά στο γήπεδο της Σάλκε (Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία), όταν το εκπαιδευτικό σταμάτησε ξαφνικά με αποτέλεσμα το επιβατικό να μην προλάβει να φρενάρει, να πέσει με δύναμη πάνω του και να συγκρουστούν.

In Gelsenkirchen sind zwei Straßenbahnen zusammengestoßen. Dabei wurden über 20 Menschen verletzt, drei sogar lebensgefährlich. Eine Fahrschulbahn soll auf freier Strecke stehen geblieben sein, eine voll besetzte Bahn fuhr dann auf.https://t.co/4CUJigkLbW pic.twitter.com/AxAfwSUqqB — WDR (@WDRaktuell) August 6, 2026

«Περίπου 25 άτομα τραυματίστηκαν, επτά εκ των οποίων σοβαρά. Για τρία ακόμη άτομα δεν μπορεί να αποκλειστεί ο κίνδυνος για τη ζωή τους», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας στην εφημερίδα BILD. Οι τραυματίες έλαβαν πρώτες βοήθειες επί τόπου ή μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία.

🇩🇪 ALEMANIA: COLISIÓN DE DOS TRANVÍAS EN GELSENKIRCHEN DEJA 25 HERIDOS Dos tranvías chocaron en la ciudad alemana: uno escolar se detuvo de golpe y el de pasajeros lo embistió por detrás. Hay 25 heridos, 7 de ellos graves y 3 en estado crítico. Los servicios de emergencia… pic.twitter.com/szbq6eAKPk — Media Oriente (@MediaOriente) August 6, 2026

Η περιοχή γύρω από την πολυσύχναστη οδό Κουρτ Σουμάχερ έκλεισε προσωρινά και στα δύο ρεύματα μετά το ατύχημα.

Ο λόγος για τον οποίο το εκπαιδευτικό τραμ σταμάτησε ξαφνικά στον κεντρικό δρόμο παραμένει προς το παρόν αδιευκρίνιστος.

Η αστυνομία διερευνά τα αίτια του ατυχήματος, ενώ στην έρευνα αυτή συνδράμει και μια ειδικά εκπαιδευμένη ομάδα της αστυνομίας του Μπόχουμ, αρμόδια για την καταγραφή τροχαίων ατυχημάτων. Τα τραμ που υπέστησαν σοβαρές ζημιές παρέμειναν προσωρινά στον τόπο του ατυχήματος.

Λίγη ώρα αργότερα, το βράδυ της Πέμπτης έφτασε ένας γερανός της πυροσβεστικής στο σημείο του ατυχήματος με σκοπό να μετακινήσει ανυψώνοντας τα βαγόνια προκειμένου να μεταφερθούν στη συνέχεια από τον τόπο του ατυχήματος.

«Το ατύχημα με συγκλονίζει βαθιά», δήλωσε η Αντρέα Χέντσε, δήμαρχος του Γκελζενκίρχεν, η οποία έφτασε το απόγευμα στον τόπο του ατυχήματος. «Ήταν μια στιγμή απόλυτου σοκ, όταν είδα τις καταστροφές μέσα στο βαγόνι», προσέθεσε, ενώ βρισκόταν μαζί με τους ερευνητές μέσα σε ένα από τα βαγόνια.